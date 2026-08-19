Wall Street đang mất đà 🗽 Các yếu tố cơ bản có còn theo kịp đà tăng của thị trường?

Bất chấp những nhịp điều chỉnh gần đây, S&P 500 vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Điều này đặt ra câu hỏi liệu thị trường đã tăng quá xa hay chưa. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào mức điểm của chỉ số là chưa đủ để phản ánh toàn bộ câu chuyện. Trong những quý gần đây, lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng lợi nhuận đã cải thiện đủ nhanh để cho thấy đà tăng của thị trường không chỉ đến từ việc định giá mở rộng.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng gần 50,4% so với cùng kỳ trong quý gần nhất, cao hơn đáng kể so với mức kỳ vọng trước đó là 23,2%. Đây là tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ Q3/2021. Tuy nhiên, một phần kết quả này đến từ Alphabet và Amazon, khi hai công ty ghi nhận các khoản lợi nhuận liên quan đến SpaceX và Anthropic. Nếu loại bỏ những tác động này, tăng trưởng lợi nhuận sẽ ở khoảng 32% so với cùng kỳ, vẫn cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với mức tăng của chính S&P 500.

Đây đã là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng trên 20% và là quý thứ bảy liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Tăng trưởng doanh thu cũng đang tăng tốc, đạt khoảng 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ Q4/2021. Ngay cả khi loại trừ nhóm năng lượng và công nghệ, tăng trưởng doanh thu vẫn đạt khoảng 9,7%.

Sự cải thiện không chỉ giới hạn ở các công ty công nghệ lớn nhất. Có tới 8/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Lợi nhuận nhóm năng lượng tăng khoảng 135% so với cùng kỳ, trong khi dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng gần 110%. Điều này làm suy yếu lập luận rằng toàn bộ đà tăng của thị trường giá lên chỉ được dẫn dắt bởi một nhóm nhỏ các cổ phiếu vốn hóa khổng lồ.

Biểu đồ US500 (khung D1)

Quan sát hợp đồng tương lai S&P 500 (US500), vùng hỗ trợ quan trọng theo diễn biến giá nằm quanh 7.620 điểm, đồng thời được củng cố bởi đường EMA50 (đường màu cam). Các vùng kháng cự quan trọng nằm tại 7.800 và 8.000 điểm.

Nguồn: xStation5

Tốc độ tăng trưởng của dự báo EPS 12 tháng tới đối với các doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã tăng lên khoảng 35% so với cùng kỳ (dù nền kinh tế không rơi vào suy thoái trong năm ngoái!), qua đó xác nhận nền tảng cơ bản đang hỗ trợ rõ rệt cho thị trường.

Nguồn: XTB Research

S&P 500 đang đắt, nhưng chưa ở mức cực đoan

Khi chỉ số giao dịch gần các mức cao kỷ lục, định giá vẫn ở mức cao, nhưng chưa thể so sánh với những giai đoạn cực đoan nhất trong lịch sử. P/E dự phóng 12 tháng hiện ở khoảng 21,8 lần. Con số này rõ ràng cao hơn phần lớn các mức định giá từng xuất hiện kể từ năm 1980, nhưng vẫn thấp hơn những mức cực đoan trong thời kỳ bong bóng dot-com hoặc giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là mối quan hệ giữa mức điểm của chỉ số và kỳ vọng lợi nhuận. S&P 500 đang tăng trong khi P/E dự phóng không tăng với cùng tốc độ. Điều này cho thấy một phần đà tăng của chỉ số đang được hấp thụ bởi kỳ vọng EPS tăng lên, thay vì chỉ đến từ việc nhà đầu tư sẵn sàng trả mức định giá cao hơn.

Đây là một điểm khác biệt quan trọng. Thị trường có thể vẫn đắt nếu xét theo giá trị tuyệt đối, nhưng nếu dự báo lợi nhuận tăng nhanh hơn giá cổ phiếu, định giá tương đối sẽ không tiếp tục xấu đi. Do đó, bối cảnh hiện tại giống một thị trường được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản đang cải thiện hơn là một giai đoạn điển hình của việc chỉ mở rộng hệ số định giá.

Nguồn: XTB Research

Dự báo lợi nhuận đang phá vỡ mô hình lịch sử

Điều này còn thể hiện rõ hơn trong các dự báo lợi nhuận của giới phân tích. Trong lịch sử, dự báo lợi nhuận của S&P 500 thường bắt đầu năm ở mức tương đối cao, sau đó dần được điều chỉnh giảm. Kể từ năm 2000, mức điều chỉnh giảm trung bình vào khoảng 9%.

Tuy nhiên, năm 2026 đang diễn ra điều ngược lại. Tăng trưởng lợi nhuận dự báo đang tiến gần 30%, trong khi kỳ vọng đã được nâng khoảng 15% kể từ đầu năm. Những đợt điều chỉnh tăng mạnh như vậy là một ngoại lệ xét theo lịch sử, thay vì đặc điểm thông thường của chu kỳ.

