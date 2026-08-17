Giá Vàng tăng và quay trở lại mức 4.400 USD 🗽 Kim loại quý đang đặt cược vào kịch bản ôn hòa của Fed?

Giá Vàng mở cửa tuần mới với đà tăng trên thị trường toàn cầu, tăng 0,5% lên quanh mức 4.400 USD/oz và nối dài đà tăng từ phiên thứ Sáu, trong khi bạc tăng gần 1,5%. Kim loại quý dường như đã phản ứng tích cực với loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất của Mỹ.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi tâm lý người tiêu dùng trong khảo sát của Đại học Michigan cũng suy yếu.

Các số liệu này được công bố sau những báo cáo lạm phát CPI và PPI tháng 7 tương đối “trấn an”.

Báo cáo NFP mới nhất cũng gây thất vọng, trong khi giá Vàng dường như đang phản ánh sự suy giảm trong kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ diều hâu trước các quyết định chính sách vào mùa Thu.

Biểu đồ giá Vàng (H4, D1)

Trên biểu đồ H4, giá Vàng vẫn duy trì trên mức 4.300 USD/oz và gần đây đã chững lại đà giảm quanh vùng Fibonacci quan trọng 23,6%. Các chỉ báo RSI và MACD vẫn cho thấy dư địa nhất định cho một nhịp tăng tiếp theo. Trong khi đó, vùng kháng cự Fibonacci quan trọng nằm quanh 4.600 USD/oz, nơi cũng xuất hiện nhiều hoạt động giá đáng chú ý, bao gồm vùng tích lũy trong tháng 5 trước khi giá bước vào nhịp giảm sau đó.

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ D1, khu vực 4.300 USD/oz thậm chí còn quan trọng hơn khi đường EMA200 (đường màu đỏ) nằm tại đây. Sau khi có thời điểm giảm xuống dưới đường trung bình động này, giá Vàng nhanh chóng quay trở lại đà tăng. Việc giá đang ở gần EMA200 cho thấy rằng, trong kịch bản xu hướng tăng được nối lại, giá Vàng vẫn còn dư địa đáng kể để tăng cao hơn - đặc biệt nếu kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và ECB trở nên ôn hòa hơn, đồng thời giá dầu dần hạ nhiệt về vùng 70 - 80 USD/thùng.

Nguồn: xStation5