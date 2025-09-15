อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

27 มีนาคม 2025
17:16

มูซาเลมจากเฟดชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้น นโยบายเข้มงวด; USDJPY +0.4%

อัลเบอโต มูซาเลม จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ความเสี่ยงที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะสูงขึ้นมีความเป็นไปได้ชัดเจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากออสตัน...
16:42

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD - 27/03/2025

EURUSD กำลังฟื้นตัวหลังจากการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ความผ่อนคลายนี้อาจไม่ยั่งยืน การตึงเครียดในการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ การประกาศข้อมูล...
16:08

อุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปอยู่ภายใต้ความกดดัน; หุ้นของ Volkswagen ลดลง 3.5% 📉

หุ้นของบริษัทรถยนต์ยุโรปตกต่ำหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 25% "ถาวร" กับรถยนต์ทั้งหมดที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะที่สื่อมวลชนรายงานเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีในภาคนี้มาระยะหนึ่งแล้ว...
14:35

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจ Q4 ของสหรัฐฯ ในวันนี้เป็นจุดสนใจ - 27/03/2025

วันพฤหัสบดีจะเต็มไปด้วยข้อมูลจากสหรัฐฯ (GDP รายไตรมาส, PCE, จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน, การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมัน) รวมถึงสุนทรพจน์จากตัวแทนของธนาคารกลางยุโรป...
26 มีนาคม 2025
01:59

ข่าวเด่นวันนี้: ขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐกดดันวอลล์สตรีท, VIX พุ่ง 6%.

ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลง: US500 ร่วงลง 1.22% ทำให้การปรับตัวลงในไตรมาสนี้ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023, US100 ลดลง 2%, และ US30 ติดลบ 0.4%. การเคลื่อนไหวนี้นำมาซึ่งการทดสอบสำคัญสำหรับโมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ การประกาศภาษีจากประธานาธิบดีทรัมป์: ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดประกาศภาษีรถยนต์ในงานแถลงข่าวเวลา...
01:42

Tesla ร่วง 6% ท่ามกลางการชะลอการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าในแคนาดา📉

 หุ้น Tesla (TSLA.US) ร่วงลงเกือบ 6% ในวันนี้ ซึ่งมีส่วนทำให้การขายในตลาด Nasdaq โดยรวมลดลง 1.6% ร่วมกับ Nvidia พวกเขาคือหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐ การลดลงของหุ้น...
23:03

Fed Kashkari กล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี | USDJPY พุ่งขึ้น 0.5% ขึ้นเหนือระดับ 150

Neel Kashkari, ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนีแอโพลิส ได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้า...
21:37

ข่าวเด่น: สต๊อกน้ำมันสหรัฐลดลงแรง, OIL.WTI ขยับขึ้น

รายงานสต็อกน้ำมันดิบ, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นของสหรัฐ – รายงาน EIA สต็อกน้ำมันดิบของ EIA: -3.341 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +1.977 ล้านบาร์เรล,...
21:31

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิด: US100 ร่วง 1.1% เนื่องจากการเทขายหุ้น Nvidia 4% กดดันกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 📉 หุ้น Cintas พุ่ง 9%

 บรรยากาศตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงเปราะบาง กดดันจากการปรับลดลงของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดย Nvidia, Tesla และ Taiwan Semiconductor นำการร่วงลง กลุ่ม...
20:33

GameStop เพิ่มขึ้น 13% หลังจากคณะกรรมการอนุมัติให้บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองของคลัง

หุ้น GameStop พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 12% หลังจากที่บริษัทค้าปลีกวิดีโอเกมประกาศว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่ม Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองในคลังเงินของบริษัท...
19:29

DE40: ยุโรปชะลอ, Siemens Energy ขายธุรกิจในอินเดีย

สถานการณ์ตลาดโดยรวม: หุ้นยุโรปร่วงลงในวันนี้ ลบกำไรบางส่วนที่ทำได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.54% ขณะที่ CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง...
16:41

ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY - 26/03/2025

เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 วันนี้ โดยค่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลังจากคำปราศรัยของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)...
14:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เป็นรายงานสำคัญประจำวัน📌

วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค วันนี้ไม่มีรายงานสำคัญมากมาย แต่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ตลาดอาจให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังมีรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์และความคิดเห็นจากสมาชิก...
13:39

สรุปข่าวเช้า - 26/03/2025

ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกยังคงสะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนจากเซสชั่นในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยหรือมีการขึ้นช้า ดัชนีจากจีนลดลงระหว่าง...

