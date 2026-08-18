COFFEE tăng vọt 3.4% ☕️

Hợp đồng tương lai Coffee đang tăng mạnh, bật gần 3% trong ngày hôm nay khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn nghiêm trọng kết hợp với những tác động từ thời điểm đáo hạn hợp đồng. Đà tăng cho thấy thị trường ngày càng phân hóa, khi nguồn cung giao ngay đang chịu áp lực lớn trong khi triển vọng sản lượng trong trung hạn lại có vẻ cân bằng hơn.

Diễn biến đường cong kỳ hạn: Backwardation ngày càng sâu

Đường cong kỳ hạn của hợp đồng tương lai Coffee đang dốc xuống mạnh và nằm trong trạng thái Backwardation sâu, khi các hợp đồng giao hàng gần được giao dịch với mức giá cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn xa.

Dữ liệu giá hiện tại cho thấy hợp đồng tương lai tháng 9 tăng mạnh lên vùng 3,47–3,60 USD/pound, trong khi các hợp đồng xa hơn trên đường cong giảm nhanh xuống khoảng 3,18 USD/pound đối với tháng 12 và dưới 3,00 USD/pound đối với các kỳ hạn năm 2027/2028.

Đường cong dốc xuống này cho thấy tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trên thị trường giao ngay. Khi nguồn cung Coffee vật chất giao ngay trở nên khan hiếm, người mua sẵn sàng trả mức phần bù giao ngay (convenience yield) đáng kể để nhận hàng ngay thay vì chờ các vụ thu hoạch trong tương lai được vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ.

Đường cong kỳ hạn Coffee (hiện tại màu trắng, ngày hôm qua màu xanh, một tháng trước màu vàng). Nguồn: Bloomberg Finance LP

Vì sao khoảng cách giữa tháng 9 và tháng 12 ngày càng mở rộng?

Chênh lệch giá giữa hợp đồng tháng 9 và hợp đồng tháng 12 đã mở rộng đáng kể, lên gần 30 cent/pound, tăng từ 27,20 cent/pound ở phiên trước.

Các yếu tố chính thúc đẩy spread tăng mạnh

Hợp đồng sắp đáo hạn và Short Squeeze: Khi hợp đồng Arabica tháng 9 tiến gần đến ngày đáo hạn, các nhà đầu tư đang giữ vị thế Short phải đối mặt với lựa chọn buộc phải giao Coffee vật chất đạt chuẩn hoặc mua lại các hợp đồng giấy. Làn sóng đóng vị thế Short này đã kích hoạt một đợt Short Squeeze mạnh, khiến Open Interest giảm nhanh và đẩy giá giao ngay tăng cao.

Tồn kho trên sàn suy giảm: Lượng Coffee đạt chuẩn trong kho của ICE đã liên tục giảm trong hơn một tháng, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Nút thắt thu hoạch và logistics: Việc thu hoạch tại Brazil bị trì hoãn khiến lượng Coffee đầu vụ đưa ra thị trường chậm lại. Đồng thời, những khó khăn nghiêm trọng về logistics tại Colombia sau một trận động đất lớn, cùng với thiệt hại do mưa trong giai đoạn giữa vụ, đã hạn chế nguồn cung xuất khẩu trong ngắn hạn.

Khan hiếm nguồn cung giao ngay và kỳ vọng dư cung trong tương lai: Trong khi nguồn Coffee vật chất hiện tại đang bị đình trệ hoặc chậm giao, thị trường vẫn kỳ vọng Brazil sẽ có một vụ mùa lớn trong chu kỳ 2026/27. Điều này tạo ra sự phân hóa rõ rệt: giá cao trong hiện tại nhưng nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện trong tương lai.

Calendar spread của Coffee đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Triển vọng thời tiết tại các khu vực trồng Coffee chính

Các yếu tố cơ bản trên thị trường vật chất vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết tại những khu vực sản xuất Arabica và Robusta chủ chốt:

Brazil: Các khu vực trồng Coffee miền Trung đang trải qua tình trạng khô hạn theo mùa, gây bất lợi cho quá trình phục hồi của cây và phát triển hạt.

Colombia & Trung Mỹ: Colombia tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi gián đoạn xuất khẩu do mưa lớn và thiệt hại từ hoạt động địa chấn, trong khi Mexico ghi nhận điều kiện mùa vụ thuận lợi.

Đông & Tây Phi: Bờ Biển Ngà, Ghana và các quốc gia sản xuất Coffee tại Đông Phi như Ethiopia, Kenya và Tanzania ghi nhận lượng mưa từ rải rác đến cục bộ, cùng với nhiệt độ ở mức gần hoặc cao hơn bình thường.

Châu Á - Thái Bình Dương: Việt Nam được hưởng lợi từ lượng mưa mùa gió mùa tương đối thuận lợi, hỗ trợ quá trình phát triển Robusta, trong khi Indonesia duy trì điều kiện khá thuận lợi nhưng tình trạng khô hạn theo mùa vẫn tiếp diễn.

Phân tích kỹ thuật: COFFEE (D1)

Hợp đồng tương lai Arabica hôm nay bật tăng mạnh, tạo ra một breakout rõ ràng lên trên EMA30 tại 318,85 USD, trong khi giá duy trì vững quanh vùng EMA10 tại 323,36 USD. Bất chấp giai đoạn tích lũy kéo dài nhiều tuần gần đây và cú giảm mạnh do tác động từ việc chuyển kỳ hạn hợp đồng, bức tranh kỹ thuật vẫn duy trì xu hướng tăng. Sự sắp xếp của các đường trung bình động tiếp tục củng cố cấu trúc tăng, với EMA10 nằm trên EMA30 và EMA100. Nếu giá duy trì đà tăng và giữ vững trên vùng hỗ trợ EMA10, xu hướng tăng tổng thể vẫn được bảo toàn, mở đường cho phe mua hướng tới Fibonacci 23,6% tại 330,07 USD và các đỉnh dao động gần nhất quanh 350 USD.

Nguồn: xStation5