Tin đầu ngày: EUR/USD cố gắng đảo chiều xu hướng; Phố Wall ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp 🚨

Yếu tố chính thúc đẩy biến động thị trường: Động lực chính của thị trường vẫn là mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ, vốn đang đi đến hồi kết và ghi nhận những con số lợi nhuận mạnh mẽ mang tính lịch sử. Tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường hiện ở mức gần 50% so với cùng kỳ năm trước, qua đó xác nhận nền tảng cơ bản vững chắc. Nhà đầu tư đang tiêu hóa những dữ liệu ấn tượng này sau chuỗi phiên tăng gần đây trên Phố Wall và bước vào giai đoạn ổn định. Đồng thời, dữ liệu tiêu dùng yếu hơn đang làm giảm lo ngại về lạm phát và hạ bớt áp lực phải tăng lãi suất.

Địa chính trị: Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, bao gồm hoạt động lưu thông của các tàu qua eo biển Hormuz mang tính chiến lược. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước đột phá. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một cơ sở của Saudi Aramco tại Najran. Cuộc tấn công nhằm đáp trả điều mà Yemen mô tả là hành động xâm phạm chủ quyền từ các máy bay chiến đấu Saudi, vốn đã tiến vào không phận phía đông bắc Saada.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: Nền kinh tế Mỹ đã xuất hiện những dấu hiệu suy yếu, với doanh số bán lẻ tháng 7 giảm bất ngờ và tâm lý người tiêu dùng tháng 8 suy giảm đáng kể. Tại châu Âu, tình hình có phần ổn định hơn nhờ tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc, khi GDP EU tăng 0,5% so với quý trước trong quý II. Lạm phát tại Pháp tăng nhẹ trở lại lên 2,1% so với cùng kỳ năm trước, do giá dịch vụ và năng lượng tăng. Tại Đức, giá bán buôn tăng đáng kể, chủ yếu do thuế nhiên liệu cao hơn và những bất ổn trên thị trường quốc tế.

Chỉ số: Chỉ số S&P 500 của Mỹ, sau khi thiết lập mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua, đang giao dịch thấp hơn đôi chút trong ngày hôm nay nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Các chỉ báo định giá hàng đầu cho thấy, dù đang ở gần mức đỉnh, thị trường công nghệ không bị quá nóng và vẫn nằm dưới mức trung bình được ghi nhận kể từ năm 2023. Thị trường chứng khoán châu Âu đang giao dịch thiếu định hướng rõ ràng, với hợp đồng tương lai của các chỉ số chính gần như đi ngang. Chỉ số DAX của Đức ghi nhận mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin.

Cổ phiếu: Ngành công nghệ châu Âu đang tăng mạnh nhờ thông tin về khả năng Workday được thâu tóm, khiến cổ phiếu này tăng gần 18% trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, cổ phiếu đang chứng kiến hoạt động chốt lời tự nhiên, với mức giảm vài phần trăm. Tại Mỹ, cổ phiếu các nhà sản xuất drone nội địa tăng mạnh khi phản ứng tích cực với việc áp dụng thuế quan đối với các đối thủ nước ngoài. Cisco Systems hoạt động kém tích cực hơn sau khi các chuyên gia phân tích hạ đánh giá đối với cổ phiếu do lo ngại tăng trưởng đang chậm lại.

Tiền tệ: Đồng USD đang suy yếu vào cuối tuần, nhường chỗ cho đà tăng của đồng euro. Đồng tiền chung châu Âu đang cố gắng vượt qua một đường trung bình giá dài hạn quan trọng, qua đó có thể mở ra dư địa tăng thêm trên biểu đồ. Đồng yên Nhật diễn biến khá bất ngờ khi một lần nữa chịu áp lực bán, bất chấp kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách.

Hàng hóa: Trên thị trường dầu thô, hợp đồng tương lai Brent đã xóa bỏ mức tăng đầu phiên và đang ổn định quanh 87 USD/thùng. Kim loại quý đang dần phục hồi sau nhịp điều chỉnh ngày hôm qua. Giá vàng tăng và đã vượt qua mốc 4.360 USD/oz, trong khi bạc cũng tăng theo, lên gần 65 USD/oz. Giá khí tự nhiên cũng tiếp tục tăng.

Tiền điện tử: Thị trường tài sản kỹ thuật số đang ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày hôm nay, phù hợp với sự hạ nhiệt chung của tâm lý thị trường. Bitcoin đã giảm xuống quanh 62.900 USD, mất một phần nhỏ so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Thị trường vẫn đang chờ đợi động lực từ các nhà đầu tư tổ chức và đang hình thành nền tảng cho khả năng tách khỏi mối tương quan với thị trường chứng khoán. Các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một chỉ báo quan trọng đối với hướng đi tương lai của dòng vốn đầu cơ trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Biến động thị trường được ghi nhận vào cuối ngày trên một số công cụ được lựa chọn. Nguồn: xStation