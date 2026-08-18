Giá dầu giảm sau phát biểu của Trump ⬇️ Tehran có cho phép Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz? 🚢

Tổng thống Donald Trump đã đăng một loạt tuyên bố cứng rắn trên Truth Social:

Không có đàm phán: “Không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Cộng hòa Hồi giáo Iran và cũng không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch.”

Phong tỏa hải quân tiếp tục: Chiến dịch của Hải quân Mỹ nhằm vào các cảng của Iran vẫn đang được duy trì toàn diện.

Eo biển Hormuz đã “mở cửa”: Tuyến đường thủy này đang hoạt động trở lại và lực lượng Mỹ xác nhận toàn bộ thủy lôi trên biển đã được dỡ bỏ hoặc kích nổ.

Phản ứng của thị trường: Giá dầu tạm thời hạ nhiệt

Giá dầu thô đã giảm nhẹ sau những tuyên bố trên. Triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz và dọn sạch thủy lôi cho thấy dòng chảy dầu thô vật chất, vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu, có thể được khôi phục. Nguồn: xStation

Cán cân quyền lực địa chính trị thay đổi

Những tuyên bố của Trump xác nhận điều Washington đã liên tục phát tín hiệu trong thời gian qua: Mỹ muốn thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với eo biển Hormuz. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ thậm chí còn đề cập đến khả năng coi eo biển này là khu vực thuộc quyền tài phán của Mỹ. Đây là một động thái mạnh nhằm tước đi quân bài mặc cả quan trọng nhất của Tehran. Cho đến nay, mối đe dọa đóng cửa tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn là công cụ chính trong chiến lược gây sức ép lên thị trường năng lượng của Iran.

Iran sẽ phản ứng thế nào? Đấu cờ hay chiến tranh bất đối xứng?

Đối với Tehran, việc mất quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz là một đòn giáng mạnh vào uy tín và một bước thụt lùi về mặt chiến lược. Mặc dù Hải quân Iran đang ở thế phòng thủ, một phản ứng đã bắt đầu hình thành và nhiều khả năng sẽ mang tính bất đối xứng. Bộ chỉ huy quân sự Iran đã lên tiếng về việc mở cửa eo biển, cảnh báo rằng các tàu có thể tự do đi qua, nhưng “sau khi rời khỏi eo biển, chúng có thể phát hiện một vài lỗ thủng trên thân tàu.” Washington đang cố gắng chứng minh rằng họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo đảm quyền tự do hàng hải, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế Iran thông qua phong tỏa.

Về phía Iran, do không thể đối đầu trực diện với Hải quân Mỹ, nhiều khả năng Tehran sẽ chuyển sang các chiến thuật như phá hoại, tấn công bằng máy bay không người lái và chiến tranh ngầm, nhằm chứng minh với thế giới rằng nếu không có sự đồng thuận của Tehran, không một hoạt động vận chuyển dầu nào từ Vịnh Ba Tư có thể hoàn toàn an toàn. Điều này có thể phủ bóng lên đà giảm của giá dầu trong ngày hôm nay.