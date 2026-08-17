⬇️Top 3 thị trường đáng chú ý

Trong tuần qua, thị trường tài chính một lần nữa tập trung vào tình hình địa chính trị, chủ yếu liên quan đến khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, do chưa xuất hiện những thay đổi lớn về diễn biến câu chuyện, nhà đầu tư ngày càng chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ. Một lần nữa, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt dữ liệu có khả năng khiến Fed không cần phải cân nhắc các đợt tăng lãi suất. Tuần này sẽ mang đến cho nhà đầu tư một loạt chất xúc tác quan trọng từ kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp. Tâm điểm sẽ là việc công bố biên bản cuộc họp Fed tháng 7 (FOMC Minutes), kết quả kinh doanh của các chuỗi bán lẻ lớn tại Mỹ (dẫn đầu là Walmart), một loạt dữ liệu lạm phát (bao gồm Nhật Bản và Anh), cùng các chỉ số PMI sơ bộ của những nền kinh tế lớn. Với lịch trình này, những thị trường có tiềm năng biến động cao sẽ là USDJPY, US500 và GBPUSD.

USDJPY

Đồng yên Nhật đang bước vào một tuần với hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng có thể định hướng cho cặp USDJPY trong những tuần tới. Đầu tuần, thị trường sẽ phân tích các ước tính GDP quý II của Nhật Bản. Trong khi đó, vào thứ Sáu, dữ liệu CPI quan trọng của Nhật Bản cùng chỉ số PMI sơ bộ của nền kinh tế sẽ được công bố. Về phía đồng USD, biên bản cuộc họp Fed gần đây (FOMC Minutes) được công bố vào thứ Tư sẽ đóng vai trò then chốt. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục chịu áp lực do chi phí sinh hoạt và tiền lương gia tăng. Trong quá khứ, những dữ liệu CPI cao hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng về việc BoJ sẽ đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến những phản ứng mạnh trên thị trường yên. Hiện tại, thị trường đã định giá 80% khả năng BoJ tăng lãi suất trong tháng 9, điều này có thể hỗ trợ những nỗ lực gần đây của chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhằm củng cố đồng yên. Nếu dữ liệu lạm phát ngày thứ Sáu cao hơn dự kiến và biên bản Fed ngày thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách Mỹ lo ngại nhiều hơn về khả năng nền kinh tế giảm tốc, cặp USDJPY có thể chịu áp lực giảm.

US500 (Hợp đồng tương lai S&P 500)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn kiểm chứng sức khỏe của người tiêu dùng trong nước. Mặc dù mùa báo cáo kết quả kinh doanh gần kết thúc, các báo cáo tài chính từ những tập đoàn bán lẻ lớn vẫn sẽ được công bố: Home Depot vào thứ Ba, Target và Lowe's vào thứ Tư, và Walmart vào thứ Năm. Bức tranh về nền kinh tế Mỹ sẽ được hoàn thiện thêm bởi biên bản cuộc họp Fed gần nhất vào thứ Tư và các chỉ số PMI sơ bộ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ vào thứ Sáu. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của Walmart được xem như một phép thử quan trọng để đánh giá sức khỏe của gần 70% GDP Mỹ được tạo ra từ tiêu dùng. Trong lịch sử, những nhận định của ban lãnh đạo Walmart về nhu cầu tiêu dùng có thể kích hoạt những biến động mạnh trên toàn bộ chỉ số S&P 500. Dự báo yếu hơn, kết hợp với biên bản FOMC cho thấy rủi ro lạm phát vẫn dai dẳng, có thể trở thành lý do để nhà đầu tư chốt lời trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn sẽ nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng về triển vọng lãi suất.

GBPUSD

Thị trường thứ ba cần chú ý là “Cable”, tức cặp GBPUSD, chủ yếu do lịch công bố dữ liệu kinh tế Anh đặc biệt dày đặc. Vào thứ Ba, chúng ta sẽ có dữ liệu thị trường lao động Anh (tỷ lệ thất nghiệp dự báo ở mức 4,9%), thứ Tư là báo cáo CPI quan trọng (dự báo 2,6% YoY), và thứ Sáu là các chỉ số PMI sơ bộ cùng dữ liệu doanh số bán lẻ. Kỳ vọng của thị trường về lãi suất tương lai của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đặc biệt nhạy cảm với áp lực tiền lương và lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ. Các dữ liệu CPI cao hơn dự kiến trong những tháng gần đây đã thực tế ngăn BoE chuyển sang lập trường ôn hòa, nhưng đồng thời, BoE vẫn chưa quyết định tăng lãi suất trong năm nay như ECB, mặc dù trong giai đoạn khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, thị trường từng định giá tới 3 hoặc 4 lần tăng lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường chỉ kỳ vọng một lần điều chỉnh vào cuối năm. Nếu dữ liệu lạm phát ngày thứ Tư cao hơn dự kiến trong khi dữ liệu PMI của Mỹ gây thất vọng vào thứ Sáu, GBPUSD có thể nhận được một động lực tăng mạnh.