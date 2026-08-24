GOLD - Tăng liên tiếp 3 tuần, giới đầu tư theo dõi sát diễn biến tại sự kiện Jackson Hole

Tuần trước, giá vàng tăng hơn 5% đóng cửa trên mốc 4.600 USD/oz nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 9. Lo ngại về quy mô nợ công Mỹ cũng hỗ trợ kim loại quý, khi tổng nợ công của nước này lần đầu tiên vượt 40 nghìn tỷ USD.

Bước sang tuần mới, giá Vàng vẫn đang tiếp nối đà tăng mạnh và duy trì gần mốc 4.650 USD/oz. Liệu rằng đà tăng này sẽ duy trì đến lúc nào, điều đó sẽ phụ thuộc vào các sự kiện vĩ mô được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo lạm phát PCE của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, những yếu tố có thể định hướng diễn biến tiếp theo của giá vàng.

Vàng vẫn tăng dù lợi suất trái phiếu ở mức cao?

Một trong những động lực quan trọng của đợt tăng vừa qua đến từ chính sách của Bộ Tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài trong những tháng tới, lên khoảng 4 tỷ USD mỗi đợt. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thậm chí cho biết quy mô mua lại có thể lớn hơn mức này.

Động thái trên ban đầu khiến lợi suất trái phiếu giảm và hỗ trợ các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ sau đó vẫn tăng trở lại khi thị trường tiếp tục lo ngại về lạm phát và tình trạng nợ công. Điểm đáng chú ý là USD vẫn suy yếu dù lợi suất trái phiếu tăng, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho vàng.

Nhu cầu vàng vật chất và ETF đang phục hồi

Một nguồn hỗ trợ khác đến từ nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với vàng vật chất. Tại một số thị trường lớn ở châu Á, trong đó có Trung Quốc, giá vàng đang giao dịch cao hơn giá quốc tế. Mức chênh lệch tại Trung Quốc trong tuần trước vào khoảng 1,5 USD/oz, cho thấy nhu cầu vật chất vẫn tương đối mạnh. Bên cạnh đó, các quỹ ETF vàng cũng bắt đầu mua trở lại sau nhiều tháng bán ròng. Từ đầu tháng 8, SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 24 tấn vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng tài sản do các quỹ ETF vàng quản lý đã tăng khoảng 7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8, lên 582 tỷ USD. Những dòng vốn này cho thấy nhu cầu đầu tư đối với vàng đang được cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tài sản phòng thủ trước những bất ổn về tài khóa và tiền tệ.

Bên cạnh đó, dữ liệu của WGC cho thấy vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn. Tại bốn quốc gia đứng đầu về tỷ trọng vàng trong dự trữ, kim loại quý này chiếm khoảng 80% tổng dự trữ. Hà Lan đứng thứ năm với tỷ trọng 72,9%.

Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu 2.306 tấn vàng, đứng thứ tư trong số các nền kinh tế được thống kê, nhưng vàng chỉ chiếm 8,6% tổng dự trữ. Nhật Bản có tỷ trọng tương đương ở mức 8,7%, với 846 tấn vàng, trong khi Ấn Độ sở hữu 880 tấn, tương đương 17,7% tổng dự trữ.

Điều này cho thấy lượng vàng tuyệt đối không phản ánh đầy đủ vai trò của vàng trong dự trữ quốc gia. Tỷ trọng còn phụ thuộc rất lớn vào quy mô và cơ cấu của các tài sản dự trữ khác.

PCE và Jackson Hole là tâm điểm trong tuần

Lịch kinh tế Mỹ tuần này tương đối dày đặc. Nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán nhà mới vào thứ Ba; chỉ số PCE, GDP quý 2 điều chỉnh và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền vào thứ Tư; cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào thứ Năm. Trong đó, PCE và GDP được xem là hai dữ liệu đặc biệt quan trọng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sự kiện được chờ đợi nhất sẽ diễn ra vào thứ Sáu, khi Kevin Warsh có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Thị trường sẽ tập trung vào cách Warsh đánh giá hai vấn đề đang có nhiều mâu thuẫn: lạm phát vẫn dai dẳng hay thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Quan điểm của ông về hai yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất và qua đó tác động đến USD, lợi suất trái phiếu và vàng.

Những rủi ro nào có thể khiến vàng điều chỉnh?

Dù triển vọng hiện tại vẫn tương đối tích cực, rủi ro giảm giá trong ngắn hạn chưa biến mất. Một trong những rủi ro lớn nhất là giá dầu tiếp tục tăng mạnh, khiến áp lực lạm phát kéo dài và buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Kịch bản này có thể hỗ trợ USD và lợi suất trái phiếu, qua đó gây áp lực lên vàng. Ngoài ra, nhu cầu vàng trang sức yếu và nguy cơ dòng vốn ETF đảo chiều cũng là những yếu tố cần theo dõi. Về kỹ thuật, RSI của vàng đang tiến gần vùng overbought, cho thấy thị trường có thể cần thận trọng với khả năng chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.

Tóm lại, tuần này sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với đà tăng của vàng. Nếu PCE cho thấy áp lực lạm phát vẫn được kiểm soát và Warsh đưa ra tín hiệu ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ, vàng có thể tiếp tục hưởng lợi từ USD suy yếu và kỳ vọng lãi suất thấp hơn. Ngược lại, dữ liệu lạm phát cao hoặc thông điệp cứng rắn từ Fed có thể kích hoạt một nhịp chốt lời, đặc biệt khi các chỉ báo kỹ thuật đã tiến gần vùng quá mua.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Vàng vẫn đang thể hiện sức bật cực kỳ ấn tượng, duy trì đà tăng trong vòng 3 tuần liên tiếp. Nếu giá duy trì được trên mức 4.600 USD/oz, mục tiêu tiếp theo có thể vùng cản tâm lý 4.700 USD/oz.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại cũng đang cho thấy dấu hiệu quá nóng. Các chỉ báo động lượng của vàng đã bị kéo căng, vì vậy thị trường có thể cần một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy trước khi tiếp tục tăng. Trong đó, khu vực nằm quanh 4.504 USD/oz sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng nếu giá điều chỉnh.