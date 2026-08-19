Apple đi ngược đà bán tháo mạnh của Nasdaq! Phải chăng đây là “lá chắn” hoàn hảo trước AI?

Cổ phiếu Apple (AAPL.US) tăng khoảng 1,5% bất chấp chỉ số Nasdaq 100 tiếp tục giảm mạnh (US100: -1,4%). Cổ phiếu được hỗ trợ bởi thỏa thuận vừa được công bố nhằm giải quyết tranh chấp giữa Apple và Ủy ban châu Âu, đồng thời hưởng lợi từ dòng vốn rút khỏi các nhóm cổ phiếu tập trung vào AI trong bối cảnh lo ngại về nợ và lạm phát gia tăng.

Apple đã công bố những điều chỉnh đối với các điều khoản dành cho nhà phát triển tại Liên minh châu Âu nhằm giải quyết tranh chấp chống độc quyền đang diễn ra theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), sau khi công ty trước đó phải chịu khoản phạt 500 triệu EUR.

Có hiệu lực từ ngày 1/10, những thay đổi này sẽ thống nhất các điều khoản dành cho nhà phát triển trong một khuôn khổ duy nhất, điều chỉnh mức hoa hồng và bổ sung các biện pháp bảo vệ, trong đó cấm các ứng dụng chuyển hướng người dùng dưới 13 tuổi khỏi App Store để thực hiện thanh toán bên ngoài.

Những thay đổi trên nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý của EU, theo đó các nền tảng phải cho phép phân phối ứng dụng thay thế và không được cản trở khách hàng chuyển hướng sang các lựa chọn mua hàng của bên thứ ba. Ủy ban châu Âu hoan nghênh những điều chỉnh này và sẽ giám sát quá trình triển khai, qua đó giúp Apple tránh nguy cơ phải chịu các khoản phạt do không tuân thủ lên tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm.

Phân tích kỹ thuật: AAPL.US (D1)

Cổ phiếu Apple đang phục hồi ổn định sau khi tìm thấy vùng hỗ trợ mạnh tại vùng cầu được đánh dấu quanh mức Fibonacci 61,8% (300 USD). Vùng hỗ trợ này đã được giữ vững sau nhịp điều chỉnh hậu báo cáo lợi nhuận, vốn xuất phát từ những lo ngại về nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc. Đáng chú ý, giá vẫn duy trì trên EMA100 đang hướng lên tại 298,53 USD, qua đó giữ nguyên xu hướng tăng chủ đạo. Hiện giá đã vượt lên trên mức Fibonacci 50,0% tại 309,11 USD và EMA10 tại 309,06 USD, đồng thời đang tiến tới kiểm định EMA30 tại 312,15 USD. Nếu giá breakout rõ ràng lên trên ngưỡng cản động này, đà tăng có thể mở đường hướng tới 317,46 USD (Fibonacci 38,2%).

Nguồn: xStation5

Apple có còn là một vị thế “Anti-AI” hợp lý?

Đà tăng của cổ phiếu Apple hôm nay cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của cổ phiếu này như một công cụ phòng hộ trước xu hướng AI nói chung. Cổ phiếu vẫn tăng giá trong khi các ông lớn trong lĩnh vực bán dẫn và bộ nhớ tiếp tục chịu áp lực né tránh rủi ro (Nvidia: -2,3%, ASML: -4,6%, SK Hynix: -8,3%, SanDisk: -8,6%) khi lợi suất trái phiếu tăng khiến phần bù rủi ro của nhóm công nghệ bị thu hẹp.

Sự phân kỳ này trở nên rõ nét lần đầu trong đợt bán tháo các cổ phiếu AI trước cuộc họp FOMC. Thay vì cam kết chi tiêu vốn khổng lồ cho hạ tầng điện toán độc quyền, Apple lựa chọn hợp tác chiến lược, khiến mối tương quan giữa cổ phiếu Apple và nhóm bán dẫn chuyển sang mức âm.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm những đánh đổi. Nhu cầu AI tăng mạnh đã đẩy chi phí các linh kiện bộ nhớ lên cao, gây áp lực lên biên lợi nhuận phần cứng trước những đợt ra mắt sản phẩm quan trọng. Bên cạnh đó, với mức định giá khoảng 32 lần lợi nhuận dự phóng trong khi tốc độ tăng trưởng doanh số đang chậm lại, Apple ngày càng chịu sự soi xét về định giá, đồng thời đối mặt với một loạt động thái hạ khuyến nghị từ các chuyên gia phân tích.

Dù vậy, phe mua cho rằng bảng cân đối kế toán vững chắc, chương trình mua lại cổ phiếu mạnh mẽ và khả năng tách khỏi chu kỳ bán dẫn khiến Apple trở thành một nơi trú ẩn mang tính phòng thủ hấp dẫn mỗi khi tâm lý đối với hoạt động đầu tư mạnh tay vào hạ tầng AI suy yếu.

Lợi suất từ đầu năm đến nay của Apple và hợp đồng tương lai Nasdaq 100. Hai tài sản phân kỳ mạnh trong tháng 7, cho thấy khả năng Apple đóng vai trò phòng hộ trước xu hướng AI. Nguồn: XTB Research