Xung đột thương mại Mỹ - Canada leo thang

Không còn là quá lời khi nói rằng quan hệ thương mại và ngoại giao giữa Mỹ và Canada đang rơi vào bế tắc nghiêm trọng nhất kể từ khi USMCA có hiệu lực.

Biểu đồ cặp tiền USDCAD (D1)

USDCAD đã tăng khoảng 0,3% sau thông tin trên, mặc dù cần lưu ý rằng cặp tiền này trước đó đã rơi vào vùng quá bán xét theo chỉ báo RSI. Nguồn: xStation5

Sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, chính quyền Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Ottawa đã đình chỉ các cuộc đàm phán và tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa tương ứng từ ngày 8/9.

Các mức thuế mới của Mỹ áp dụng đối với nhiều mặt hàng, bao gồm rượu vang, sản phẩm sữa, nội thất, xi măng, quần áo, thiết bị đánh bắt và dụng cụ khúc côn cầu.

Mỹ hiện cũng áp mức thuế 50% đối với thép và nhôm của Canada, thuế đối với ô tô và linh kiện không đáp ứng đủ tỷ lệ sản xuất tại Mỹ, cũng như thuế đối với gỗ xây dựng và một số sản phẩm nội thất.

Khác với các biện pháp hạn chế trước đây, những mức thuế mới này cũng áp dụng đối với các mặt hàng đáp ứng các quy tắc của USMCA.

Tuy nhiên, năng lượng, kali, một số nguyên liệu thô có tầm quan trọng chiến lược, máy bay dân dụng và các sản phẩm đã chịu thuế riêng theo từng ngành được loại trừ.

Trong bối cảnh này, câu hỏi tự nhiên được đặt ra là: Mỹ thực sự muốn đạt được điều gì khi hoàn toàn không có lý do rõ ràng và dường như vô nghĩa trong việc đối đầu với Canada – một quốc gia mà Mỹ, bất chấp sự chênh lệch rất lớn về quy mô, vẫn có những sự phụ thuộc nhất định nhưng rất đáng kể?

Canada chuẩn bị đáp trả

Các biện pháp thuế trả đũa dự kiến sẽ nhắm vào thép, sản phẩm sữa, máy móc nông nghiệp, thiết bị gia dụng, điện tử và các sản phẩm giấy của Mỹ.

Chính phủ Ottawa cũng duy trì mức thuế trả đũa 25% đối với thép, nhôm và ô tô của Mỹ, áp dụng cho lượng hàng nhập khẩu trị giá lên tới 51,4 tỷ CAD.

Hai bên vẫn còn gần đạt được một thỏa thuận một phần vào tuần trước. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ do những vấn đề cả về kỹ thuật lẫn chính trị. Hai bên không thể thống nhất cách tính tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ trong ô tô cũng như các hạn chế liên quan đến sản phẩm sữa.



Mặc dù các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào những vấn đề thương mại và kinh tế, rất khó bỏ qua những yêu cầu rõ ràng có thể làm suy yếu chủ quyền của Canada. Mỹ yêu cầu quyền phủ quyết đối với các thỏa thuận thương mại trong tương lai mà Canada ký kết, đồng thời yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp khỏi vị thế là ngôn ngữ chính thức tại Quebec.

Mức độ ảnh hưởng rất lớn

Tổng giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ song phương trong năm 2025 đạt khoảng 872 tỷ USD.

Mỹ xuất khẩu khoảng 426 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ sang Canada, trong khi nhập khẩu khoảng 446 tỷ USD.

Mức độ phụ thuộc vẫn rõ ràng là không cân xứng. Mỹ chiếm hơn 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada. Đối với Mỹ, Canada là đối tác thương mại lớn nhất hoặc thuộc nhóm lớn nhất, nhưng xuất khẩu sang Canada chỉ tương đương khoảng 1,5% nền kinh tế Mỹ.

Năng lượng là ngoại lệ

Canada cung cấp khoảng 63% lượng dầu mà Mỹ nhập khẩu. Việc loại trừ năng lượng khỏi các mức thuế mới cho thấy Washington muốn gia tăng áp lực lên Ottawa mà không gây bất ổn cho các nhà máy lọc dầu và giá nhiên liệu trong nước.

Tiền lệ nguy hiểm nhất, bên cạnh nỗ lực làm suy yếu chủ quyền của Canada, không nằm ở giá trị của các mức thuế mới mà ở quá trình làm suy yếu USMCA. Hiệp định này là nền tảng cho hoạt động thương mại trên toàn Bắc Mỹ và là một trong số ít những lý do còn lại khiến Canada và Mexico giao thương với Mỹ nhiều hơn, chẳng hạn, với Trung Quốc. Xu hướng này lại diễn ra theo chiều ngược lại ở Mỹ – quốc gia, do các cuộc chiến thương mại, đang ngày càng phải gia tăng nhập khẩu từ bên ngoài Trung Quốc.

Các trung tâm phân tích ước tính rằng nếu xung đột mở rộng và bao phủ phần lớn hoạt động thương mại, GDP Canada có thể giảm từ 1–4%, tùy thuộc vào quy mô của các biện pháp hạn chế.

Cả hai bên đều có lý do để thỏa hiệp