Cổ phiếu Target giảm bất chấp kết quả kinh doanh và triển vọng tích cực 🚩 Người tiêu dùng Mỹ vẫn đang chống chịu tốt?

Một trong những nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, Target (TGT.US), đã kết thúc quý II với doanh thu tăng và EPS cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của các chuyên gia phân tích. Kết quả tích cực này dường như xác nhận sức khỏe tương đối vững chắc của người tiêu dùng Mỹ. Doanh thu đạt 26,54 tỷ USD, trong khi doanh số bán hàng tương đương (comparable sales) tăng 3,8%. Đồng thời, kết quả tài chính của công ty được hưởng lợi đáng kể từ khoản hoàn thuế quan một lần, giúp lợi nhuận ròng tăng thêm 752 triệu USD. Sau khi công bố báo cáo, tập đoàn bán lẻ hàng tiêu dùng và đồ gia dụng này đã nâng triển vọng cho cả năm, mặc dù ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh vẫn cần được cải thiện thêm. Target được các chuyên gia phân tích theo dõi sát sao bởi quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty có thể cung cấp những tín hiệu hữu ích về sức khỏe tài chính của các hộ gia đình Mỹ.

Những điểm chính

Target báo cáo EPS 4,11 USD (2,46 USD nếu loại trừ khoản hoàn thuế quan), so với kỳ vọng 2,33 USD của các chuyên gia phân tích, cao hơn dự báo đồng thuận 1,78 USD.

Doanh thu đạt 26,54 tỷ USD, so với kỳ vọng thị trường khoảng 26,13–26,14 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng đạt 1,88 tỷ USD, trong đó 752 triệu USD đến từ khoản hoàn thuế quan một lần.

Target nâng dự báo EPS lên 9,90–10,90 USD, so với mức đồng thuận 8,47 USD của các chuyên gia phân tích.

Kết quả kinh doanh quý II của Target

Target cho thấy sự cải thiện rõ rệt về doanh số trong quý II. Doanh thu đạt 26,54 tỷ USD, vượt mức đồng thuận của các chuyên gia phân tích khoảng 26,13–26,14 tỷ USD. Doanh thu thuần tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Một tín hiệu thậm chí quan trọng hơn đối với sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi là doanh số bán hàng tương đương tăng 3,8%. Thị trường chỉ kỳ vọng mức tăng khoảng 2,4%, do đó kết quả thực tế cao hơn đáng kể so với dự báo.

Target cũng công bố EPS 4,11 USD, so với kỳ vọng 2,33 USD của các chuyên gia phân tích. Kết quả này cao hơn dự báo đồng thuận 1,78 USD. Tuy nhiên, cần tính đến tác động đáng kể từ khoản hoàn thuế quan một lần khi đánh giá mức chênh lệch này.

Công ty cũng cho biết tăng trưởng doanh số diễn ra trên diện rộng và bao phủ cả sáu nhóm sản phẩm chủ lực. Thực phẩm và sản phẩm làm đẹp là những phân khúc mạnh nhất, trong khi thời trang và đồ gia dụng tiếp tục hoạt động kém hơn các nhóm còn lại.

Ví dụ: Target đã thay đổi khoảng 75% danh mục phụ kiện trang trí nhà cửa. Theo ban lãnh đạo, các sản phẩm mới đã bắt đầu hỗ trợ tăng trưởng doanh số tương đương trong phân khúc này, mặc dù quá trình phục hồi hoàn toàn dự kiến sẽ mất vài năm.

Khoản hoàn thuế quan tạo cú hích lớn cho lợi nhuận Target

Kết quả lợi nhuận của Target được hưởng lợi đáng kể từ khoản thanh toán một lần liên quan đến việc hoàn thuế quan. Lợi nhuận ròng đạt 1,88 tỷ USD, tương đương 4,11 USD/cổ phiếu, so với 935 triệu USD, tương đương 2,05 USD/cổ phiếu, trong cùng kỳ năm trước.

Trong số này, 752 triệu USD, tương đương 1,65 USD/cổ phiếu, đến từ khoản hoàn thuế quan. Ở cấp độ biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động, công ty ghi nhận lợi ích trước thuế 994 triệu USD.

Điều này cũng rất quan trọng khi so sánh kết quả thực tế với kỳ vọng của thị trường. EPS báo cáo ở mức 4,11 USD, cao hơn 1,78 USD so với dự báo 2,33 USD của các chuyên gia phân tích, nhưng một phần đáng kể của mức chênh lệch này có thể được giải thích bởi khoản hoàn thuế quan một lần.

