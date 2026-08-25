Nikkei 225 đảo chiều mạnh, xóa sạch đà giảm trong phiên sáng

Phiên giao dịch thứ hai trong tuần chứng kiến một cú đảo chiều ngoạn mục trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Sau đợt bán tháo trong phiên sáng, khiến Nikkei 225 rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 4/8, thị trường đã nhanh chóng xuất hiện cú bật tăng hình chữ V. Hợp đồng tương lai JP225 hiện tăng 1,3%, vượt mốc 66.000 điểm. Việc giá phá vỡ xu hướng giảm trong nửa sau phiên giao dịch được thúc đẩy bởi sự ổn định trên thị trường tiền tệ và dòng vốn nhanh chóng tìm đến các tài sản đang bị định giá thấp.

Điều gì có thể đứng sau đà phục hồi hôm nay?

Tâm lý hoảng loạn trong phiên sáng đã dịu lại khi chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định. Điều này giúp giảm áp lực lên dòng vốn nước ngoài tại các thị trường châu Á, cả mới nổi và phát triển.

Động lực tăng mạnh nhất đến từ các nhóm bất động sản, ngân hàng và các doanh nghiệp trong ngành linh kiện, cáp điện của Nhật Bản. Trong đó, Furukawa Electric tăng 10%, Ibiden tăng 6% và Fujikura tăng 5%. SoftBank, tập đoàn công nghệ có vai trò quan trọng đối với chỉ số, cũng tăng 2,25%.

Mặc dù giá dầu vẫn ở mức cao, thị trường hôm nay tiếp tục ghi nhận mức giảm gần 3%. Điều này giúp giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư về chi phí nhập khẩu năng lượng, qua đó trực tiếp hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài nguyên nhập khẩu.

Những điểm yếu trong phiên hôm nay

Đà phục hồi trên thị trường Nhật Bản không diễn ra đồng đều. Các nhóm ô tô và năng lượng vẫn chịu áp lực bán mạnh. Những cổ phiếu giảm nhiều nhất trong chỉ số gồm Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber và Nissan Motor. Việc Nikkei 225 nhanh chóng xóa bỏ đà giảm trong phiên sáng, tương tự diễn biến của KOSPI tại Hàn Quốc, cho thấy nhà đầu tư đang tận dụng các mức giá thấp trong phiên để quay trở lại thị trường. Việc USDJPY duy trì trong vùng 159–160, trong khi giá dầu tiếp tục giảm, đang tạo ra điều kiện thuận lợi để tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp diễn trong những ngày tới.

JP225 đã bật tăng rõ rệt, trước đó củng cố nhẹ phía trên mốc 65.000 điểm. Một ngưỡng quan trọng đối với phe mua có thể là nỗ lực tiếp cận đường xu hướng giảm, vốn cũng có thể đóng vai trò là đường viền cổ của mô hình Vai–Đầu–Vai ngược (oRGR). Nếu giá phá vỡ mốc 67.750 điểm, chỉ số có thể hướng tới một nỗ lực chinh phục các mức đỉnh lịch sử mới trong những tuần tới. Nguồn: xStation5