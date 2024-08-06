أفضل صناديق ETFs للشراء. كيف تختار صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار فيها؟

وقت القراءة: 20 دقائق

المستثمرون من جميع أنحاء العالم يتابعون أسواق الأسهم وسلع الأساس، ويتساءلون جميعًا عن السؤال نفسه: كيف تتفوق على السوق على المدى الطويل؟ قد تمنح صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المستثمرين الكثير من الفرص، مع تنويع المخاطر والسيطرة عليها. تبحث عن استثمار سلبي طويل الأجل؟ قد تكون هذه الأصول مناسبة لك.

من بين مئات صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة، يرغب كل مستثمر في اختيار الصندوق الذي سيحقق أعلى عائد له في المستقبل. وفي الوقت نفسه، معرفتنا بالمستقبل محدودة للغاية. عند تقييم "جودة" صناديق الاستثمار المتداولة التي نختارها، يمكننا أن ننظر إلى بعض المعلومات الأساسية التي ستخبرنا المزيد عن التكاليف المعنية، والأهم من ذلك، ما إذا كانت تعكس حقًا عائد الأصول أو القطاع أو المؤشر الذي تتبعه. في المقالة التالية، سننظر في صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكننا اعتبارها أفضل الصناديق المتداولة للشراء.

تستهدف صناديق الاستثمار المتداولة بشكل أساسي المستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن طرق لتنويع محافظهم الاستثمارية، مما يمكن أن يوفر الوقت في تحليل كل شركة مدرجة على حدة. عند الحديث عن الصناديق "الأفضل"، ستشير المقالة إلى صناديق بعينها ذات جودة عالية على نطاق واسع. وبالطبع، لا يمكننا الحكم مسبقا على العائدات المستقبلية. مما لا شك فيه أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الشعبية الكبيرة هي تلك التي تعرض سوق الأسهم الأمريكية والمؤشرات مثل مؤشر S&P 500 أو ناسداك 100، رغم أن الصناديق المخصصة لاقتصادات الأسواق الناشئة أو المعادن الثمينة تحظى بشعبية أيضًا.

تتيح الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التعرض المتنوع للأسواق المالية العالمية، دون البحث عن مئات أو آلاف الأسهم وشرائها. سواء كان معدنًا نفيسًا، أو أسهم الشركات الكبرى حول العالم، أو السندات والأسواق الناشئة. من منا لم يسمع عن دورات السوق الصاعدة، أو ارتفاعات أسهم التكنولوجيا، أو استثمارات المعادن الثمينة؟ بفضل صناديق الاستثمار المتداولة، اكتسب الاستثمار شعبية. ومع ذلك، في هذه المقالة، سنتعلم المزيد حول كيفية اختيار صندوق ETF عالي الجودة، وسنعرض بعضها.

أصبح الاستثمار في صناديق ETFs استثمارًا شائعًا نظرًا لقابلية الاستثمار السلبي (خاصة صناديق المؤشرات مثل S&P500 أو مؤشر ناسداك. يستمر النقد المستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في النمو، من 204 مليار دولار أمريكي في عام 2003 إلى 9.55 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. المصدر: Statista

أبرز مميزات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة

تشبه الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أسهم سوق الأوراق المالية - حيث يتم تسعيرها وتداولها في بورصات سوق الأوراق المالية. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة أسعار مؤشرات سوق الأوراق المالية مثل S&P 500 أو ناسداك100، وقطاعات محددة في السوق مثل قطاع التكنولوجيا والمالية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وما إلى ذلك، إضافة أيضًا إلى المعادن الثمينة أو حتى السندات.

هناك نوعان من الاستراتيجيات الأساسية للاستثمار - السلبية والنشطة. ونظرًا لمواصفاتها التي تدعم المستثمرين على المدى الطويل، فعادة ما تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة عنصرًا هامًا في المحافظ المتنوعة وطويلة الأجل. توفر صناديق الاستثمار المتداولة سيولة عالية إضافة إلى التنويع (الجغرافي أيضًا) وفرصًا استثمارية واسعة مع كفاءة ضريبية. عادة ما تكون رسومها أقل بكثير من رسوم صناديق الاستثمار المشتركة التقليدية. يمكن لكل مستثمر شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة عندما يكون سوق الأوراق المالية مفتوحًا.

وفي الوقت نفسه، تحمل صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا بعض مخاطر الاستثمار المتعلقة بالأصول التي تتتبعها. تذكر أنه من الصعب جدًا العثور على أفضل صناديق ETFs. فقد نزودك بمعلومات عن صناديق الاستثمار المتداولة التي كانت الأفضل (حتى الآن)، ولكننا لا يمكننا الجزم أبدًا بتكرار ذلك مستقبلًا. يتم تحديد مستوى العائدات من استثمار صناديق الاستثمار المتداولة من خلال كيفية تسعير السوق لما تحتفظ به في محفظتها (الأسهم والسندات وما إلى ذلك) أو من خلال سلوك أسعار الأصول التي تتبعها (مثل أسعار الغاز والذهب والفضة وغيرها).

توفر صناديق ETFs للمستثمرين إمكانية التعرض لكل فئة من فئات الأصول تقريبًا:

مؤشرات سوق الأوراق المالية (المؤشرات الأمريكية، المؤشرات الأوروبية، الأسواق الناشئة، إلخ)

صناديق الاستثمار المتداولة في قطاعات مختارة (على سبيل المثال التقنيات الجديدة والبنوك والتكنولوجيا الحيوية وما إلى ذلك)

الاستثمارات الخضراء والاستثمارات بمعايير ESG (الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وما إلى ذلك)

السندات (من سندات الشركات ذات العائد المرتفع، "سندات الخزانة الأمريكية" لأجل 10 سنوات)

الطاقة والمواد (مثل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع على الغاز الطبيعي والنحاس)

المعادن الثمينة (الذهب والفضة)

صناديق الاستثمار المتداولة لأرباح الأسهم (نموذج صناديق الاستثمار المتداولة "التوزيعية")

من الجدير بالذكر

ترتبط نتائج أي صندوق متداول في البورصة بشكل وثيق بالمستقبل، وعادة ما لا يمكن التنبؤ بها على المدى القصير.

قد يكون تطوير الأسواق العالمية والاقتصاد أمرًا حاسمًا بشكل عام، ولكن مشاعر المستثمرين هي المحرك للعوائد في سوق الأوراق المالية، وليس أي بيانات. يمكن للسوق أن يبالغ في رد فعله بشكل إيجابي أو سلبي على كل الأخبار تقريبًا.

على المدى الطويل، ينبغي النظر إلى الاقتصاد العالمي القوي باعتباره محركا إيجابيا لسوق الأوراق المالية - ارتفاع الاستهلاك يعني ارتفاع أرباح الشركات وإمكانية تجاوز توقعات المحللين - وهو أمر جيد لشعبية صناديق الاستثمار المتداولة وعوائدها.

يمكن أن تؤثر قرارات البنوك المركزية ليس فقط على سوق الأوراق المالية ولكن بشكل خاص على السندات (وصناديق الاستثمار المتداولة للسندات) إضافة إلى تأثيرها على المعادن الثمينة أو سلع الطاقة.

أحد المبادئ المالية الأساسية تنص على أنه كلما انخفضت المخاطر، كلما انخفض العائد المحتمل المنتظر على الاستثمار (وهذا لا يعني عدم وجود إمكانية للتغلب على ما يسمى نظرية السوق الفعالة). ولكنه يعني أيضًا عكس ذلك – فعندما ترتفع القدرة على تحمل المخاطر، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا المزيد من المكافآت (ولكن لا يُقال إنهم سيحصلون عليها أبدًا)

يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول كل صندوق متداول في البورصة على موقع الويب الخاص بمصدره. في حالة صناديق iShares ETFs الأكثر شهرة، فإن المؤسسة المسؤولة عن إصدارها هي شركة BlackRock.

الإيجابيات والسلبيات

لدى صناديق الاستثمار المتداولة مميزات وعيوب، وسنوضحها فيما يلي كي نساعد المستثمرين المحتملين على تحليل إمكاناتهم ومخاطرهم. لا تنس إجراء البحوث الخاصة بك واكتساب المعرفة - حتى مع الاستثمارات السلبية. وكما قال RIP Charlie Munger ذات مرة لهوارد ماركس، "الاستثمار بسيط، لكنه ليس سهلاً". مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات صناديق الاستثمار المتداولة كفئة أصول.

الإيجابيات

اختيار رائع للاستثمار السلبي وطويل الأجل.

موجه للمبتدئين والمحترفين.

حاجز دخول منخفض، رسوم نفقات إجمالية منخفضة وسيولة عالية.

محدودية المخاطر وإمكانية تنويع المحفظة.

بسبب التنويع، قد تكون التقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية.

إمكانية الاستثمار في مجموعة من الأصول كالمؤشرات أو السندات أو السلع.

قد يكون المستثمر على يقين من أن صندوق المؤشرات يثبت نفس الأداء تمامًا مع مؤشرات الأسهم مثل مؤشر S&P 500 أو ناسداك 100

السلبيات

قد لا تناسب المتداولين والمستثمرين على المدى القصير الذين يفضلون أسلوب الاستثمار العدواني.

تتوازن المخاطر المنخفضة مع انخفاض العوائد المحتملة.

خلال الأسواق الصاعدة، قد يقل أداء الصناديق المتداولة في البورصة التي يختارها المستثمرون مقارنة بأداء الشركات الكبرى أو المؤشرات.

التنويع لا يضمن العائدات ويمكن أن يؤدي أيضا إلى خسائر.

في المحفظة، يمكن لعدد قليل من الصناديق المتداولة في البورصة أن يفسد أداء تلك الصناديق التي تحقق أداءً رائعًا.

خطر اختلال صناديق الاستثمار المتداولة في المحفظة.

التركيز المفرط لرأس المال في الاستثمارات السلبية يمكن أن يحد من خيارات التخصيص نحو الأصول الأكثر خطورة (إمكانية تحقيق عوائد مستحقة).

عادةً ما يضمن المستثمرون أن صناديق ETFs لصناديق المؤشرات ستكرر عائد الأداة الأساسية بالضبط على المدى الطويل. هنا يمكننا رؤية صندوق iShares Core S&P UCITS وتتبع إجمالي العائد الصافي لمؤشر S&P 500 له. تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. المصدر: Bloomberg Finance LP

صناديق الاستثمار المتداولة عالية الجودة

كما قلنا من قبل، من الصعب العثور على أفضل صناديق ETFs للشراء، لكننا سنذكر أقل من ست صناديق استثمار متداولة عالية الجودة، مع تكاليف منخفضة للنفقات الإجمالية (TER) وتتبع ناجح للمؤشر الأساسي.

أمثلة على أشهر الصناديق المتداولة للاستثمار:

صندوق iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - للتعرض لأسواق الأوراق المالية المتنوعة في الدول المتقدمة

صندوق iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - لأسهم أكبر 500 شركة أمريكية، مدرجة في صندوق مؤشر S&P 500.

صندوق iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - للأسهم من مؤشر ناسداك 100، مؤشر لأبرز الشركات الأمريكية للتكنولوجيا.

صندوق iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - مجموعة من الشركات ذات مؤشر مرتفع لمعايير ESG.

صندوق iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - أكبر شركات سوق الأوراق المالية في أوروبا.

صندوق iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - للتعرض الواسع للأسهم من الأسواق الناشئة.

صندوق iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - للشركات الآسيوية (والصينية أيضًا).

هذه الصناديق المتداولة في البورصة المذكورة هي من بين أكثر الصناديق شعبية ولكنها لا تمثل سوى جزء صغير من مئات الصناديق المختلفة التي تقدم تعرضًا متنوعًا لقطاعات مختلفة من السوق المالية. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تعد نسبة النفقات مهمة جدًا، لذلك قمنا بتعديل صناديق ETFs بهذه المعلومات.

صندوق iShares Core MSCI World

هذا الصندوق موجه للمستثمرين على المدى الطويل، وهو بمثابة محفظة أساسية لتقييم فرص النمو على المدى الطويل في الدول المتقدمة. يغطي صندوق MSCI World نسبة 85٪ من الأسهم المدرجة في 23 اقتصادًا، مما يدل على التنويع الجغرافي والتخصيص بين كل دولة متقدمة كالولايات المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو سويسرا أو المملكة المتحدة. يضم هذا الصندوق المتداول في محفظته شركات أساسية متطورة ذات أعمال عالمية وتوفر تعرضًا كبيرًا في السوق الأمريكية.

هدف الاستثمار: تتبع أداء أسهم الشركات من الدول المتقدمة.

عدد الحصص: 1513

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0.2%

سياسة التوزيع: تراكمية

أكبر 15 شركة مملوكة: أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، ونفيديا، وألفابت، وتيسلا، وMeta Platforms، وUnited Health، وEli Lilly وبيركشاير هاثاواي، وإكسون موبيل، وجي بي مورغان، وجونسون آند جونسون، وفيزا، وBroadcom

القطاعات: التكنولوجيا (22%)، المالية (14.7%)، الرعاية الصحية (12.7%)، الصناعات (10.7%)، المستهلك التقديري (10.7%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 17.64% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 42.49% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة: A

إعادة التوازن: ربع سنوي

صندوق iShares S&P 500 UCITS

هو صندوق ETF يضمن التعرض لـ 500 شركة أمريكية راسخة للتداول العام والتي غالبًا ما تقوم بأعمال تجارية عالمية. إن التعرض لصافي العائد الإجمالي لمؤشر S&P 500يعني أن صندوق الاستثمار المتداول يعكس عائد مؤشر S&P 500 بالإضافة إلى الأرباح المدفوعة (ضريبة الاستقطاع) من قبل الشركات المدرجة فيه. يتغير تكوين مؤشر S&P 500 بمرور الوقت - تخرج بعض الشركات من المؤشر ويتم استبدالها بشركات جديدة تظهر لأول مرة فيه. تراعي صناديق الاستثمار المتداولة هذه التغيرات ولا تطلب من المستثمر إدارة المحفظة بشكل فعال. ومن خلال شرائه للصندوق، يتأكد المستثمر من أن أسعاره ستعكس أسعار مؤشر S&P 500 في جميع الظروف الاقتصادية وأيضًا على المدى الطويل.

هدف الاستثمار: تتبع أداء صافي العائد الإجمالي للمؤشر S&P 500.

عدد الحصص: 503.

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,07%

سياسة التوزيع: تراكمية.

أكبر 15 حصة من الأسهم: Apple، وMicrosoft، وAmazon، وNvidia، وAlphabet، وTesla، وMeta Platforms، وUnited Health، وEli Lilly، وBerkshire Hathaway، وExxon Mobil، وJP Morgan

القطاعات: التكنولوجيا (28%)، الرعاية الصحية (13,3%)، المالية (12,6%)، المستهلك التقديري (10,5%)، الاتصالات (9%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 17,85% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 57,98% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG: A

إعادة الموازنة: ربع سنوية

صندوق iShares Nasdaq 100 UCITS

هو صندوق ETF يضمن التعرض لنطاق واسع من قطاعات التكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة مثل البرمجيات والأجهزة وأشباه الموصلات والإعلانات الرقمية وكذلك الذكاء الاصطناعي. والأكثر من ذلك أصبحت شركات التكنولوجيا الحيوية وتجارة التجزئة والجملة أو الاتصالات السلكية واللاسلكية معيارًا للاستثمار. تهيمن الشركات الكبيرة والمتوسطة على هذا المؤشر. وعُرف بكونه معيارًا لزخم المعنويات في مجال التكنولوجيا العالمية.

هدف الاستثمار: تتبع أداء أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.

عدد الحصص: 101

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,33%

سياسة التوزيع: تراكمية

أكبر 15 حصة من الأسهم: Apple، Microsoft، Amazon، Nvidia، Meta Platforms، Tesla، Alphabet، Broadcom، Costco Wholesale، Adobe، Pepsico، Cisco، Comcast، AMD، Netflix

القطاعات: التكنولوجيا (49%)، الاتصالات (16%)، المستهلك التقديري (13,9%)، الرعاية الصحية (7%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (6%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 22,49% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 97,15% (بتاريخ 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG: A

إعادة الموازنة: ربع سنوية

صندوق iShares MSCI World SRI UCITS

يتكون المؤشر من عدة مئات من الشركات التي تتمتع بتصنيفات عالية جدًا في مجالات ESG للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (الطاقة النظيفة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات). يراجع المؤشر الشركات التي تتعامل مع صناعة الدفاع (بما في ذلك الأسلحة النووية، والأسلحة النارية التقليدية المثيرة للجدل)، أو الكحول، أو المقامرة، أو الكائنات المعدلة وراثيًا. هناك قيود إضافية أيضًا تنطبق على الطاقة الخضراء وحماية البيئة، وذلك بفضل القيود الإضافية المفروضة على الشركات العاملة في قطاعات الفحم والرمال النفطية وتوليد الطاقة واستخراج الغاز والنفط. يشكل هذا الصندوق أهمية خاصة للمستثمرين المهتمين بالاستثمارات التي تلبي المعايير الأخلاقية والبيئية قبل كل شيء.

هدف الاستثمار: مؤشر تتبع يتكون من شركات الدول المتقدمة ذات التصنيف المرتفع فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

عدد الحصص: 41.

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,2%

سياسة التوزيع: تراكمية

أكبر 15 حصة من الأسهم: Tesla، Microsoft، Home Depot، Novo Nordisk، Adobe، ASML، Pepsico، Coca Cola، Walt Disney، Danaher، Intuit، Amgen، Texas Instruments، Verizon Communications، S&P Global

القطاعات: المالية (17%)، التكنولوجيا (15%)، المستهلك التقديري (15%)، الرعاية الصحية (15%)، الصناعات (13%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (8%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 16,14% (حتى 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 65,89% (حتى 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG (المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة): AA

إعادة الموازنة: ربع سنوية

صندوق iShares Core MSCI Europe

هو صندوق ETF يمنح المستثمرين تعرضًا واسعًا لسوق الأسهم من خلال الاستثمار في الأسهم الأوروبية فقط. وبنفس العدد الكبير من الأسهم المتنوعة من الدول المتقدمة، قد تكون هذه الشركات جزءًا من رؤى أوروبا طويلة الأجل باعتبارها عنصرًا عالميًا مهمًا في مجالات المالية (الخدمات المصرفية السويسرية - UBS) والصناعية (السيارات - فولكس فاجن، بي إم دبليو، بورش أو مرسيدس)، وتقديرات المستهلك (Nestle) والرعاية الصحية (NovoNordisk) والعلامات التجارية الفاخرة (LVMH).

هدف الاستثمار: صندوق ETF يتتبع أداء أكبر الشركات المدرجة في البورصة من الدول الأوروبية فقط.

عدد الحصص: 42

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,12%

سياسة التوزيع: توزيعية (أرباح تدفع نصف سنوية)

أكبر 15 حصة من الأسهم: Nestle، Novo Nordisk، ASML، Shell، LVMH، AstraZeneca، Novartis، Roche، HSBC، Total Energies، SAP، Sanofi، Unilever، BP، Siemens

القطاعات: المالية (17%)، الصناعات (16%)، الرعاية الصحية (15%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (11%)، المستهلك التقديري (11%)، المواد (7%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 15,59% (حتى 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 34,9% (حتى 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG: AA

إعادة الموازنة: ربع سنوية

صندوق iShares MSCI Asia EM

هو صندوق ETF يمنح المستثمر تعرضًا متنوعًا للأسهم الآسيوية وكذلك الأسهم الهندية أو الفيتنامية، والتي قد تتمتع بإمكانات نمو أعلى من الصين بسبب النمو السكاني والعدد الهائل من شركات التكنولوجيا الناجحة.

هدف الاستثمار: تتبع أداء شركات "آسيوية فقط" مختارة من اقتصادات ناشئة مختارة (صافي إجمالي العائد على مؤشر MSCI EM Asia)

عدد الحصص: 642

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,18%

سياسة التوزيع: تراكمية

أكبر 15 حصة من الأسهم: China Construction، HDFC Bank، SK Hynix، Hon Hai Precision، Tata Consultancy، Netease، Ping an Insurance، Baidu، Mediatek، JD Com، Samsung، Bank Central Asia، BYD Ltd، Bank of China، POSCO.

القطاعات: التكنولوجيا (24%)، المالية (23%)، المستهلك التقديري (15%)، الاتصالات (10%)، الصناعة (5%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 19,64% (حتى 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 3,38% (حتى 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG: BBB

إعادة الموازنة: ربع سنوية.

صندوق iShares Core MSCI World EM IMI

قد يقتصر الوصول إلى الأسواق الناشئة على بعض المستثمرين، لكن صندوق iShares Core MSCI World EM IMI قام بحل هذه "المشكلة". يتيح هذا المؤشر التعرض لأكثر من 2800 شركة من دول مثل الصين والبرازيل والهند أو حتى فيتنام. لذلك، لن يفوت المستثمرون إمكانات النمو الخفية للشركات الصغيرة بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة. قد يكون هذا الصندوق الاستثماري المتداول أكثر خطورة نظرًا لارتفاع عدد الدول الصغيرة، من الأسواق "الغريبة"، ولكنه قد يظل أساسًا مهمًا جدًا للمحفظة العالمية المتنوعة.

هدف الاستثمار: مؤشر تتبع يتكون من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من الأسواق الناشئة.

عدد الحصص: 3186

نسبة إجمالي النفقات (TER): 0,18%

سياسة التوزيع: تراكمية

أكبر 15 حصة من الأسهم: تايوان لأشباه الموصلات، ISH MSCI China، Tencent Holdings، Samsung، Alibaba، Meituan، Reliance Industries، PDD Holdings، Infosys، Icici Bank، China Construction، HDFC Bank، SK Hynix، Hon Hai Precision، Tata Consultancy.

القطاعات: التكنولوجيا (20%)، المالية (20%)، المستهلك التقديري (13%)، الاتصالات (8%)، المواد (8%)

الانحراف المعياري (3 سنوات): 17,49% (حتى 30 سبتمبر 2023)

العائد التراكمي (5 سنوات): 6,44% (حتى 30 سبتمبر 2023)

تصنيف ESG: BBB

إعادة الموازنة: ربع سنوية.

*باستخدام صندوق iShares Nasdaq 100 UCITS ETF كمثال: تكلفة إجمالي النفقات التي تبلغ نسبتها 0.33% تعني أنه بعد استثمار بقيمة 10000 دولار، ستكون رسوم السنة الأولى 33 دولارًا. تتكون نسبة إجمالي النفقات (TER) بشكل أساسي من رسوم الإدارة والنفقات الأخرى مثل الإشراف والوصاية ورسوم التسجيل ونفقات التشغيل الأخرى. قد تتغير البيانات المثبتة أعلاه بمرور الوقت - تم إثبات هذه المعلومات في 9 أكتوبر 2023.

كيف تبحث عن أفضل الصناديق المتداولة للاستثمار؟

يعد اختيار صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة خطوة أساسية في رحلتك الاستثمارية. أثناء البحث الخاص بصندوق الاستثمار المتداول، من المهم التفكير في العوامل الرئيسية التالية للتوافق مع أهدافك الاستثمارية:

إجمالي نسبة النفقات (TER)

الأهداف والاستراتيجية

الأداء وسجل التتبع

السيولة والتنويع

الحجم الإجمالي للصندوق (AUM) والحيازات والتكوين

الكفاءة الضريبية

البحث والعناية الواجبة

حساب الوساطة

لتقييم أداء صناديق الاستثمار المتداولة بشكل فعال، ينصح بالآتي:

مقارنته بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ومؤشره القياسي

مراجعة الرسوم عن كثب

مراقبة الأداء من خلال كشوفات الحساب

تقييم الكفاءة الضريبية من خلال تاريخ التوزيع ومكاسب رأس المال

هام: يتمثل دور صندوق الاستثمار المتداول (ETF) في القيام بما تريد تحقيقه بالضبط بواسطة إدراجه في محفظتك. إذا كان أداء أي صندوق استثماري متداول أقل من أداء قطاع معين في السوق أو المؤشر الذي يتتبعه، فمن المحتمل أن تجد قطاعًا أفضل منه. أشهر مصدري صناديق الاستثمار المتداولة هم شركة BlackRock (iShares)، وشركة Vanguard، وشركة Invesco، State Street، وVanEck، وWisdomTree، وبنك JP Morgan، ProShares، وGlobal X وPIMCO.