Target nâng triển vọng cho cả năm

Sau quý kinh doanh tích cực hơn dự kiến, Target đã nâng triển vọng cả doanh thu và lợi nhuận. Công ty hiện kỳ vọng doanh thu thuần tăng khoảng 5%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Target dự báo EPS cả năm trong khoảng 9,90–10,90 USD, bao gồm khoản hoàn thuế quan. Mức trung vị của khoảng dự báo là 10,40 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 8,47 USD của các chuyên gia phân tích.

Nếu loại trừ tác động một lần từ khoản hoàn thuế quan, EPS dự kiến đạt 8,25–9,25 USD/cổ phiếu. Trước đó, công ty dự báo mức 7,50–8,50 USD, cho thấy việc nâng triển vọng không hoàn toàn đến từ khoản thanh toán một lần.

Doanh số kỹ thuật số và giao hàng trong ngày hỗ trợ tăng trưởng

Kênh kỹ thuật số tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy sự cải thiện của Target. Doanh số tương đương từ kênh kỹ thuật số tăng 8,7% trong quý II. Dịch vụ giao hàng trong ngày thậm chí còn tăng nhanh hơn, với mức tăng trên 25%. Điều này rất quan trọng bởi Target đang tìm cách kết hợp mạng lưới cửa hàng vật lý rộng lớn với các dịch vụ cho phép khách hàng nhận hoặc lấy hàng nhanh hơn.

Công ty cũng tiếp tục đầu tư vào hoạt động bán lẻ truyền thống. Target đã mở 17 cửa hàng mới trong quý II. Công ty đồng thời giảm giá hơn 10.000 sản phẩm và dự kiến sẽ tiếp tục hạ giá trong thời gian tới. Những biện pháp này nhằm hỗ trợ lượng khách đến cửa hàng trong bối cảnh một bộ phận hộ gia đình vẫn thận trọng với chi tiêu.

Kết quả này có báo hiệu sự phục hồi bền vững của Target?

Hai quý liên tiếp ghi nhận kết quả tích cực hơn cho thấy hoạt động kinh doanh đang cải thiện, nhưng chưa đủ để xác nhận một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Trong quý trước, Target ghi nhận lần đầu tiên doanh số tương đương tăng trưởng dương sau 5 quý liên tiếp, với mức tăng 5,6%. Kết quả mới nhất cho thấy sự cải thiện không phải là một diễn biến đơn lẻ. Doanh số tiếp tục tăng, doanh số tương đương vượt kỳ vọng và kênh kỹ thuật số vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, CEO Michael Fiddelke vẫn tỏ ra thận trọng. Ban lãnh đạo nhấn mạnh mục tiêu không chỉ đơn thuần là tạo ra một vài quý kinh doanh tích cực, mà là đạt được tăng trưởng bền vững cả về doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn. Thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc cải thiện hiệu quả của những nhóm sản phẩm yếu hơn, đặc biệt là thời trang và đồ gia dụng. Đồng thời, môi trường tiêu dùng có thể tiếp tục hạn chế tốc độ phục hồi, khi một bộ phận người tiêu dùng vẫn chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt cao và phải thận trọng hơn trong việc quản lý chi tiêu.

Cổ phiếu Target (TGT.US, khung thời gian D1)

Trước thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh, cổ phiếu Target đã trải qua một giai đoạn tăng giá mạnh. Giá đóng cửa đạt 152,5 USD, tương đương mức tăng hơn 20% trong ba tháng qua và 54% trong 12 tháng qua.

Mặc dù kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng, cổ phiếu đã giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố. Điều này cho thấy phản ứng của thị trường không chỉ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có vượt kỳ vọng về doanh thu hay EPS hay không.

Một yếu tố mà các nhà đầu tư có thể đã cân nhắc là tác động đáng kể của khoản hoàn thuế quan một lần đối với lợi nhuận được báo cáo. Trong thời gian tới, tính bền vững của tăng trưởng doanh số tương đương, sự cải thiện của lợi nhuận cốt lõi và hiệu quả của các nhóm sản phẩm yếu hơn có thể trở nên quan trọng hơn.

