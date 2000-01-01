تعتمد جدوى العملة المشفرة كاستثمار على تحمل الفرد للمخاطر وأهداف الاستثمار. يمكن أن تكون العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأرباح أو الخسائر. لا تزال غير منظمة إلى حد كبير من قبل أي سلطة مالية ، لذلك فهي تنطوي على مستوى أعلى من المخاطر مقارنةً بالاستثمارات التقليدية.