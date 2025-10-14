Điểm nổi bật Workshop cổ phiếu - 3 bước đơn giản để tìm cổ phiếu tiềm năng!

🔴 Nếu bạn mới nhập môn chứng khoán Mỹ và chưa bắt đầu từ đâu, XTB xin mang tới cho bạn một lớp học cơ bản có áp dụng phương pháp CANSLIM (từ William O’Neil) để xác định cổ phiếu tiềm năng. - Thời gian: 15h00 ngày 16/10/2025

- Đăng ký 🔣 tại đây 🔴 Buổi học gồm 4 phần: 1️⃣Giới thiệu

2️⃣Phân tích cổ phiếu bằng dữ liệu & biểu đồ

3️⃣Hướng dẫn sử dụng Máy quét cổ phiếu

4️⃣Thực hành giao dịch + hỏi đáp 🔴 Ưu điểm nổi bật: Học online linh hoạt, thực hành trực tiếp

Trải nghiệm mua cổ phiếu Mỹ & châu Âu

Tập trung 7 yếu tố cốt lõi: lợi nhuận, tăng trưởng, sản phẩm mới, cung cầu, lãnh đạo thị trường, hỗ trợ tổ chức, xu hướng ⭕️ Workshop kéo dài 60-90 phút, phù hợp người mới & nhà đầu tư muốn nâng cao kỹ năng.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.