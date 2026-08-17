GOLD - Tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng, cần lưu ý gì trong tuần này?

Giá Vàng tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tuần qua khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm mạnh, trong khi dòng tiền từ các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng cho thị trường. Sau khi có lúc vượt 4.450 USD/oz - mức cao nhất trong hơn 2 tháng - kim loại quý đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng đà tăng nếu các yếu tố gây áp lực lên lãi suất và đồng USD tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng khi giá năng lượng và tình hình Trung Đông có thể nhanh chóng thay đổi kỳ vọng của thị trường.

Giá Vàng duy trì đà tăng trong 2 tuần liên tiếp

Giá Vàng tăng 0,9% trong tuần vừa qua, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Trong tuần, giá có thời điểm tiến sát 4.450 USD/oz, mức cao nhất trong hơn 2 tháng. Động lực chính của đà tăng đến từ sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo, thị trường bắt đầu giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất hạ nhiệt

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất đối với giá Vàng hiện nay là sự suy giảm mạnh trong kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Hiện thị trường chỉ còn đặt cược khoảng 31% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, giảm mạnh so với mức gần 70% vào đầu tháng này. Ngược lại, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đã tăng lên gần 70%. Sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến và các dữ liệu lạm phát gần đây không tạo ra bất ngờ theo hướng tăng. Nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, thị trường có thể tiếp tục giảm kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn, qua đó gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Đây là môi trường thuận lợi đối với Vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất. Khi lợi suất thực giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ Vàng cũng giảm theo. Trong tuần này, biên bản cuộc họp Fed tháng 7 sẽ được công bố vào ngày 19/8. Biên bản có thể cung cấp thêm thông tin về mức độ chia rẽ giữa các quan chức Fed và cách họ đánh giá rủi ro lạm phát cũng như tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: CME FedWatch Tool

Sức mua từ ngân hàng trung ương vẫn mạnh

Bên cạnh kỳ vọng lãi suất, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng nhất của thị trường Vàng. Theo UBS, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 289 tấn vàng trong quý II/2026. Ngân hàng này dự báo tổng lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương trong cả năm 2026 có thể đạt khoảng 750 - 1.000 tấn. Đáng chú ý, nhu cầu này không chỉ mang tính ngắn hạn. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ Vàng phản ánh xu hướng đa dạng hóa tài sản và giảm mức độ phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD. UBS cho rằng nhu cầu từ khu vực này sẽ tiếp tục đóng vai trò như một mặt sàn cho giá Vàng, ngay cả khi nhu cầu đầu tư tư nhân hoặc nhu cầu trang sức suy yếu. Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng đang có dấu hiệu cải thiện. Sự kết hợp giữa nhu cầu của ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF và hoạt động mua vàng của các định chế tài chính Trung Quốc đang tạo ra nền tảng hỗ trợ đáng kể cho giá trong trung hạn.

Trung Đông vẫn còn nhiều bất định

Mặc dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã giảm đáng kể, diễn biến tại Trung Đông vẫn là một biến số có thể nhanh chóng thay đổi triển vọng của Vàng.

Tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao. Nếu căng thẳng kéo dài, giá năng lượng có thể tiếp tục tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Đây chính là yếu tố từng gây áp lực đáng kể lên giá Vàng trong phần lớn thời gian từ đầu năm. Ngược lại, nếu các bên đạt được tiến triển rõ rệt trong đàm phán và hoạt động vận tải qua Hormuz được khôi phục, giá dầu có thể hạ nhiệt. Khi đó, áp lực lạm phát giảm xuống và kỳ vọng về chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn có thể tiếp tục hỗ trợ Vàng.

Do đó, thị trường hiện không chỉ theo dõi diễn biến của xung đột mà còn đặc biệt quan tâm đến tác động của Trung Đông đối với giá năng lượng, lạm phát và lãi suất.

Cần chú ý gì trong tuần này?

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ có khả năng tác động đến kỳ vọng lãi suất. Các báo cáo về sản xuất và thị trường nhà ở sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, thị trường có thể tiếp tục giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, tạo thêm dư địa cho Vàng. Đáng chú ý nhất sẽ là biên bản cuộc họp Fed tháng 7 vào ngày 19/8. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy các quan chức Fed đang nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất hay vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu vẫn cần được theo dõi sát sao. Đây là ba biến số có thể nhanh chóng thay đổi môi trường vĩ mô đối với Vàng.

Nhìn chung, bức tranh hiện tại đang trở nên tích cực hơn đối với Vàng: kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm, USD có nguy cơ suy yếu trong trung hạn, dòng vốn ETF cải thiện và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn mạnh. Tuy nhiên, để đà tăng có thể chuyển thành một xu hướng bền vững hướng tới các vùng giá cao hơn, thị trường vẫn cần một chất xúc tác rõ ràng hơn - đặc biệt từ chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến lạm phát.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Mở phiên đầu tuần mới, giá Vàng gần như không có nhiều thay đổi, vẫn xoay quanh khu vực 4.400 USD/oz. Nhịp giảm vào cuối tuần vừa qua đã đưa giá tiếp cận với vùng hỗ trợ 4.310 USD và nhanh chóng bật tăng trở lại. Nếu giá có thể giữ vững được mốc hỗ trợ trên, xu hướng tăng sẽ được duy trì và 4.500 USD/oz sẽ là mục tiêu mà phe mua hướng đến. Tuy nhiên, nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng kịch bản giảm có thể quay lại và mở ra động lực để phe bán gia tăng áp lực.