Phân tích kĩ thuật: USDJPY
USDJPY đã giảm xuống dưới vùng kháng cự chính. Vùng màu đỏ 107,20 được xác định bởi giới hạn trên...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Credit Agricole đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Bán đối với cặp tiền này...
Thị trường Đồng đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Giá Đồng đã tăng đến mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm...
Vài tiếng trước, PepsoCo (PEP.US) đã công bố báo cáo Quý 2 khi mùa báo cáo thu nhập ở Wall...
Hôm nay, văn phòng thống kê quốc gia Canada đã công bố báo cáo thị trường lao động cho tháng Sáu....
US500 đang thử nghiệm mức kháng cự 3160 điểm, xác định bởi cấu trúc 1:1. Một đợt tăng giá bắt đầu lúc 7:30 am...
Thị trường tài chính toàn cầu dường như đang cân nhắc về sự gia tăng của Corona khi các ca nhiễm mới và...
Giá Dầu đã giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp vì những lo ngại liên quan đến dịch Covid tại Mỹ và châu...
TD Research đã đưa ra một khuyến nghị đối với cặp tiền CHFJPY TD khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền ở các mức sau: Điểm...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua hỗn hợp. S&P giảm 0.6% trong khi Dow Jones giảm 1,4%. Ngược lại, Nasdaq...
Hôm nay, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã công bố báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Bloomberg dự...
Hôm nay EURUSD đã mở cửa phiên tăng, phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 1.1340. Tuy nhiên đà tăng...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0,8%. Dow Jones tăng 0,7%. Nasdaq hoàn...
Hôm nay, báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy tồn kho Dầu thô bất ngờ tăng, cao hơn...
Chỉ số DAX đã giảm liên tục vào cuối phiên giao ngay. Giá hiện đang thử nghiệm vùng hỗ trợ quan trọng, đánh...
VÀNG VÀNG đã tận hưởng xu hướng tăng trong một thời gian dài. Trong phiên hôm nay, giá tăng vọt lên...
