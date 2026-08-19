Vàng tăng vọt 2,5% lên mức cao nhất kể từ ngày 5/6, khi lợi suất trái phiếu giảm

Đồng USD suy yếu đang hỗ trợ đà phục hồi của giá Vàng, đưa kim loại quý lên những mức chưa từng được ghi nhận kể từ ngày 5/6, tiến gần 4.450 USD/ounce. Đáng chú ý, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm ngay cả khi giá dầu Brent (OIL) vẫn duy trì đà tăng, giao dịch quanh 91,5 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu giảm đang hỗ trợ đà phục hồi sau phiên tiêu cực hôm qua, khi giá Vàng giảm gần 2% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn tại Mỹ, Đức và Nhật Bản đồng loạt tăng.

Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp Fed tháng 7, qua đó có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Theo CME FedWatch, nhà đầu tư đang định giá 65% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Kỳ vọng tăng lãi suất đã suy yếu sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực hơn dự kiến.

Việc lãi suất Mỹ được giữ nguyên nhìn chung sẽ hỗ trợ giá Vàng, bởi điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là một yếu tố đặc biệt quan trọng: giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần do những bất ổn liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

GOLD (Biểu đồ D1)

Bức tranh kỹ thuật của giá Vàng đang ngày càng tích cực. Giá đã breakout dứt khoát lên trên đường EMA200 quan trọng (đường màu đỏ) và hiện đang kiểm định vùng 4.460 USD, trong khi RSI vẫn nằm ngay dưới ngưỡng 65, cho thấy dư địa để đà tăng tiếp tục.

Nguồn: xStation5

Vị thế trên thị trường Vàng: các quỹ tiếp tục duy trì vị thế Long

Dữ liệu Commitment of Traders (COT) ngày 11/8 cho thấy các quỹ thuộc nhóm Managed Money vẫn đang duy trì vị thế nghiêng mạnh về phía Long trên thị trường Vàng. Vị thế Long đạt 148,6 nghìn hợp đồng, trong khi vị thế Short chỉ ở mức 11,0 nghìn hợp đồng, đưa vị thế ròng lên khoảng 137,7 nghìn hợp đồng Long. Đây rõ ràng là một cấu trúc vị thế một chiều. Các quỹ tiếp tục cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn chưa kết thúc.

Không chỉ mức vị thế tuyệt đối đáng chú ý, mà thay đổi theo tuần cũng rất quan trọng. Managed Money đã tăng vị thế Long thêm 8,8 nghìn hợp đồng, trong khi vị thế Short chỉ tăng 1,9 nghìn hợp đồng. Do đó, vị thế ròng tăng gần 6,9 nghìn hợp đồng. Nguồn vốn đầu cơ không giảm mức độ tiếp xúc sau đà tăng gần đây, mà tiếp tục gia tăng vị thế theo cùng một hướng.

Mức độ mất cân bằng này cũng thể hiện rõ trong cơ cấu Open Interest. Vị thế Long của Managed Money chiếm 37,1% tổng Open Interest, trong khi vị thế Short chỉ chiếm 2,7%. Điều này cho thấy mức độ tin tưởng rất cao của các quỹ vào hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, khi vị thế ngày càng nghiêng về một phía, rủi ro tháo gỡ vị thế mạnh cũng trở nên đáng chú ý hơn nếu động lượng thị trường suy yếu.

Commercials đang tích cực sử dụng mức giá cao để phòng hộ

Ở phía đối diện của thị trường là nhóm Commercials, đặc biệt là nhóm Producer/Merchant/Processor/User. Các nhà sản xuất và những tổ chức liên quan đến thị trường Vàng vật chất đang nắm giữ 15,7 nghìn hợp đồng Long và 43,7 nghìn hợp đồng Short, đưa vị thế ròng xuống khoảng 27,9 nghìn hợp đồng Short. Việc vị thế Short chiếm ưu thế không phải điều bất thường đối với nhóm này. Đối với Commercials, bán hợp đồng tương lai là một phương thức tự nhiên để phòng hộ giá bán trong tương lai.

Điều quan trọng hơn nhiều nằm ở sự thay đổi vị thế trong tuần qua. Vị thế Long chỉ giảm 22 hợp đồng, trong khi vị thế Short tăng tới 9,1 nghìn hợp đồng. Điều này cho thấy hoạt động phòng hộ đang gia tăng rõ rệt ở vùng giá hiện tại. Commercials không nhất thiết phải kỳ vọng giá Vàng giảm ngay lập tức mới xem mức giá hiện tại là hấp dẫn để gia tăng vị thế phòng hộ. Cơ chế tương tự thậm chí còn rõ ràng hơn ở nhóm Swap Dealers. Nhóm này chỉ nắm giữ 19,1 nghìn hợp đồng Long, so với 243,8 nghìn hợp đồng Short, tương đương vị thế ròng khoảng 224,7 nghìn hợp đồng Short.

Trong tuần qua, vị thế Short tiếp tục tăng thêm 15,5 nghìn hợp đồng, trong khi vị thế Long giảm khoảng 1,7 nghìn hợp đồng. Quy mô thay đổi này cho thấy nguồn cung hợp đồng tương lai từ các thành viên Commercials đang gia tăng, song song với hoạt động mua mạnh hơn từ các nhà đầu cơ.

Khoảng cách giữa các quỹ và Commercials ngày càng mở rộng

Nếu kết hợp nhóm Producer/Merchant và Swap Dealers thành một nhóm Commercials rộng hơn, bức tranh thậm chí còn rõ ràng hơn. Hai nhóm này đang nắm giữ tổng cộng khoảng 34,8 nghìn hợp đồng Long và 287,4 nghìn hợp đồng Short. Do đó, vị thế ròng kết hợp của họ ở mức khoảng -252,6 nghìn hợp đồng. Chỉ trong tuần qua, mức độ Short ròng này đã tăng khoảng 26 nghìn hợp đồng.

Trong khi đó, Managed Money đang duy trì vị thế Long ròng khoảng 137,7 nghìn hợp đồng. Đây là cấu trúc điển hình của một thị trường đang trong xu hướng mạnh, khi nguồn vốn đầu cơ mua theo động lượng trong khi Commercials phản ứng bằng cách gia tăng nguồn cung hợp đồng tương lai. Điều này không tự động có nghĩa một bên đúng và bên còn lại sai. Hai nhóm có mục tiêu và khung thời gian hoạt động rất khác nhau.

Một yếu tố quan trọng khác trong báo cáo là tổng Open Interest tăng 28,8 nghìn hợp đồng. Do đó, thị trường không chỉ tăng nhờ các vị thế Short trước đó được đóng lại, mà còn đang thu hút các vị thế mới. Đây là một điểm khác biệt quan trọng, bởi Open Interest tăng cùng với vị thế mạnh của Managed Money xác nhận rằng nguồn vốn mới đang tham gia vào xu hướng. Đồng thời, điều này cũng làm gia tăng quy mô của quá trình giảm đòn bẩy tiềm năng nếu hướng đi của thị trường bắt đầu đảo chiều.

Dữ liệu COT cho thấy rủi ro về vị thế đang gia tăng

Sai lầm lớn nhất khi diễn giải báo cáo này là xem vị thế Short ròng lớn của Commercials như một tín hiệu bán Vàng đơn thuần. Commercials về mặt cấu trúc thường có xu hướng duy trì vị thế Short bởi họ phòng hộ các dòng tiền liên quan đến thị trường vật chất hoặc mức độ tiếp xúc với khách hàng. Trong những giai đoạn cực đoan của một thị trường giá lên, vị thế Short của họ có thể duy trì ở mức cao trong nhiều tuần. Do đó, mức vị thế tuyệt đối không cung cấp tín hiệu thời điểm đáng tin cậy.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở tốc độ thay đổi. Managed Money tiếp tục gia tăng vị thế Long, Commercials đang đẩy nhanh quá trình xây dựng vị thế Short, trong khi Open Interest cũng tăng. Cấu trúc này thường cho thấy xu hướng vẫn đang hoạt động, nhưng thị trường ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn đầu cơ mới. Nếu các dòng vốn này suy yếu, sức mạnh trước đó có thể nhanh chóng trở thành nguồn gốc của biến động mạnh.

Nhóm Other Reportables cũng cung cấp thêm bằng chứng về cấu trúc một chiều này. Nhóm này đang nắm giữ 102,3 nghìn hợp đồng Long, so với 22,0 nghìn hợp đồng Short, tương đương vị thế ròng khoảng 80,3 nghìn hợp đồng Long. Điều này cho thấy xu hướng thiên về tăng không chỉ giới hạn ở Managed Money. Một phần lớn nhóm đầu cơ nói chung vẫn đang định vị cho đà tăng tiếp diễn của giá Vàng.

Hành vi của Managed Money sẽ là tín hiệu quan trọng trong các báo cáo sắp tới

Báo cáo COT hiện tại chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu đầu hàng rõ ràng nào từ phe mua. Managed Money tiếp tục gia tăng mức độ tiếp xúc, vị thế Short vẫn ở mức thấp và nhóm đầu cơ nói chung vẫn duy trì xu hướng Long ròng mạnh.

Xét riêng về vị thế, xu hướng tăng do đó vẫn được xác nhận. Rủi ro nằm ở chỗ ngày càng nhiều thành viên thị trường đã đứng về cùng một phía. Một tín hiệu cảnh báo quan trọng sẽ xuất hiện nếu giá Vàng tiếp tục duy trì ở mức cao trong khi Managed Money bắt đầu cắt giảm đáng kể vị thế Long. Tín hiệu sẽ mạnh hơn nếu đồng thời xảy ra sự chững lại hoặc suy giảm của Open Interest. Sự kết hợp này cho thấy thị trường không còn thu hút thêm nguồn vốn đầu cơ mới và xu hướng hiện tại bắt đầu mất động lượng. Khi đó, sự phân kỳ giữa các quỹ và Commercials sẽ mang tính contrarian rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kết luận vẫn tương đối cân bằng. Các quỹ tiếp tục xác nhận xu hướng tăng, trong khi Commercials đang tích cực tận dụng vùng giá cao để phòng hộ mức độ tiếp xúc của mình. Đây chưa phải tín hiệu cho thấy thị trường giá lên đã kết thúc, nhưng cho thấy thị trường Vàng đang ngày càng trở nên đông đúc ở phía Long. Do đó, 2–3 báo cáo COT tiếp theo sẽ đặc biệt quan trọng để đánh giá liệu Managed Money có tiếp tục gia tăng vị thế hay bắt đầu từng bước rút khỏi thị trường.

Nguồn: CFTC