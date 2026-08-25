Mở phiên Mỹ: Giá dầu giảm thúc đẩy khẩu vị rủi ro, Nasdaq dẫn đầu đà phục hồi

Phố Wall đang phục hồi trong phiên hôm nay nhờ giá dầu thô tiếp tục giảm, mặc dù thanh khoản vẫn tương đối thấp trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia, dữ liệu lạm phát PCE và hội nghị các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole.
Sự trở lại của khẩu vị rủi ro được thể hiện qua đà tăng của Nasdaq (US100: +0,3%), trong khi chỉ số DJIA (US30) gần như đi ngang (+0,05%). Tâm lý tích cực cũng lan sang S&P 500 (US500: +0,1%) và Russell 2000 (US2000: +0,1%).
Một diễn biến đáng chú ý hôm nay là nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đồng loạt phục hồi. Đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ, những lo ngại về mức nợ của các công ty AI và sự chờ đợi đối với báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia đã gây áp lực lên nhóm cổ phiếu này trong thời gian gần đây.
Đà phục hồi được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất bộ nhớ như Nvidia (+1,7%), Micron (+1,7%) và Sandisk (+1,7%); các nhà sản xuất chip như Intel (+1,6%) và AMD (+3,75%); cùng các nhà cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu như Fluence (+2,9%).
Tâm lý tích cực cũng thể hiện rõ trên toàn bộ nhóm công nghệ, đặc biệt là dịch vụ truyền thông, với Uber tăng 0,7%, Meta tăng 0,8% và Netflix tăng 1,2%. Trong khi đó, các nhóm mang tính phòng thủ như năng lượng và hàng tiêu dùng phần lớn đang giảm.
Biến động cổ phiếu thuộc S&P 500. Các nhóm chất bán dẫn, phần cứng, phần mềm và dịch vụ truyền thông chiếm ưu thế. Nguồn: XTB Research.
Phân tích kỹ thuật: US100 / Nasdaq Futures (D1)
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đang trải qua một nhịp điều chỉnh trên khung thời gian ngày và kiểm tra vùng cầu quan trọng trong khoảng 29.140–29.300 điểm. Vùng hỗ trợ ngang này được củng cố bởi mức Fibonacci 38,2% tại 29.141,84 điểm. Chỉ số đã giảm xuống dưới các đường trung bình động ngắn hạn, gồm EMA10 ngày tại 29.447,31 và EMA30 ngày tại 29.399,12, cho thấy động lực tăng đang suy yếu. Trong khi đó, RSI 14 ngày giảm về 47,6, nằm trong vùng trung tính nhưng nghiêng nhẹ về xu hướng giảm. Chỉ báo chưa cho thấy tình trạng quá bán, do đó vẫn còn dư địa cho một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Nếu giá duy trì dưới 29.141 điểm, chỉ số có thể hướng tới mức Fibonacci 50% tại 28.772,21 điểm, sau đó là EMA100 ngày tại 28.664,11 điểm.
Nguồn: xStation5
Tin tức doanh nghiệp
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Kura Oncology (KURA.US): Cổ phiếu tăng 8,8% sau khi CEO Troy Edward Wilson công bố trong hồ sơ SEC việc mua 100.000 cổ phiếu trên thị trường mở với tổng giá trị 1,24 triệu USD. Giao dịch này củng cố tâm lý tích cực xung quanh công ty công nghệ sinh học, khi cổ phiếu đã tăng 19% trong tháng qua, đồng thời cho thấy ban lãnh đạo có niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng tiếp tục của doanh nghiệp.
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Alibaba (BABA.US): Nhà sáng lập Jack Ma đã mua hơn 600 triệu HKD cổ phiếu, cho thấy niềm tin lớn vào tham vọng AI của công ty. Chủ tịch Joe Tsai và CEO Eddie Wu cũng tham gia, mua tổng cộng 202 triệu HKD cổ phiếu. Các giao dịch diễn ra sau đợt phát hành cổ phiếu trị giá 80 tỷ HKD nhằm huy động vốn cho hoạt động phát triển AI. ADR của Alibaba hiện tăng khoảng 0,9%.
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