Sau đợt sụt giảm mạnh trong các quý trước, Target đã dần quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Cổ phiếu hiện giao dịch cao hơn gần 25% so với đường trung bình động EMA200 của 200 phiên (đường màu đỏ), mặc dù vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5

Các chỉ số định giá và tăng trưởng kinh doanh

Doanh thu của Target tương đối ổn định trong những năm gần đây, với tính mùa vụ rõ rệt và các đỉnh doanh thu theo quý vượt 30 tỷ USD. Điều này phản ánh đặc điểm của một doanh nghiệp đã trưởng thành và có dư địa tăng trưởng hữu cơ tương đối hạn chế. Doanh thu mới nhất đạt khoảng 25,4 tỷ USD, trong khi việc thiếu vắng một xu hướng tăng bền vững cho thấy thách thức chính của công ty hiện tại không nằm ở quy mô, mà là cải thiện rõ rệt hiệu quả hoạt động.

EBIT trong quý gần nhất đạt khoảng 1,1 tỷ USD, trong khi biên EBIT ở mức 4,5%, cho thấy sự cải thiện so với những giai đoạn yếu hơn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận vẫn tạo ra dư địa tương đối hạn chế, điều thường thấy trong ngành bán lẻ.

Biên lợi nhuận ròng khoảng 3,1% cho thấy Target đã phục hồi một phần khả năng sinh lời bị mất trong năm 2023, mặc dù vẫn thấp hơn những mức cao nhất ghi nhận vào đầu giai đoạn được xem xét. Cũng cần lưu ý rằng biên lợi nhuận biến động mạnh hơn nhiều so với doanh thu, cho thấy chi phí hoạt động, cơ cấu sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và quản lý hàng tồn kho vẫn là những yếu tố chính quyết định lợi nhuận.

Xét về các yếu tố cơ bản, việc biên lợi nhuận cải thiện trong khi doanh thu duy trì ổn định là một tín hiệu tích cực, bởi điều này cho thấy một phần tăng trưởng lợi nhuận có thể đến từ việc nâng cao hiệu quả nội tại thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về một bước đột phá mang tính bền vững. Do đó, hiệu quả hoạt động trong tương lai của Target nên được đánh giá chủ yếu dựa trên việc công ty có thể duy trì biên EBIT quanh mức hiện tại đồng thời tái thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hay không.

Nguồn: XTB Research

Lượng hàng tồn kho của Target vẫn tương đối cao, nhưng sau các đỉnh ghi nhận trong năm 2023 và 2025, mức độ ổn định đã được cải thiện, cho thấy hàng tồn kho đang dần phù hợp hơn với tốc độ bán hàng. EBITDA cũng duy trì trong một phạm vi tương đối hẹp trong các quý gần đây, với mức mới nhất khoảng 1,9 tỷ USD, cho thấy chưa xuất hiện sự tăng tốc rõ rệt về khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

Tín hiệu định tính quan trọng nhất là ROIC giảm xuống khoảng 9,1%, cho thấy công ty đang tạo ra mức lợi nhuận trên vốn đầu tư thấp hơn so với những giai đoạn hoạt động hiệu quả nhất trong các năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ Debt/Equity ở mức khoảng 1,1x, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2023–2024, cho thấy cấu trúc tài chính đã được cải thiện và áp lực từ đòn bẩy cũng giảm xuống.

Xét về các yếu tố cơ bản, việc giảm đòn bẩy tài chính là một tín hiệu tích cực, mặc dù chưa đi kèm với sự cải thiện tương xứng về hiệu quả sử dụng vốn. Việc ổn định hàng tồn kho có thể hỗ trợ biên lợi nhuận trong những giai đoạn tới nếu công ty tránh phải giảm giá quá mức và tiếp tục tích tụ hàng tồn kho.

Nhìn chung, biểu đồ cho thấy Target đang sở hữu một hồ sơ bảng cân đối kế toán được cải thiện, nhưng hiệu quả sử dụng vốn vẫn ở mức vừa phải và chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ tăng trưởng EBITDA bền vững.

Target hiện được định giá ở mức P/E 20,1x, đồng nghĩa thị trường đang trả khoảng 20 USD cho mỗi 1 USD lợi nhuận mà công ty tạo ra trong 12 tháng qua. P/E dự phóng ở mức 18x, thấp hơn P/E hiện tại, cho thấy kỳ vọng đồng thuận của thị trường đang hướng tới tăng trưởng lợi nhuận trong các giai đoạn tới. Trong khi đó, EV/EBITDA ở mức 10,6x cho thấy mức định giá doanh nghiệp tương đối vừa phải so với EBITDA mà Target tạo ra.

Nguồn: XTB Research