🏯Thị trường nổi bật: Hồi kết của thời kỳ “êm đẹp” tại Nhật Bản? JP225 giảm hơn 2%

Sau làn sóng tăng mạnh trong nửa đầu tháng 8, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay ghi nhận mức giảm mạnh hơn 2%. Hợp đồng chỉ số hiện đang giao dịch quanh 67.400 điểm, tiếp tục mở rộng đà giảm cùng với các hợp đồng tương lai trên các chỉ số Mỹ. Nếu đà giảm hiện tại tiếp diễn cho đến cuối phiên châu Á, đây có thể là mức điều chỉnh trong một ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 7. Sự lạc quan của nhà đầu tư đã chạm phải một rào cản, trong khi tâm lý né tránh rủi ro chi phối các thị trường trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đằng sau sự suy giảm mạnh của tâm lý tại Nhật Bản là sự kết hợp của nhiều yếu tố quan trọng, từ căng thẳng địa chính trị leo thang, lợi suất trái phiếu tăng, cho đến dữ liệu kinh tế đáng thất vọng được công bố ngày hôm qua.

JP225 có khả năng sẽ bứt phá khỏi xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại. Nguồn: xStation5

Lý do khiến chứng khoán Nhật Bản giảm

1. Giá dầu tăng vọt và nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông leo thang

Địa chính trị đã trở thành chất xúc tác cho đợt bán tháo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dứt khoát bác bỏ khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran, trong khi những phát biểu cứng rắn của ông, bao gồm cả các mối đe dọa nhằm vào Oman, làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung hàng hóa. Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức: giá dầu Brent vượt 91 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng trên 84 USD/thùng. Đối với Nhật Bản, một nền kinh tế gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đây là một thông tin tiêu cực. Giá dầu tăng mạnh đồng nghĩa với chi phí hoạt động cao hơn đối với doanh nghiệp và gây áp lực lên biên lợi nhuận, qua đó thúc đẩy nhà đầu tư bán cổ phiếu trên sàn Tokyo.

2. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 1996

Một gánh nặng lớn khác đối với thị trường chứng khoán đến từ thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 2,95%, mức cao nhất kể từ tháng 9/1996. Lãi suất tăng đối với các tài sản chính phủ được xem là an toàn khiến chúng ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn so với thị trường cổ phiếu đầy rủi ro. Trong môi trường lợi suất tăng, định giá của các công ty công nghệ đặc biệt chịu áp lực, khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản được xem là “nơi trú ẩn an toàn”.

3. Đồng Yên suy yếu càng làm gia tăng áp lực (USDJPY tăng)

Trên thị trường tiền tệ, đồng Yên Nhật đang tiếp tục suy yếu. Tỷ giá USDJPY tăng và đang tiến gần vùng 159,7. Thông thường, đồng Yên yếu được thị trường chứng khoán Tokyo đón nhận tích cực vì hỗ trợ khả năng cạnh tranh của các tập đoàn xuất khẩu lớn của Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đây lại là con dao hai lưỡi. Khi giá dầu Brent vượt 91 USD/thùng, đồng Yên mất giá khiến chi phí nhập khẩu năng lượng tăng mạnh, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước và túi tiền của người tiêu dùng.

4. GDP yếu và thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát vào thứ Sáu

Các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước cũng không mang lại nhiều lý do để lạc quan. Dữ liệu GDP Nhật Bản công bố ngày hôm qua cho thấy kết quả khá yếu, với tăng trưởng GDP quý II ở mức 1,1% theo năm, thấp hơn đáng kể so với mức 2,1% dự kiến và 1,9% trước đó. Điều này làm suy yếu tâm lý mua cổ phiếu và gia tăng lo ngại về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này có thể quyết định những bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương trong chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh “lạm phát nhập khẩu” và lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh. Mặc dù việc tăng lãi suất nhìn chung là yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán, việc chi phí vốn tăng trong thời điểm hiện tại có thể giúp chấm dứt đà suy yếu của đồng Yên.

5. Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Đà lao dốc của Nikkei 225 hôm nay là một ví dụ điển hình về dòng vốn rời bỏ các tài sản rủi ro khi những vấn đề tiêu cực ngày càng tích tụ. Sau nửa đầu tháng 8 đầy tích cực, thị trường vốn đã trở nên nhạy cảm hơn với một nhịp điều chỉnh. Chất xúc tác lần này đến từ địa chính trị và giá dầu, qua đó phơi bày những điểm yếu của nền kinh tế Nhật Bản: phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu và chịu áp lực từ chi phí tài chính cao nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện qua lợi suất JGB. Biến động có thể tiếp tục gia tăng trên sàn Tokyo cho đến khi dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Sáu.

Hợp đồng Nikkei 225 hiện là công cụ dựa trên chỉ số có mức giảm mạnh nhất trong ngày. Mặc dù xét về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn duy trì triển vọng tích cực trong trung hạn, nhưng đồng thời đang ở trạng thái quá mua khá mạnh so với mức trung bình 2 năm và 5 năm. Chỉ báo RSI cũng đang nằm trong vùng quá mua (overbought). Nguồn: XTB