Mở phiên Mỹ: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada leo thang

Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu tuần mới với mức giảm vừa phải. Thị trường đang phản ứng với những tín hiệu từ thị trường trái phiếu và hàng hóa, trong khi báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng của Nvidia sẽ chỉ được công bố vào thứ Tư. Hầu hết các chỉ số chính trên Phố Wall đang giảm khoảng 0,3-0,5%.

Mức giảm hiện rõ rệt nhất ở US100, với mức lỗ lên tới 1%. Diễn biến giảm mạnh hơn của chỉ số công nghệ là hệ quả từ đà đi xuống của nhóm cổ phiếu bán dẫn và bộ nhớ, vốn đang giảm khoảng 3-5% ngay đầu phiên.

Nhiều nhà đầu tư vẫn tập trung vào động thái can thiệp của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu. Những tác động chính xác của động thái này vẫn khó đánh giá, nhưng một trong những câu hỏi quan trọng nhất là liệu đây chỉ là hành động đơn lẻ hay là khởi đầu cho một chính sách mới nhằm định hướng lợi suất trái phiếu.

Đối với các nhà đầu tư Mỹ và Canada, việc các cuộc đàm phán thương mại hoàn toàn thất bại cũng là một yếu tố đáng chú ý. Vấn đề đối với các doanh nghiệp trong khu vực có thể không chỉ nằm ở việc áp dụng thêm các hạn chế thương mại, mà còn ở bản chất của các cuộc đàm phán, vốn ngày càng ít mang dáng dấp của hoạt động ngoại giao giữa các quốc gia phát triển. Trong đó có những yêu cầu từ phía Mỹ như việc gần như từ bỏ chủ quyền kinh tế và loại bỏ tiếng Pháp khỏi danh sách các ngôn ngữ chính thức. Kết quả của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada cho đến nay là các biện pháp trả đũa từ Canada, với mức thuế 20% áp dụng đối với một số mặt hàng, trong đó có sản phẩm thép và gỗ.

Một tín hiệu tương đối tích cực đến từ Vịnh Ba Tư, bất chấp việc các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ chưa đạt được kết quả. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, khối lượng dầu xuất khẩu qua eo biển này có thể lớn hơn đáng kể, thậm chí gấp đôi so với những dữ liệu công khai hiện nay. Xu hướng gia tăng nguồn cung từ khu vực cũng được hỗ trợ bởi quyết định gần đây của Iran cho phép một số tàu chở dầu thuộc Iraq đi qua.

Tin tức doanh nghiệp

Nucor (NUE.US): Nhà sản xuất và phân phối gỗ đang tăng khoảng 4% sau khi Canada áp dụng các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.

Alibaba (BABA.US): Cổ phiếu của tập đoàn Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm khoảng 2% sau khi công ty công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 10 tỷ USD.

PDD Holdings: Công ty vận hành nền tảng “Temu” tăng hơn 2% khi mở cửa sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng. Đáng chú ý là doanh thu từ phí giao dịch đã tăng 13%.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): Công ty công nghệ quang tử giảm tới 16% sau hồ sơ công bố với cơ quan quản lý cho thấy công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu trị giá 600 triệu USD.

RegenxBio (RGNX.US): Cổ phiếu công ty dược phẩm giảm tới 25% sau khi FDA yêu cầu tạm dừng các thử nghiệm tiếp theo đối với liệu pháp gene “RGX-121”, được phát triển để điều trị hội chứng Hunter.

ArcelorMittal (MT.US): Nhà sản xuất thép và phân phối các sản phẩm luyện kim tăng khoảng 2% sau khi nhận được khuyến nghị tích cực từ một công ty đầu tư.

Phân tích kỹ thuật US100 (D1)

Biểu đồ cho thấy giá đang di chuyển rõ ràng trong một kênh giảm mở rộng. Sự suy yếu hiện tại của phe mua được thể hiện qua việc giá nhanh chóng rút lui khỏi khu vực trên 30.000 điểm và tiếp tục hướng về mức Fibonacci 61,8%. Đường MACD đang cắt xuống dưới đường tín hiệu, qua đó có thể ủng hộ kịch bản tiếp tục điều chỉnh. Trong bối cảnh này, cần lưu ý đến sự chồng lấn của các vùng kháng cự quan trọng, đặc biệt là các mức Fibonacci, đường EMA100 và biên dưới của xu hướng. Đây sẽ là một bài kiểm tra rất quan trọng đối với tâm lý thị trường, nhưng việc xuyên thủng những vùng hỗ trợ mạnh như vậy có thể là một thách thức lớn đối với phe bán. Nguồn: xStation5