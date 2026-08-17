Giá Cocoa tăng 1% và kiểm định vùng 6.000 USD 🔼 Các quỹ đang định vị như thế nào?

Hợp đồng tương lai Cocoa (COCOA) trên ICE đang biến động mạnh trong phiên hôm nay, tăng khoảng 1–2% lên gần 5.850 USD, khi thị trường một lần nữa tập trung vào những rủi ro nguồn cung tại Tây Phi. Mối quan ngại chính liên quan đến triển vọng mùa vụ 2026/27 tại Bờ Biển Ngà và Ghana, nơi lượng mưa thất thường, thiếu nắng và những rủi ro liên quan đến El Niño đang làm điều kiện phát triển quả Cocoa trở nên khó khăn hơn.

Đà tăng của giá cũng được hỗ trợ bởi dự báo sản lượng thấp hơn và ước tính thặng dư nguồn cung toàn cầu giảm. Một yếu tố khác là quy định chống phá rừng của EU, có thể gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu một số loại Cocoa sang châu Âu do các yêu cầu về định vị địa lý và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Thị trường cũng đang theo dõi lượng tồn kho do ICE giám sát giảm dần cùng với đồng USD suy yếu, qua đó cải thiện sức mua của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lượng Cocoa cập cảng còn ở mức cao và nguồn cung vật chất tương đối dồi dào. Ghana cho biết sản lượng trong niên vụ 2025/26 đạt 750.000 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Nhu cầu cũng tiếp tục là một rủi ro khi một số nhà sản xuất chocolate đang giảm lượng Cocoa sử dụng hoặc thay đổi công thức sản phẩm sau giai đoạn giá Cocoa tăng lên mức rất cao. Để có cái nhìn sâu hơn về thị trường Cocoa, đáng chú ý là báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất.