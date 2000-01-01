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تداول عقود الفروقات على أسعار البيتكوين، تيثر، والعديد من العملات المشفرة الأخرى

اذهب للشراء الطويل والبيع القصير بنسبة رافعة مالية تبلغ 1:2 على العشرات من عقود الفروقات مع العملات المشفرة كأصل أساسي

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سبريد تنافسي

احصل على أقصى استفادة من كل صفقة مع سبريد يبدأ من 0.22% من سعر السوق.

 

رسوم تبييت قليلة

احتفظ بمراكزك مفتوحة لفترات أطول مع رسوم تبييت قليلة. السبريد - الفارق بين سعر العرض وسعر الطلب.

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أكمل العملية في 15 دقيقة دون تعقيدات غير ضرورية.

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تداول في أكثر من 50 عقود الفروقات على العملات المشفرة

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عقود الفروقات

استخدم عقود الفروقات (CFD)

اتجاه صاعد أو هابط

تداول في اتجاهات الأسعار الصاعدة والهابطة لجميع السلع المتاحة.

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استخدام الرافعة المالية في صفقاتك

استفد من الوظائف التي تتيح لك إجراء معاملات بمبالغ تتجاوز رأس المال المتداول. تذكر أن مخاطر الخسارة تزيد إذا لم يكن الاستثمار على النحو المتوقع.

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أموالك في حسابات منفصلة

تأكد من أن أموالك محفوظة في حسابات بنكية منفصلة ولا يمكن استخدامها في أنشطة تتعلق بعمل الشركة.

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إدارة المراكز

أبق معاملاتك تحت السيطرة

وقف الخسارة

حدد مستويات الخسارة المقبولة وأغلق المراكز تلقائيًا عندما يتم الوصول إلى سعر معين.

أوامر معلقة

افتح مراكز تلقائيًا عندما تصل الأداة إلى السعر الذي حددته، دون الحاجة لمراقبة الرسوم البيانية باستمرار.

جني الأرباح

حقق أرباحًا وأغلق المعاملات تلقائيًا عند السعر المحدد دون الحاجة لمتابعة السوق باستمرار.

ثقة

مُنح من قِبل Invest Cuffs 🏆

تمت تسميتنا بيت الوساطة المالية لعام 2025 وفقًا لـ Invest Cuffs، ونحن خاضعون لرقابة مؤسسات تنظيمية مرموقة من مختلف أنحاء العالم.

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عقود الفروقات على العملات المشفرة هو أداة مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على حركة أسعار عملة مشفرة معينة ، مثل Bitcoin أو Ethereum ، دون امتلاكها فعليًا.

هناك العديد من الوسطاء المختلفين الذين يتيحون تداول العملات المشفرة، ولكن اختيار أفضل وسيط بالنسبة لك سيعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. تتضمن بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار وسيط لتداول العملات المشفرة: الرسوم وطرق الدفع وسهولة الاستخدام والأمان والسمعة. من الأفضل مقارنة الميزات والرسوم التي يقدمها مختلف الوسطاء للعثور على الأفضل بالنسبة لك.

تعتمد جدوى العملة المشفرة كاستثمار على تحمل الفرد للمخاطر وأهداف الاستثمار. يمكن أن تكون العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأرباح أو الخسائر. لا تزال غير منظمة إلى حد كبير من قبل أي سلطة مالية ، لذلك فهي تنطوي على مستوى أعلى من المخاطر مقارنةً بالاستثمارات التقليدية.

ليس من الممكن تحديد أفضل عملة مشفرة للمبتدئين للاستثمار فيها ، حيث تعتمد ملاءمة استثمار معين على الأهداف المالية للفرد وتحمله للمخاطر. من المهم للأفراد إجراء بحث شامل عن خياراتهم والنظر فيها قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات