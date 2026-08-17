EURUSD đảo chiều xu hướng kỹ thuật 💡

Trong phiên thứ Hai, tỷ giá EUR/USD đã vượt qua một rào cản kỹ thuật quan trọng là đường EMA200, đồng thời có thời điểm phá vỡ vùng 1,16 và chạm mức cao nhất trong gần hai tháng. Nếu duy trì được động lực này và đóng nến trong ngày phía trên vùng 1,16, điều đó có thể củng cố sự đảo chiều của xu hướng dài hạn theo hướng tăng.

Đà bán tháo đồng USD vẫn tiếp diễn bất chấp căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Mặc dù việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang giữ giá dầu Brent quanh 89 USD/thùng, đồng USD – vốn thường được xem là tài sản trú ẩn và được hỗ trợ bởi vị thế Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô – vẫn không thể lấy lại đà tăng.

Dữ liệu yếu khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về Fed

Sự suy yếu hiện tại của đồng USD chủ yếu bắt nguồn từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng thất vọng. Điều này đã khiến thị trường điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Định giá trên thị trường đối với quỹ đạo lãi suất đã hạ nhiệt mạnh so với bốn tuần trước. Theo dữ liệu mới nhất, nhà đầu tư không còn kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 hoặc tháng 10. Xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp cuối cùng trong tháng 12 đã giảm xuống khoảng 85%. Nguồn: XTB

Yếu tố quan trọng nhất khiến Fed khó duy trì lập trường cứng rắn là tình trạng của nền kinh tế Mỹ. Thị trường lao động Mỹ đang bước vào giai đoạn “tuyển dụng thấp – sa thải thấp”, thể hiện qua số liệu NFP yếu hơn, dù tỷ lệ thất nghiệp và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong nhiều năm.

Đà giảm tốc rõ rệt cũng đang xuất hiện trong tiêu dùng. Số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy doanh số bán lẻ giảm lần đầu tiên trong 9 tháng, với mức giảm 0,6% MoM. Điều này càng đáng chú ý khi mức giảm vẫn được duy trì ngay cả sau khi loại trừ doanh số ô tô và nhiên liệu.

Trong khi đó, các số liệu lạm phát CPI tuần trước đúng như kỳ vọng, còn PPI thấp hơn dự báo, qua đó giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về khả năng áp lực giá tăng mạnh trở lại. Hiện thị trường đánh giá xác suất xuất hiện hiệu ứng lạm phát vòng hai (second-round inflation effects) là thấp. Điều này cho phép FOMC có thêm thời gian để đánh giá tác động của cú sốc năng lượng đối với nền kinh tế trước khi đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo.

Yếu tố chính trị phủ bóng lên tính độc lập của ngân hàng trung ương

Đà giảm của đồng USD cũng đi kèm với những lo ngại ngày càng gia tăng về tính độc lập của Fed. Những đồn đoán này trở nên mạnh hơn sau các thông tin cho rằng cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục tìm cách bãi nhiệm Lisa Cook, một trong những thành viên có quyền tham gia quyết định chính sách của FOMC. Áp lực chính trị đang khiến đường cong lợi suất trái phiếu trở nên dốc hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm theo kỳ vọng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài 30 năm vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 25 năm.

Trong những ngày tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào số liệu PMI của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Tuy nhiên, sự kiện quan trọng nhất trong tháng đối với đồng USD và kỳ vọng lãi suất vẫn là Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, diễn ra từ 27–29/8. Thị trường sẽ tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng từ Fed về triển vọng kinh tế đang suy yếu.

Trong phiên thứ Hai, EURUSD đã vượt qua rào cản kỹ thuật quan trọng tại EMA200, đồng thời phá vỡ vùng 1,16 – dù một phần động lực tăng sau đó đã bị đảo ngược – và chạm mức cao nhất trong gần hai tháng. RSI trên khung 14 ngày vẫn ở mức cao, nhưng chưa vượt qua ngưỡng 70 theo quy tắc phân tích kỹ thuật truyền thống. Đây là mức mà một bộ phận thị trường thường xem là vùng quá mua (overbought) tiềm năng.

Nguồn: xStation