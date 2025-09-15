อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

25 มีนาคม 2025
01:49

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นสหรัฐฯ เสียโมเมนตัม; ทองคำเพิ่ม 0.30% 💰📄

ในช่วงเปิดตลาดเงินสด ฝั่งกระทิงพยายามที่จะขยายการดีดตัวขึ้น แต่ในชั่วโมงถัดมา ความแรงในการซื้อเริ่มอ่อนตัวลงบ้าง และตอนนี้เรากำลังเห็นความรู้สึกที่หลากหลาย ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูล...
00:28

International Paper เพิ่มขึ้นหลังการปรับประมาณการกำไร

International Paper (IP.US) เพิ่มขึ้นหลังการปรับประมาณการกำไร International Paper, ผู้นำระดับโลกในตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษ กำลังประสบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นวันที่สองติดต่อกัน...
23:16

⏬WTI Crude ร่วงเกือบ 1%

น้ำมันดิบร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังจากข่าวการตกลงหยุดยิงบางส่วนในยูเครน ซึ่งรัสเซียได้ตกลงที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงบางส่วน...
21:58

US Open: ดัชนีพยายามต่อยอดการเพิ่มขึ้นของเมื่อวานในช่วงเปิดตลาด 📌

การปิดตลาดเมื่อวานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดด้วยการเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนในดัชนีหลัก ๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี เช่น การลดภาษีจากสหรัฐฯ...
21:19

สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ : น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ข้าวโพด, โกโก้ - 25/03/2025

น้ำมัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษี 25% กับประเทศที่ตัดสินใจนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลา โดยทรัมป์ยังได้กำหนดภาษีให้กับเวเนซุเอลาเองด้วย ภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่...
21:07

USDIDX ขยับขึ้นเล็กน้อยแม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนแอ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสภาธุรกิจแห่งสหรัฐฯ (CB) ออกมาอยู่ที่ 92.9 (คาดการณ์ 94, ก่อนหน้า 98.3, ปรับปรุงใหม่ 100.1) อัตราคาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยใน...
20:25

VIX แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากการฟื้นตัวของ Wall Street กดดันความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ลดลง 32%📉

ดัชนีความผันผวน VIX (CBOE VIX Volatility Index Futures) ลดลง 0.5% ในวันนี้ โดยแตะระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความกดดันอย่างหนักต่อนักเทรดและสถาบันที่ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน...
18:01

DE40: หุ้นยุโรปพุ่งกลับขึ้นมา ขณะที่ยอดขายรถยนต์ทั่วทั้งทวีปชะลอตัว 💡

ภาพรวมตลาด: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากผลสำรวจ IFO ของเยอรมนีบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้นในเศรษฐกิจใหญ่สุดของภูมิภาค นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข่าว...
16:02

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีสูงกว่าคาดเล็กน้อย ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น

09:00 - ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี เดือนมีนาคม ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี (มี.ค.): จริง 86.7 เทียบกับ คาดการณ์ 86.7 เทียบกับ...
14:33

ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY - 25/03/2025

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในวันอังคาร กดดัน USD/JPY ลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้ 151.00 ขณะที่ตลาดซึมซับสัญญาณสายเหยี่ยวจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น...
14:01

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล German Ifo และข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจ

วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตลาดจะติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาสัญญาณของสุขภาพเศรษฐกิจท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้า...
24 มีนาคม 2025
00:31

ทรัมป์ประกาศข้อตกลงแร่สำคัญสหรัฐฯ-ยูเครน เตรียมพิจารณาถือครองโรงไฟฟ้า

ทรัมป์ประกาศข้อตกลงแร่สำคัญสหรัฐฯ-ยูเครน พร้อมพิจารณาถือครองโรงไฟฟ้า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และยูเครนเป็นรูปเป็นร่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า...
22:43

หุ้นคริปโตขึ้น ขณะ Bitcoin พุ่งท่ามกลางความหวังภาษี

หุ้นคริปโตพุ่งแรง ขณะที่ Bitcoin ขยายตัวต่อเนื่องท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับภาษี หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก Bitcoin...

