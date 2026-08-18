Tin đầu ngày: Đồng USD suy yếu, ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang 🚨

Yếu tố chính chi phối biến động thị trường: Biến động trên thị trường hiện đang được dẫn dắt bởi sự giằng co giữa tâm lý lạc quan xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang. Một mặt, kết quả kinh doanh tích cực của các công ty công nghệ đang thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư. Mặt khác, bất ổn tại các khu vực sản xuất tài nguyên quan trọng tiếp tục nhắc nhở thị trường về những rủi ro địa chính trị luôn hiện hữu. Do đó, thị trường dường như đang dần xem sự bất định này là “trạng thái bình thường mới”, thể hiện qua các chỉ báo biến động vẫn ở mức cao.

Địa chính trị: Tình hình tại Trung Đông ngày càng căng thẳng khi lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran sắp kết thúc. Các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz quan trọng gần như đình trệ hoàn toàn. Donald Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng khi đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở lợi ích của Mỹ. Về phía Iran, các quan chức nước này tuyên bố sẽ chuyển sang thế tấn công nếu các cuộc đàm phán ngoại giao thất bại.

Triển vọng kinh tế vĩ mô: Số liệu doanh số bán lẻ đáng thất vọng của Mỹ cùng với các chỉ số lạm phát tương đối ôn hòa đang làm giảm khả năng Fed sớm tăng lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ đầu tiên có thể chỉ diễn ra vào tháng 12. Trong khi đó, tại Canada, lạm phát tiêu dùng hàng năm bất ngờ tăng lên 3% trong tháng 7, vượt dự báo của thị trường. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu cao hơn và chi phí các dịch vụ du lịch tăng mạnh.

Chỉ số: Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giảm điểm, với S&P 500 giảm 0,2%. Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ giảm 0,1%, trong khi Dow Jones mất 200 điểm. Tại châu Âu, thị trường giao dịch bình lặng hơn với các biến động nhỏ. Đáng chú ý, chỉ số WIG20 của Ba Lan giảm gần 0,9%.

Cổ phiếu: Cổ phiếu Intuitive Machines tăng thêm 9% sau khi công ty nhận được phê duyệt cho một chương trình cơ sở hạ tầng vệ tinh có giá trị lớn. Các công ty lọc dầu Mỹ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể và lập các mức cao lịch sử nhờ biên lợi nhuận lọc dầu gia tăng. Ở chiều ngược lại, EyePoint Pharmaceuticals giảm mạnh 70% sau khi các thử nghiệm lâm sàng không đạt kết quả như kỳ vọng. Nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng sau khi có thông tin chính quyền Donald Trump phản đối kế hoạch mua chip Trung Quốc của Apple.

Tiền tệ: Đồng USD tiếp tục suy yếu trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô kém tích cực và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm dần. Theo đó, tỷ giá EUR/USD đã vượt qua rào cản kỹ thuật quan trọng là EMA200 và có thời điểm phá vỡ vùng 1,16. Trong khi đó, đồng Yên Nhật chịu áp lực từ chênh lệch lãi suất, khi nhà đầu tư đang chờ đợi những động thái quyết liệt hơn từ ngân hàng trung ương nước này. Ngược lại, đồng CAD tăng giá sau khi dữ liệu lạm phát trong nước tốt hơn dự kiến được công bố.

Hàng hóa: Những vấn đề liên quan đến năng lực vận tải qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng cao. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1%, vượt 83 USD/thùng. Dầu Brent cũng tăng 1%, vượt mốc 89 USD/thùng. Đồng USD suy yếu đồng thời hỗ trợ các kim loại quý, với giá Vàng và bạc đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Tiền điện tử: Thị trường tài sản kỹ thuật số đang giao dịch trong sắc xanh hôm nay, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực tại một số nhóm cổ phiếu công nghệ. Bitcoin tăng 1,15% lên 63.680 USD, trong khi Ethereum cũng tăng 1,7%, đưa giá Ethereum lên khoảng 1.908 USD/ETH.

Biến động của một số thị trường nổi bật. Nguồn: xStation.