Năm 2027 cũng được kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh, dù tốc độ tăng doanh thu dự kiến sẽ dần bình thường hóa so với mức hiện tại. Các chuyên gia phân tích dự báo doanh thu của các doanh nghiệp trong chỉ số sẽ tăng khoảng 11,3% so với cùng kỳ trong Q2 và 10,9% trong Q4/2026. Sang năm 2027, tốc độ này được dự báo giảm xuống khoảng 8,4%.

Đây vẫn là một kịch bản tăng trưởng rất tích cực. Đồng thời, điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu kỳ vọng đã được đẩy lên quá cao, khiến việc tiếp tục nâng dự báo trong các quý tới trở nên ngày càng khó khăn hay chưa.

Nguồn: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet

AI CAPEX tiếp tục tăng và hỗ trợ chu kỳ tăng trưởng

Các hyperscaler không hành động như thể họ đang kỳ vọng nhu cầu đối với hạ tầng AI sẽ suy yếu đáng kể. Tổng CAPEX dự kiến của Alphabet, Amazon, Meta và Oracle đã tăng từ khoảng 560 tỷ USD lên 612,5 tỷ USD. Đây là mức tăng 52,5 tỷ USD, tương đương khoảng 9,4%.

Alphabet nâng dự báo từ 185 tỷ USD lên 200 tỷ USD, Amazon từ 200 tỷ USD lên 220 tỷ USD, Meta từ 135 tỷ USD lên 137,5 tỷ USD, trong khi Oracle nâng triển vọng từ 40 tỷ USD lên 55 tỷ USD. Riêng Oracle, đây là mức điều chỉnh lên tới 37,5%.

Tính theo quý, điều này đồng nghĩa với khoảng 50 tỷ USD chi tiêu bổ sung cho AI. Đây là yếu tố quan trọng đối với toàn bộ chuỗi hạ tầng, từ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây đến chất bán dẫn. Big Tech cũng tiếp tục công bố kết quả tích cực ở mảng điện toán đám mây, trong khi mức đầu tư ngày càng tăng cho thấy các công ty lớn nhất vẫn chưa có lý do để rời khỏi chu kỳ hiện tại.

Tuy nhiên, kỳ vọng đối với ngành bán dẫn cũng đang ở mức đặc biệt cao. Tăng trưởng EPS dự báo trong 12 tháng tới của nhóm bán dẫn thuộc S&P 500 hiện ở khoảng 143% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy cả quy mô tăng trưởng tiềm năng lẫn mức kỳ vọng rất cao mà các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng.

Nguồn: XTB Research

Thị trường đang trả tiền cho lợi nhuận tương lai, không phải quá khứ

Sự khác biệt giữa P/E dựa trên lợi nhuận quá khứ và P/E dự phóng cũng rất đáng chú ý. Hệ số định giá dựa trên lợi nhuận lịch sử vẫn ở mức cao hơn đáng kể, trong khi P/E dự phóng tương đối ổn định hơn.

Điều này cho thấy thị trường đang rõ ràng kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục cải thiện trong những quý tới. Miễn là dự báo EPS tiếp tục được điều chỉnh tăng, cấu trúc định giá hiện tại vẫn có cơ sở. Rủi ro sẽ xuất hiện nếu tốc độ điều chỉnh tăng bắt đầu chậm lại trong khi giá cổ phiếu vẫn duy trì ở mức cao.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của môi trường thị trường hiện tại. Rủi ro không chỉ nằm ở mức P/E cao, mà còn ở mức độ mà P/E này phụ thuộc vào một kịch bản tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh.

Nguồn: XTB Research

Wall Street đang đắt, nhưng nền tảng cơ bản vẫn vững chắc

Rất khó để đơn giản kết luận rằng S&P 500 đang ở mức đỉnh lịch sử và do đó chắc chắn bị định giá quá cao. Các yếu tố cơ bản đã mạnh lên so với những quý trước, phạm vi tăng trưởng lợi nhuận đang mở rộng, các dự báo liên tục được điều chỉnh tích cực và CAPEX liên quan đến AI tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một thị trường có biên an toàn lớn. Nhà đầu tư đã định giá vào khả năng EPS tiếp tục cải thiện, mức đầu tư cao được duy trì và hoạt động thương mại hóa AI tiếp tục tăng trưởng. Nếu những yếu tố này tiếp tục được đáp ứng, chỉ số có thể vẫn tăng mà không cần đến một đợt mở rộng đáng kể của hệ số định giá.

Ngược lại, nếu tốc độ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận bắt đầu suy yếu, mức P/E dự phóng 21–22 lần hiện tại có thể nhanh chóng trở nên kém hấp dẫn hơn. Wall Street vẫn đang đắt, nhưng định giá hiện tại được hỗ trợ nhiều hơn bởi tăng trưởng lợi nhuận thay vì chỉ bởi sự lạc quan của nhà đầu tư. Câu hỏi quan trọng đối với các quý tới không còn đơn thuần là liệu lợi nhuận có tăng trưởng tốt hay không, mà là liệu lợi nhuận có đủ mạnh để tiếp tục nâng những kỳ vọng vốn đã được đặt ở mức rất cao hay không.