Apple, Amazon và Alphabet ghi nhận một quý yếu kém📉
Một lần nữa, các ông lớn công nghệ đã cho thấy sự chậm lại trong số liệu tài chính và gây thất vọng...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall hôm nay đã trải qua một phiên giao dịch với tâm trạng tích cực, tuy nhiên, bản phát hành từ...
Châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng, với chỉ số DAX của Đức tăng thêm 2,16%, được thúc...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã tăng vọt hơn 6,5% vào thứ Năm sau khi Reuters đưa tin rằng nhà sản xuất xe điện đang chuẩn bị tăng sản...
GBPUSD đã rời khỏi mức đáy hàng ngày sau những bình luận mới từ Thống đốc BoE Bailey, người đã giảm bớt...
Các kim loại quý đã quay đầu giảm từ các mức đỉnh mới khi thị trường xem xét các quyết định chính sách...
Các chỉ số nặng về công nghệ tiếp tục tăng cao hơn vào thứ Năm, mở rộng đà phục hồi do Fed gây ra, với Nasdaq 100...
EURGBP đang là một trong những cặp tiền tệ chính có thể thấy một số động thái bất ổn hơn hiện nay. Điều này là...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn BoE và ECB công bố quyết định lãi suất Apple,...
Phố Wall phục hồi vào hôm qua sau khi Chủ tịch FED gửi đi một thông điệp diều hầu trong buổi họp báo. S&P 500...
FOMC đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên khoảng 4,50-4,75%, phù hợp với kỳ vọng Đồng đô...
Đồng USD đang sụt giảm và thị trường chứng khoán đang phục hồi sau quyết định hôm nay của FED và quan trọng hơn là cuộc...
FOMC đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 7:00 tối GMT hôm nay (2:00 sáng thứ...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tiếp tục bị bán tháo với mức giảm hơn 7% trong ngày hôm nay. NATGAS đã...
Cổ phiếu của Peloton Interactive (PTON.US), công ty thiết bị thể dục, đã tăng giá hôm nay khi công ty báo cáo...
FOMC sẽ công bố quyết định lãi suất hôm nay lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng thứ Năm, VN). Có vẻ như gần như chắc...
OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách và hạn ngạch sản xuất dầu tại cuộc họp hôm nay, phù hợp với kỳ vọng...
Báo cáo chính thức về tồn kho dầu của Mỹ được công bố lúc 3:30 chiều GMT (10:30 tối VN). Dữ liệu tồn kho thô đầu...
Cổ phiếu của Electronic Arts (EA.US) đang giảm hơn 12% vào ngày hôm nay vì dù kết quả quý IV khả quan, gã...
