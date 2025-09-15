อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

28 มีนาคม 2025
16:41

ตลาดเด่นวันนี้ - US100 - 28/03/2025

อารมณ์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อ่อนแอลงอีกครั้ง โดย Nasdaq กำลังจะปิดไตรมาสที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ปี 2023 ดัชนีไม่สามารถทะลุเหนือเส้น EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) การทดสอบโมเมนตัมสำคัญอาจเกิดขึ้นในเวลา...
16:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจของตลาด

ดัชนีของสหรัฐฯ ลดลงก่อนข้อมูล PCE (12:30 GMT) VIX ขึ้น 2% ขณะที่ US100 ตกต่ำกว่า 20,000 จุด อารมณ์ตลาดในยุโรปเย็นลง ขณะที่นักเทรดรอข้อมูลสำคัญจากเยอรมนี EUR/USD...
15:58

ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของเยอรมนีสูงกว่าที่คาด โดยเพิ่มขึ้นเป็น 6.3% ทำให้ EURUSD อ่อนค่าลง

การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของเยอรมนี: เพิ่มขึ้น 26,000 (คาดการณ์ 10,000, ก่อนหน้านี้ 5,000, ปรับเป็น 9,000) อัตราการว่างงาน: อยู่ที่ 6.3% สูงกว่าที่คาดการณ์...
14:54

ข่าวเด่น: ข้อมูล CPI เบื้องต้นของฝรั่งเศสปะปน – การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง

CPI ฝรั่งเศส (NSA, เบื้องต้นเดือนมีนาคม): 0.8% เทียบกับคาดการณ์ 0.9% และ 0.8% ก่อนหน้า (0.2% MoM เทียบกับคาดการณ์ 0.3% และ 0% ก่อนหน้า) HICP ฝรั่งเศส...
14:04

ข่าวเด่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีอ่อนแอกว่าคาด – EUR/GBP ร่วง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK เยอรมนี: -24.5 (คาดการณ์ -22.5, ครั้งก่อน -24.7) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีอ่อนแอลงเกินคาด แม้ตลาดคาดการณ์ในเชิงบวก...
14:02

ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกอังกฤษพุ่งเกินคาด GDP ขยับขึ้นเล็กน้อย – GBP/USD ตอบสนอง

GDP สหราชอาณาจักร (YoY): 1.5% (คาดการณ์ 1.4%, ครั้งก่อน 1.4%) GDP สหราชอาณาจักร (QoQ): 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ครั้งก่อน 0.1%) ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร...
13:54

สรุปข่าวเช้า - 28/03/2025

แนวโน้มการซื้อขายเมื่อวานนี้ส่งผลให้ดัชนีสำคัญต่าง ๆ ปรับตัวลดลง โดย S&P 500 กำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของไตรมาสที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 ฟิวเจอร์สดัชนีของสหรัฐฯ...
27 มีนาคม 2025
01:58

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังทรัมป์ประกาศเก็บภาษีรถยนต์และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากการประกาศเรียกเก็บภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ของทรัมป์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ดัชนี S&P...
00:14

Philip Morris เริ่มขยายตลาดสหรัฐฯ ด้วยการเปิดตัว IQOS รุ่นใหม่ในเท็กซัส

Philip Morris (PM.US) เปิดตัวอุปกรณ์ยาสูบแบบให้ความร้อน IQOS อย่างเป็นทางการในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เมื่อวันพฤหัสบดี โดยตั้งราคาที่ 60 ดอลลาร์ และแท่งยาสูบอยู่ที่...
23:16

GameStop ร่วง 15% ลบกำไรจากการดีดตัวเมื่อวาน หลัง Wedbush ออกความเห็นเชิงลบ 📉

อ่อนแอลง นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities ยังคงราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น GameStop ที่ 11.50 ดอลลาร์ แม้จะมีการประกาศเมื่อวานนี้ โดยอ้างถึงความอ่อนแอของธุรกิจและการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ตำแหน่งเงินสดปัจจุบันของ...
23:06

Dollar Tree ขาย Family Dollar ให้กับบริษัททุนเอกชนในมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่งขึ้น 10% ในวันนี้

หุ้น Dollar Tree พุ่งขึ้นเกือบ 10% ในวันพุธหลังจากที่ผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคาประกาศขายเครือข่าย Family Dollar ที่มีปัญหาให้กับบริษัททุนเอกชน Brigade Capital...
21:30

ข่าวเด่น: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงหลังจากรายงาน EIA

การเปลี่ยนแปลงของก๊าซธรรมชาติจาก EIA: จำนวนการเก็บสำรองจริง: 37B (คาดการณ์: 34B, ก่อนหน้านี้: 9B)     การเก็บสำรองก๊าซธรรมชาติเริ่มติดตามรูปแบบตามฤดูกาลแล้ว. แหล่งข้อมูล:...
21:00

ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านรอดำเนินการในสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์

ดัชนียอดขายบ้านรอดำเนินการในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์: จริง: 72 เทียบกับ ก่อนหน้า: 70.6 ยอดขายบ้านรอดำเนินการในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์: จริง:...
20:47

US OPEN: ตลาดตอบสนองต่อภาษีของทรัมป์ที่เรียกเก็บจากรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ

ตลาดตอบสนองต่อภาษี 25% ของทรัมป์ในรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ หุ้นผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐฯ ร่วงลง หลังจากการประกาศภาษี 25% ต่อรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศของทรัมป์ หุ้น...
19:54

หุ้นของสัปดาห์ - Robinhood Markets

หุ้นของ Robinhood Markets Inc. (HOOD.US) ได้รับความสนใจหลังจากงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันพุธที่ผ่านมา เมื่อบริษัทได้เปิดเผยแผนการขยายตัวที่ทะเยอทะยานเข้าสู่การบริหารจัดการความมั่งคั่ง,...
18:40

DE40: การขายหุ้นยังคงต่อเนื่องในยุโรป; บริษัทผู้ผลิตยานยนต์เป็นจุดสนใจ 💡

สถานการณ์ตลาดทั่วไป: หุ้นในยุโรปยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ ต่อเนื่องจากการปรับฐานลงที่เริ่มต้นเมื่อวานนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 1% ขณะที่ CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง...

