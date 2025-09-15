ทองคำพุ่งขึ้น 1.1% และเข้าใกล้โซน ATH📈
Yesterday, Donald Trump announced 25% tariffs on autos, signaling that he could offer China a tariff cut in case of positive progress in negotiations....
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
อัลเบอโต มูซาเลม จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ความเสี่ยงที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะสูงขึ้นมีความเป็นไปได้ชัดเจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากออสตัน...
EURUSD กำลังฟื้นตัวหลังจากการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ความผ่อนคลายนี้อาจไม่ยั่งยืน การตึงเครียดในการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ การประกาศข้อมูล...
หุ้นของบริษัทรถยนต์ยุโรปตกต่ำหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 25% "ถาวร" กับรถยนต์ทั้งหมดที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะที่สื่อมวลชนรายงานเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีในภาคนี้มาระยะหนึ่งแล้ว...
วันพฤหัสบดีจะเต็มไปด้วยข้อมูลจากสหรัฐฯ (GDP รายไตรมาส, PCE, จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน, การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมัน) รวมถึงสุนทรพจน์จากตัวแทนของธนาคารกลางยุโรป...
ตลาดหุ้น Wall Street กลับเข้าสู่การปรับฐานเมื่อวานนี้ (Nasdaq: -2%, S&P500: -1.1%, DJIA: -0.3%, Russell 2000: -1%) โดยหลักๆ เกิดจากการเทขายในบริษัทเทคโนโลยี ข่าวสำคัญ: ประธานาธิบดีโดนัลด์...
ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลง: US500 ร่วงลง 1.22% ทำให้การปรับตัวลงในไตรมาสนี้ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023, US100 ลดลง 2%, และ US30 ติดลบ 0.4%. การเคลื่อนไหวนี้นำมาซึ่งการทดสอบสำคัญสำหรับโมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ การประกาศภาษีจากประธานาธิบดีทรัมป์: ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดประกาศภาษีรถยนต์ในงานแถลงข่าวเวลา...
หุ้น Tesla (TSLA.US) ร่วงลงเกือบ 6% ในวันนี้ ซึ่งมีส่วนทำให้การขายในตลาด Nasdaq โดยรวมลดลง 1.6% ร่วมกับ Nvidia พวกเขาคือหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐ การลดลงของหุ้น...
US100 ร่วง 1.5% ฟิวเจอร์สของดัชนี Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงเกือบ 1.5% ในวันนี้ ขัดจังหวะการชนะติดต่อกัน 3 วัน โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ Nvidia นำการร่วงลงหลังจากมีรายงานว่า...
Neel Kashkari, ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนีแอโพลิส ได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้า...
รายงานสต็อกน้ำมันดิบ, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นของสหรัฐ – รายงาน EIA สต็อกน้ำมันดิบของ EIA: -3.341 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +1.977 ล้านบาร์เรล,...
บรรยากาศตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงเปราะบาง กดดันจากการปรับลดลงของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดย Nvidia, Tesla และ Taiwan Semiconductor นำการร่วงลง กลุ่ม...
The trade war initiated by Donald Trump is in full swing. The battle, which began in early February, constantly shifts its pace and direction. Although...
หุ้น GameStop พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 12% หลังจากที่บริษัทค้าปลีกวิดีโอเกมประกาศว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่ม Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองในคลังเงินของบริษัท...
สถานการณ์ตลาดโดยรวม: หุ้นยุโรปร่วงลงในวันนี้ ลบกำไรบางส่วนที่ทำได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.54% ขณะที่ CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง...
เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 วันนี้ โดยค่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลังจากคำปราศรัยของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)...
วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค วันนี้ไม่มีรายงานสำคัญมากมาย แต่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ตลาดอาจให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังมีรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์และความคิดเห็นจากสมาชิก...
07:00 น. GMT, สหราชอาณาจักร - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์: Core CPI: จริง 3.5% YoY; คาดการณ์ 3.6% YoY; ก่อนหน้า 3.7% YoY Core CPI: จริง...
ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกยังคงสะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนจากเซสชั่นในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยหรือมีการขึ้นช้า ดัชนีจากจีนลดลงระหว่าง...
