Giá Cocoa tăng 1% và kiểm định vùng 6.000 USD 🔼 Các quỹ đang định vị như thế nào?

- Hợp đồng tương lai Cocoa tăng khoảng 1–2% khi rủi ro nguồn cung tại Tây Phi, triển vọng mùa vụ suy yếu, tồn kho ICE giảm và đồng USD yếu hơn đang hỗ trợ giá.
- Managed Money vẫn duy trì vị thế Short ròng và tiếp tục gia tăng mức độ bi quan, với vị thế ròng ở -6.667 hợp đồng tính đến ngày 11/8.
- Commercials cũng đang giữ vị thế Short ròng nhưng đã thu hẹp một phần các vị thế phòng hộ Short, trong khi Open Interest giảm cho thấy mức độ tham gia thị trường suy yếu thay vì xuất hiện làn sóng mở vị thế mới mạnh mẽ.
- Hợp đồng tương lai Cocoa tăng khoảng 1–2% khi rủi ro nguồn cung tại Tây Phi, triển vọng mùa vụ suy yếu, tồn kho ICE giảm và đồng USD yếu hơn đang hỗ trợ giá.
- Managed Money vẫn duy trì vị thế Short ròng và tiếp tục gia tăng mức độ bi quan, với vị thế ròng ở -6.667 hợp đồng tính đến ngày 11/8.
- Commercials cũng đang giữ vị thế Short ròng nhưng đã thu hẹp một phần các vị thế phòng hộ Short, trong khi Open Interest giảm cho thấy mức độ tham gia thị trường suy yếu thay vì xuất hiện làn sóng mở vị thế mới mạnh mẽ.
Hợp đồng tương lai Cocoa (COCOA) trên ICE đang biến động mạnh trong phiên hôm nay, tăng khoảng 1–2% lên gần 5.850 USD, khi thị trường một lần nữa tập trung vào những rủi ro nguồn cung tại Tây Phi. Mối quan ngại chính liên quan đến triển vọng mùa vụ 2026/27 tại Bờ Biển Ngà và Ghana, nơi lượng mưa thất thường, thiếu nắng và những rủi ro liên quan đến El Niño đang làm điều kiện phát triển quả Cocoa trở nên khó khăn hơn.
Đà tăng của giá cũng được hỗ trợ bởi dự báo sản lượng thấp hơn và ước tính thặng dư nguồn cung toàn cầu giảm. Một yếu tố khác là quy định chống phá rừng của EU, có thể gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu một số loại Cocoa sang châu Âu do các yêu cầu về định vị địa lý và khả năng truy xuất nguồn gốc.
Thị trường cũng đang theo dõi lượng tồn kho do ICE giám sát giảm dần cùng với đồng USD suy yếu, qua đó cải thiện sức mua của các nhà đầu tư nước ngoài.
Ở chiều ngược lại, đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lượng Cocoa cập cảng còn ở mức cao và nguồn cung vật chất tương đối dồi dào. Ghana cho biết sản lượng trong niên vụ 2025/26 đạt 750.000 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Nhu cầu cũng tiếp tục là một rủi ro khi một số nhà sản xuất chocolate đang giảm lượng Cocoa sử dụng hoặc thay đổi công thức sản phẩm sau giai đoạn giá Cocoa tăng lên mức rất cao. Để có cái nhìn sâu hơn về thị trường Cocoa, đáng chú ý là báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất.
Vị thế COT cho thấy điều gì trên thị trường Cocoa?
Báo cáo COT mới nhất cho thấy các quỹ Managed Money vẫn duy trì vị thế Short ròng đối với Cocoa và tiếp tục gia tăng mức độ bi quan. Tính đến ngày 11/8, nhóm này nắm giữ 22.955 hợp đồng Long so với 29.622 hợp đồng Short, tương ứng vị thế ròng -6.667 hợp đồng. Trong tuần, số vị thế Short tăng thêm 2.147 hợp đồng, trong khi vị thế Long chỉ tăng 150 hợp đồng. Điều này đồng nghĩa vị thế đầu cơ ròng đã xấu đi gần 2.000 hợp đồng.
Một bức tranh khác xuất hiện ở nhóm Producer/Merchant/Processor/User, đại diện cho các thành phần thương mại trực tiếp tham gia vào thị trường Cocoa vật chất. Nhóm Commercials nắm giữ 53.235 hợp đồng Long và 73.711 hợp đồng Short, tương ứng vị thế ròng khoảng -20.476 hợp đồng. Tuy nhiên, xu hướng Short của nhóm này đã thu hẹp nhẹ trong tuần gần nhất. Cụ thể, vị thế Short giảm 3.717 hợp đồng, trong khi vị thế Long giảm 3.285 hợp đồng, khiến vị thế ròng của nhóm Commercials trở nên ít tiêu cực hơn một chút.
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Managed Money (các quỹ đầu cơ lớn) gia tăng xu hướng Short ròng, cho thấy các quỹ vẫn thận trọng và nghiêng về kịch bản tiêu cực đối với triển vọng giá Cocoa.
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Commercials (nhà sản xuất và các doanh nghiệp tham gia thị trường vật chất sử dụng hợp đồng tương lai chủ yếu để phòng hộ) vẫn duy trì vị thế Short ròng rõ rệt, nhưng đã giảm một phần các vị thế Short phòng hộ.
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Open Interest giảm 12.507 hợp đồng, cho thấy mức độ tham gia thị trường nói chung đang giảm thay vì xuất hiện hoạt động mở vị thế mới mạnh mẽ.
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Nhìn tổng thể, hai nhóm này đang tạo ra tín hiệu đầu cơ hơi thiên về giảm, nhưng chưa ở mức cực đoan: các quỹ đang gia tăng vị thế Short, trong khi nhóm Commercials không mở rộng thêm đáng kể vị thế Short ròng.
Trên thực tế, tín hiệu quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại nằm ở hành vi của Managed Money – các quỹ đầu cơ đang ngày càng nghiêng rõ hơn về phía giảm giá. Trong khi đó, vị thế của Commercials không nên được xem đơn thuần là một tín hiệu bearish, bởi các nhà sản xuất và chế biến chủ yếu sử dụng hợp đồng tương lai để phòng hộ rủi ro đối với Cocoa vật chất, do đó việc duy trì vị thế Short ròng thường là trạng thái mang tính tự nhiên đối với nhóm này.
Nguồn: CFTC
COCOA (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
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