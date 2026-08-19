Tin đầu ngày: Nasdaq xuống mức thấp nhất 1 tuần, Vàng và Bạc xóa sạch đà tăng

📊 Chỉ số và Cổ phiếu Các chỉ số Mỹ tiếp tục giảm, dẫn đầu bởi đợt bán tháo trong nhóm bán dẫn và bộ nhớ (Philly Semiconductor Index: -5,5%) cùng lo ngại về lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng cao. Hợp đồng tương lai Nasdaq dẫn đầu đà giảm (US100: -1,6%), tiếp theo là Russell 2000 (US2000: -1,1%), S&P 500 (US500: -0,5%) và Dow Jones (US30: -0,1%).

Đà giảm cũng chi phối các thị trường châu Âu. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trên hợp đồng tương lai FTSE MIB của Italy (ITA40: -0,8%), AEX của Hà Lan (NED25: -0,7%) và CAC40 của Pháp (FRA40: -0,6%). Chỉ FTSE 100 của Anh (UK100: +0,05%) và SMI của Thụy Sĩ (SUI20: +0,45%) chống lại xu hướng giảm.

Apple (AAPL.US: +1,5%) sẽ thay đổi các quy định dành cho nhà phát triển tại EU kể từ tháng 10, qua đó chấm dứt tranh chấp chống độc quyền với Ủy ban châu Âu. Các quy định mới sẽ thống nhất mức hoa hồng và ngăn ứng dụng chuyển hướng người dùng dưới 13 tuổi sang các phương thức thanh toán bên ngoài, giúp công ty tránh nguy cơ bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm.

Meta (META.US: -3,1%) phải đối mặt với một phiên tòa liên bang do 29 bang của Mỹ khởi kiện, liên quan đến cáo buộc cố tình thúc đẩy tình trạng nghiện ở người trẻ và vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Công ty có thể phải thay đổi nền tảng theo yêu cầu của tòa án và đối mặt với các khoản phạt tài chính tiềm tàng từ 193 tỷ USD đến 1,4 nghìn tỷ USD. 🌍Kinh tế và Địa chính trị Donald Trump thông báo Hải quân Mỹ sẽ mở cửa trở lại và tiến hành gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Tổng thống Mỹ cho biết không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran. Tehran đe dọa tiến hành các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các tàu đi qua, khiến rủi ro đối với hoạt động vận chuyển năng lượng vẫn ở mức cao. 💱 Tiền tệ, Hàng hóa và Tiền điện tử Tâm lý né tránh rủi ro nhẹ đang xuất hiện trên thị trường Forex. Chỉ số USD (USDIDX) tăng 0,1%, trong khi dòng vốn rút ra chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm tiền tệ Antipodean (AUDUSD: -0,2%; NZDUSD: -0,4%). USDJPY tăng 0,15%, giao dịch gần mức cao nhất kể từ đợt can thiệp tiền tệ gần nhất, tại 159,60. EURUSD đi ngang quanh 1,157.

Giá Vàng (GOLD) xóa gần như toàn bộ đà tăng trong hai phiên trước, giảm 1,2% xuống khoảng 4.360 USD/oz. Bạc (SILVER) giảm 2,8% xuống khoảng 64 USD/oz.

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đang giằng co quanh 91 USD/thùng trong bối cảnh bế tắc ngoại giao tại Trung Đông. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) tăng tại cả châu Âu và NYMEX, lần lượt +2,7% và +2,2%.

Bitcoin tăng nhẹ 0,6% lên 64.820 USD, trong khi Ethereum tăng 0,5% lên 1.916 USD. Tâm lý trên toàn thị trường crypto vẫn phân hóa (Polygon: +2,8%; Graph: -1,5%; Dogecoin: -0,15%).

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