Lịch kinh tế: Dữ liệu quan trọng của Đức và thị trường nhà ở Mỹ

Tâm lý thị trường trong phiên sáng đang chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại mới về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực đồng euro và tình trạng lạm phát kéo dài. Nhà đầu tư đang đánh giá các số liệu PMI trái chiều được công bố hôm qua để tìm kiếm thêm tín hiệu về những bước đi tiếp theo của các ngân hàng trung ương. Trong phiên hôm nay, thị trường sẽ đón nhận một loạt dữ liệu quan trọng từ các nền kinh tế châu Âu, bao gồm GDP cuối cùng của Đức và Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo. Sang buổi chiều, sự chú ý sẽ chuyển sang Mỹ, nơi các dữ liệu về thị trường nhà ở và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Conference Board có thể làm gia tăng biến động trên EUR/USD và các chỉ số chứng khoán Wall Street. Các dữ liệu quan trọng từ phiên châu Á Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã công bố biên bản cuộc họp tháng 8, cho thấy ngân hàng trung ương vẫn duy trì sự thận trọng theo hướng diều hâu trước áp lực lạm phát dai dẳng, đặc biệt là trên thị trường lao động. Lịch kinh tế vĩ mô 13 :00 Đức – GDP cuối cùng theo quý (q/q): Mức mới nhất: 0,3%. Dự báo: 0,2%. Trước đó: 0,4%.

13:00 Đức – GDP cuối cùng không điều chỉnh theo mùa (n.s.a.) theo năm (y/y): Mức mới nhất: 1,0%. Dự báo: 0,9%. Trước đó: 0,8%.

15:00 Đức – Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo. Dự báo: 87,1. Trước đó: 86,6.

19:00 Mỹ – Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin phát biểu.

21:00 Mỹ – Doanh số bán nhà mới. Dự báo: 620 nghìn căn. Trước đó: 628 nghìn căn.

21:00 Mỹ – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Conference Board. Dự báo: 90,2. Trước đó: 90,8.

21:00 Mỹ – Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond. Dự báo: 7. Trước đó: 5.

03:00 sáng mai Mỹ – Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin phát biểu.

03:40 sáng mai Mỹ – Tồn kho dầu thô hàng tuần của API. Dự báo: +0,5 triệu thùng. Trước đó: -0,33 triệu thùng. 3 thị trường đáng chú ý EUR/USD – được chú ý nhờ loạt dữ liệu quan trọng từ Đức trong buổi sáng, bao gồm GDP và Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo, trước khi thị trường chuyển sang dữ liệu về nhà ở và niềm tin người tiêu dùng của Mỹ vào buổi chiều.

DAX (DE40) – nhạy cảm với Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo và số liệu GDP cuối cùng của Đức, qua đó cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của nền kinh tế và triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Dầu thô (WTI/Brent) – thị trường sẽ chịu ảnh hưởng từ báo cáo tồn kho dầu của API vào buổi tối, cùng với tâm lý chung liên quan đến triển vọng nhu cầu tại các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

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