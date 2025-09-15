ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นสหรัฐฯ เสียโมเมนตัม; ทองคำเพิ่ม 0.30% 💰📄
ในช่วงเปิดตลาดเงินสด ฝั่งกระทิงพยายามที่จะขยายการดีดตัวขึ้น แต่ในชั่วโมงถัดมา ความแรงในการซื้อเริ่มอ่อนตัวลงบ้าง และตอนนี้เรากำลังเห็นความรู้สึกที่หลากหลาย ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูล...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Trump Media & Technology Group (DJT.US), บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Truth Social และมีการถือหุ้นส่วนใหญ่โดย Donald Trump, ได้ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ...
International Paper (IP.US) เพิ่มขึ้นหลังการปรับประมาณการกำไร International Paper, ผู้นำระดับโลกในตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษ กำลังประสบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นวันที่สองติดต่อกัน...
น้ำมันดิบร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังจากข่าวการตกลงหยุดยิงบางส่วนในยูเครน ซึ่งรัสเซียได้ตกลงที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงบางส่วน...
การปิดตลาดเมื่อวานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดด้วยการเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนในดัชนีหลัก ๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี เช่น การลดภาษีจากสหรัฐฯ...
น้ำมัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษี 25% กับประเทศที่ตัดสินใจนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลา โดยทรัมป์ยังได้กำหนดภาษีให้กับเวเนซุเอลาเองด้วย ภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสภาธุรกิจแห่งสหรัฐฯ (CB) ออกมาอยู่ที่ 92.9 (คาดการณ์ 94, ก่อนหน้า 98.3, ปรับปรุงใหม่ 100.1) อัตราคาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยใน...
Silver gains today more than 2% as gold gains 0.5%, and US Dollar weakens slightly, despite a little higher 10-yr treasury yields and flat 2-yr treasuries....
ดัชนีความผันผวน VIX (CBOE VIX Volatility Index Futures) ลดลง 0.5% ในวันนี้ โดยแตะระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความกดดันอย่างหนักต่อนักเทรดและสถาบันที่ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน AUDUSD โดยแนะนำให้ เปิดสถานะซื้อ (long position) ในคู่สกุลเงินนี้ โดยมีระดับราคาต่อไปนี้: Entry...
ภาพรวมตลาด: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากผลสำรวจ IFO ของเยอรมนีบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้นในเศรษฐกิจใหญ่สุดของภูมิภาค นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข่าว...
09:00 - ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี เดือนมีนาคม ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี (มี.ค.): จริง 86.7 เทียบกับ คาดการณ์ 86.7 เทียบกับ...
เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในวันอังคาร กดดัน USD/JPY ลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้ 151.00 ขณะที่ตลาดซึมซับสัญญาณสายเหยี่ยวจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น...
วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตลาดจะติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาสัญญาณของสุขภาพเศรษฐกิจท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้า...
หุ้นจีนปรับตัวลดลงนำตลาดเอเชีย: ดัชนีเทคโนโลยีของฮ่องกงลดลงถึง 3.8% ซึ่งเป็นการตกต่ำที่รุนแรงที่สุดในรอบสามสัปดาห์ โดยหุ้นของ Alibaba ลดลงกว่า...
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นจากความหวังเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่มุ่งเป้า ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.5% ปิดที่ 5,718.7 จุด, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น...
ทรัมป์ประกาศข้อตกลงแร่สำคัญสหรัฐฯ-ยูเครน พร้อมพิจารณาถือครองโรงไฟฟ้า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และยูเครนเป็นรูปเป็นร่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่เงิน NZDUSD โดยแนะนำให้เปิดสถานะ Long พร้อมระดับดังนี้: Entry (market): 0.5723 Target: 0.5870 Stop:...
หุ้นคริปโตพุ่งแรง ขณะที่ Bitcoin ขยายตัวต่อเนื่องท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับภาษี หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก Bitcoin...
