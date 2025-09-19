Vàng thử nghiệm lại mức kháng cự $1,900
Sự biến động trên thị trường vàng gần đây đã giảm và đang giao dịch trong tình trạng đi ngang cục bộ. Tuy nhiên,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng zloty của Ba Lan hoạt động không được tốt trong những ngày gần đây. Tuần này bắt đầu một cách bình lặng, nhưng...
Bitcoin tăng vọt lên $29.000 Tài sản kỹ thuật số dường như đã sẵn sàng để tăng lên $30.000 Bitcoin...
Mỹ tuyên bố báo cáo thất nghiệp Thị trường Đức và Ý đóng cửa nghỉ lễ Lịch kinh tế ít...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 tăng 0,1% và...
Phiên Châu Âu giao dịch trái chiều Ngày giao dịch cuối cùng của năm 2020 ở một số quốc gia Vàng...
Intel (INTC.US) đã tăng khoảng 5% vào ngày hôm qua khi quỹ đầu cơ Third Point giải quyết sự suy yếu của công ty trong...
Một báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ về lượng dầu tồn kho được công bố lúc 3:30 chiều GMT. Kết quả như sau: Tồn...
DẦU WTI Thị trường dầu đang giao dịch trong xu hướng tăng, tuy nhiên đà tăng đã chậm lại trong thời gian gần đây. Hiện tại,...
Bittrex trở thành sàn giao dịch mới nhất cắt đứt quan hệ với XRP Ripple đang thử nghiệm mức hỗ trợ chính ở $0,20 Các...
Các chỉ số Châu Âu cao hơn một chút trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 Đức ghi nhận kỷ lục...
Bitcoin đã quay trở lại mức kỷ lục vào ngày 30/12 nhờ một đợt phục hồi mới đưa nó lên trên mức cao nhất mọi thời...
Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại Brexit Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tại Mỹ và PMI Chicago Kích...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. Dow Jones giảm 0,1%, S&P 500 giảm 0,2%...
DAX đạt mức cao nhất mọi thời đại Russell 2000 giảm hơn 2% Chính trị Mỹ đang là tâm điểm Các chỉ...
Cổ phiếu của Boeing (BA.US) tăng nhẹ khi Boeing 737 MAX sẽ chở hành khách của American Airlines từ New York đến Miami hôm nay. Đây...
Russell 2000 (US2000) đang bị tụt lại phía sau trong phiên giao dịch hôm nay tại Mỹ. Chỉ số này đang giảm 2%, mặc dù các...
ĐỒNG: Xu hướng tăng chậm lại trong tháng 12, nhưng năm nay là một năm tuyệt vời khi giá Đồng đã tăng gần 30%. Đầu...
Chứng khoán Châu Âu phục hồi với hy vọng về các gói kích thích của Mỹ SAP tiến hành...
