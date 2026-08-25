Thị trường nổi bật: EURUSD chịu áp lực từ đồng USD. Bessent, PCE và Jackson Hole sẽ quyết định hướng đi tiếp theo

Phiên giao dịch EURUSD hôm thứ Ba chứng kiến đồng USD tăng nhẹ, nhưng tình hình trên thị trường ngoại hối vẫn phức tạp hơn đáng kể so với chỉ vài ngày trước. Cặp EURUSD đã điều chỉnh từ vùng 1,17, trong khi một loạt diễn biến mới đang xuất hiện phía sau thị trường và có thể tác động lớn hơn nhiều đến đồng USD trong những tuần tới.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay là hoạt động của Bộ Tài chính Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Scott Bessent, trên thị trường trái phiếu. Bộ Tài chính đã quyết định tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu dài hạn hàng quý. Đồng thời, Bessent cho biết lịch đấu giá trái phiếu định kỳ của Mỹ sẽ vẫn được duy trì. Các đợt mua lại với quy mô lớn hơn dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 9.

Hành động của Bessent có thể trở thành một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với đồng USD. Bộ Tài chính Mỹ đang tìm cách giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu dài hạn, trong bối cảnh thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục phải đối mặt với mức nợ cao, nhu cầu vay vốn lớn và chi phí trả nợ gia tăng.

Trong khi đó, ngày mai Mỹ sẽ công bố số liệu lạm phát PCE mới nhất, thước đo lạm phát tiêu dùng được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên sử dụng. Thị trường hiện kỳ vọng lạm phát PCE lõi sẽ duy trì quanh mức 3,3% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng 6.

Tại châu Âu, dữ liệu của Đức được công bố hôm nay cũng thu hút sự chú ý. GDP của Đức tăng 0,3% theo quý trong quý II, cao hơn mức ước tính trước đó.

Tất cả những yếu tố này đang đưa EURUSD vào một thời điểm đặc biệt đáng chú ý. Ở phía đồng USD, lợi suất trái phiếu cao và bất ổn địa chính trị đang tạo ra hỗ trợ trong ngắn hạn, nhưng đồng thời ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi xung quanh chính sách của Bộ Tài chính Mỹ và tình hình trên thị trường nợ. Ở phía đồng euro, triển vọng kinh tế Đức đã có phần cải thiện, trong khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn được duy trì.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố đang định hình EURUSD

Scott Bessent ngày càng trở nên quan trọng đối với thị trường USD

Trong những ngày gần đây, thị trường trái phiếu Mỹ đã trở thành một trong những chủ đề quan trọng nhất trên các thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm trước đó đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Để ứng phó, Bộ Tài chính Mỹ quyết định tăng quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu dài hạn.

Bessent đang tìm cách cải thiện thanh khoản thị trường và giảm áp lực ở phần dài của đường cong lợi suất. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ không có ý định giảm các đợt đấu giá trái phiếu thông thường, điều đáng chú ý trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn cần huy động một lượng vốn khổng lồ.

Điều này đặc biệt đáng quan tâm từ góc độ EURUSD. Các động thái của Bộ Tài chính cho thấy lợi suất trái phiếu cao đã trở thành một vấn đề đủ nghiêm trọng để chính quyền Mỹ chủ động tìm cách tác động đến hoạt động của thị trường.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa việc mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính tương đương với chương trình nới lỏng định lượng (QE) do Fed thực hiện. Đây là những hoạt động liên quan đến quản lý nợ và thanh khoản thị trường. Ý nghĩa của chúng nằm ở việc cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng nhạy cảm với mức lợi suất dài hạn.

Nếu nhà đầu tư kết luận rằng các biện pháp của Bộ Tài chính có hiệu quả, lợi suất có thể giảm và tạo thêm áp lực lên đồng USD. Ngược lại, nếu thị trường cho rằng việc mua lại trái phiếu không giải quyết được vấn đề nợ cao và nhu cầu vay vốn khổng lồ của Mỹ, lợi suất dài hạn có thể tăng trở lại.

Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ

Một sự kiện quan trọng khác sẽ là báo cáo lạm phát PCE của Mỹ được công bố vào thứ Tư.

Trong tháng 6, lạm phát PCE lõi ở mức 3,3% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 3,4% trong tháng 5. Thị trường hiện kỳ vọng con số này sẽ duy trì quanh mức 3,3% trong tháng 7.

Một kết quả như vậy sẽ không tạo ra bất ngờ lớn, nhưng đồng thời cũng cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Điều này quan trọng bởi thị trường hiện phải cân nhắc hai tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Mỹ.

