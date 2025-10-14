CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh cao hơn dự kiến

- Tỷ lệ thất nghiệp tăng
- Tăng trưởng tiền lương thực tế chậm lại mặc dù tiền lương danh nghĩa phục hồi
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8: 4,8% (dự báo: 4,7%; trước đó: 4,7%)
Thay đổi việc làm 3 tháng/3 tháng: 91 nghìn (dự báo: 125 nghìn; trước đó: 232 nghìn)
Mức lương bình quân bao gồm thưởng: +5,0% YoY (dự báo: 4,7%; trước đó: 4,7%)
Báo cáo ban đầu nhấn mạnh tăng trưởng danh nghĩa tiền lương 5,0% như một rủi ro lạm phát lớn đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Tuy nhiên, khi điều chỉnh theo lạm phát, bức tranh trở nên khác biệt: tổng thu nhập thực tế chỉ tăng nhẹ (+0,8%), trong khi tốc độ tăng trưởng thu nhập thực tế lại chậm lại (+0,6%).
Điểm khác biệt này đặc biệt quan trọng đối với Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE. Mối quan tâm hàng đầu của MPC là áp lực lạm phát trong nước kéo dài. Nếu sức mua của người lao động (tiền lương thực tế thường xuyên) chỉ tăng rất khiêm tốn hoặc thậm chí giảm nhẹ, nguy cơ xảy ra vòng xoáy “lương – giá cả” (wage-price spiral) sẽ giảm đáng kể.
Trong bối cảnh này — với thị trường việc làm suy yếu và tốc độ tăng trưởng lương thực tế giảm bớt — BoE có thể tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay. Sau báo cáo, GBPUSD giảm mạnh, tiến sát ngưỡng 1,33.
