Canada đáp trả Mỹ bằng mức thuế 50%! USDCAD xóa toàn bộ đà tăng!

Tỷ giá USDCAD xóa toàn bộ mức tăng trong ngày sau động thái đáp trả thương mại từ Canada. Chỉ một ngày sau khi Mỹ công bố mức thuế 50%, Canada đã công bố một loạt mức thuế đáp trả theo nguyên tắc “đô la đổi đô la”, với quy mô tương đương gói thuế trị giá 20 tỷ USD mà Mỹ áp đặt.

Vì sao Canada áp thuế đáp trả?

Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ về hiệp định thương mại Bắc Mỹ USMCA thất bại. Tổng thống Trump cáo buộc Canada đang hưởng lợi từ Mỹ và “tận hưởng những đặc quyền của một quốc gia mà không muốn gia nhập Mỹ”, sau đó áp mức thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá tổng cộng 20 tỷ USD từ nước láng giềng.

Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo rằng nước này sẽ không để hành động trên diễn ra mà không có đáp trả, và thị trường không phải chờ lâu để chứng kiến những biện pháp cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne hôm nay công bố một loạt mức thuế đáp trả từ 15% đến 50%, áp dụng trên lượng hàng hóa Mỹ có giá trị tương ứng khoảng 20 tỷ USD.

Canada nhắm vào hàng tiêu dùng Mỹ

Theo Bloomberg, các mức thuế mới sẽ áp dụng lên hơn 700 mặt hàng của Mỹ, được lựa chọn nhằm đảm bảo người tiêu dùng Canada có thể dễ dàng tìm được sản phẩm thay thế trong nước mà không làm gián đoạn quá lớn thói quen tiêu dùng. Danh sách bao gồm hải sản, thiết bị nhà bếp, máy điều hòa và đồ nội thất. Mức thuế cao nhất 50% sẽ được áp dụng đối với kim loại công nghiệp (thép và nhôm), sản phẩm sữa, mỹ phẩm và các mặt hàng giải trí như máy chơi game, gậy golf và cần câu cá.

Phân tích kỹ thuật: USDCAD (D1)

Tỷ giá USDCAD hôm nay diễn biến theo chiều giảm của giá dầu (OIL, đường màu xanh nhạt, biểu diễn đảo chiều), qua đó tiếp tục gây áp lực lên đồng CAD vốn có mối liên hệ chặt chẽ với hàng hóa. Tuy nhiên, động thái đáp trả thương mại từ Canada đã đảo chiều tình hình theo hướng có lợi cho CAD, phần nào cân bằng những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế của cả hai quốc gia. Giá đã quay trở lại dưới mức Fibonacci 23,6%, đồng thời tiếp tục bám sát đường trung bình động hàm mũ EMA10 (màu vàng). Chỉ báo RSI đang nằm ngay trên vùng quá bán, qua đó cho thấy dư địa để CAD tiếp tục tăng giá có thể bị hạn chế. Trong thời gian tới, một đợt giảm tiếp của giá dầu nhiều khả năng sẽ là động lực chính tạo ra biến động cho cặp tiền, trong bối cảnh thị trường đã phần nào hấp thụ thông tin về sự trở lại của cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng. Mức đáy quanh 1,3730 của tuần trước vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng đối với cặp tiền. Trong khi đó, để đà tăng tiếp tục, giá cần đóng cửa trở lại phía trên EMA10.

Nguồn: xStation5