Một mặt, dữ liệu thị trường lao động yếu hơn đã làm giảm kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Mặt khác, lạm phát vẫn chưa trở lại mức cho phép Fed hoàn toàn tập trung vào việc hỗ trợ thị trường lao động.

Nếu PCE thấp hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể chịu áp lực và đồng USD có thể tiếp tục suy yếu. Đối với EURUSD, đây sẽ là một tín hiệu tích cực.

Ngược lại, số liệu cao hơn dự kiến có thể khiến thị trường một lần nữa gia tăng kỳ vọng rằng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao, qua đó tạo thêm hỗ trợ cho đồng USD.

GDP Đức mang đến thêm lợi thế cho đồng euro

Ở phía đồng euro, dữ liệu của Đức công bố hôm nay tốt hơn một chút so với dự kiến trước đó.

GDP Đức tăng 0,3% theo quý trong quý II và tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính trước đó cho thấy mức tăng trưởng theo quý chỉ đạt 0,2%. Đây chưa phải bằng chứng cho thấy nền kinh tế Đức đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng số liệu cho thấy tình hình có phần tích cực hơn so với những đánh giá trước đó.

Đối với đồng euro, điều này cũng quan trọng trong bối cảnh chính sách của ECB. Nếu nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro bắt đầu cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn, lập luận ủng hộ cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất sẽ trở nên mạnh hơn.

Thị trường vẫn kỳ vọng ECB có thể quyết định tăng lãi suất trong tháng 9.

Ngoài ra, chỉ số Ifo cũng được công bố hôm nay, cung cấp thêm thông tin về cách các doanh nghiệp Đức đánh giá điều kiện kinh doanh hiện tại và triển vọng kinh tế. Đây sẽ là một mảnh ghép quan trọng khác đối với triển vọng của đồng euro.

Fed và Bộ Tài chính Mỹ đang có tầm quan trọng tương đương đối với thị trường

Đây hiện là một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của câu chuyện EURUSD.

Cho đến gần đây, vấn đề chính đối với đồng USD là sự khác biệt giữa chính sách của Fed và ECB. Tuy nhiên, tình hình hiện đã phức tạp hơn. Thị trường phải đồng thời đánh giá chính sách của Fed, tình hình tài khóa của Mỹ và các động thái của Bộ Tài chính.

Lợi suất trái phiếu cao là vấn đề đối với cả chính phủ Mỹ và nền kinh tế nói chung. Một mặt, lợi suất cao làm tăng chi phí trả nợ của chính phủ; mặt khác, nó làm tăng chi phí tài chính đối với doanh nghiệp và hộ gia đình.

Đó là lý do các động thái của Bessent cũng có ý nghĩa đối với thị trường ngoại hối. Nếu Bộ Tài chính ngày càng tích cực tìm cách hạn chế đà tăng của lợi suất, điều này có thể làm suy yếu một trong những lợi thế quan trọng của đồng USD đến từ lãi suất cao và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.

Đồng thời, các động thái của Bộ Tài chính cũng đặt ra nhiều câu hỏi hơn về uy tín của Bessent và hiệu quả của những biện pháp đang được triển khai. Thị trường ban đầu phản ứng tích cực với thông tin về chương trình mua lại trái phiếu, nhưng lợi suất sau đó lại bắt đầu tăng trở lại.

Đây có thể là một tín hiệu quan trọng đối với đồng USD. Nếu nhà đầu tư bắt đầu tin rằng chính quyền Mỹ có khả năng hạn chế trong việc tác động đến phần dài của đường cong lợi suất, lợi suất cao có thể tiếp tục trở thành một trong những chủ đề chính hỗ trợ đồng USD.

Jackson Hole có thể trở thành một bước ngoặt khác

Danh sách các sự kiện quan trọng đối với EURUSD vẫn chưa dừng lại ở đây.

Vào thứ Sáu, thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Sự kiện này đặc biệt quan trọng bởi nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ.

Warsh đang phải đối mặt với một bài toán cân bằng khó khăn. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, lợi suất trái phiếu dài hạn đang ở mức cao, trong khi thị trường lao động lại xuất hiện những tín hiệu suy yếu.

Một vấn đề khác là vai trò ngày càng lớn của chính sách tài khóa và các động thái của Bộ Tài chính. Do đó, thị trường sẽ không chỉ chú ý đến những gì Warsh nói về lãi suất, mà còn quan tâm đến quan điểm của ông về lạm phát, lợi suất trái phiếu và tính độc lập của Fed.

Nếu Warsh đưa ra giọng điệu diều hâu hơn, đồng USD có thể nhận thêm hỗ trợ. Ngược lại, nếu ông phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn, đồng USD có thể chịu thêm áp lực.

Những điểm chính cần lưu ý