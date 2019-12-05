وقت القراءة: 26 دقائق

تداول الفوركس - ما هو الفوركس؟

فوركس هو مجرد إحدى أسماء لسوق الصرف الأجنبي الدولي (يشار إليها أيضًا باسم "سوق صرف العملات الأجنبية" أو "سوق العملات الأجنبية"). ببساطة FOREX هو سوق يمكنك من خلاله استبدال عملة بعملة أخرى بسعر ثابت. إنه السوق الأكبر والأكثر سيولة في العالم ، حيث يبلغ حجم مبيعاته اليومية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار. يشمل التجار الرئيسيون في سوق الفوركس البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى ولكن يمكننا جميعًا بشكل غير مباشر المشاركة في تداول الفوركس ، على سبيل المثال عن طريق شراء عملة البلد المختار كوجهة للعطلات. تم تصميم سوق فوركس في الأصل لتبسيط عملية تبادل العملات لأغراض التجارة الدولية في المواد الخام أو السلع أو الخدمات ، ولكن التقلب والسيولة العالية للغاية جعلته مكانًا جذابًا للغاية للمتداولين من جميع أنحاء العالم للاستثمار والمضاربة . لهذا السبب ، فإن حوالي 90٪ من المعاملات التي يتم تنفيذها حاليًا في سوق الفوركس تعتبر مضاربة بطبيعتها.

سوق الفوركس غير مركزي مما يعني أنه - على عكس بورصة نيويورك للأوراق المالية - ليس له مقر أو موقع فعلي. يتم تصنيفها على أنها "سوق خارج البورصة (بين البنوك)" يتم فيها التداول عبر شبكات الكمبيوتر التي تربط المشاركين في السوق. في الوقت الحالي يمكن لأي شخص تقريبًا المضاربة في سوق الفوركس بطريقة لا تختلف تقريبًا عن طريقة المتداولين المحترفين من المؤسسات المالية، على سبيل المثال من خلال شركات الوساطة المنظمة (تحقق من كيفية اختيار وسيط فوركس). مع تطور التقنيات ، تتطور هذه الخدمات بسرعة كبيرة. أصبحنا نعلم كيف يبدو السوق اليوم و دعونا الآن نلقي نظرة كيف تطور.

كيف تأسس سوق الفوركس؟ تاريخ سوق العملات

لم يكن سوق صرف العملات موجودًا في شكله الحالي، أي كسوق فوركس الذي نعرفه اليوم إلى حين القرن العشرين. لعدة قرون تم استخدام الذهب والفضة وغيرها من الخامات كوسيلة دفع دولياً في أنحاء العالم عوضاً عن العملات. في القرن التاسع عشر عندما قررت الدول الأوروبية أن قيمة عملاتها يجب أن تقاس بالذهب ووافقت على شراء هذه العملات ، إذا لزم الأمر (المعيار الذهبي). سمح ذلك للمتداولين بتحويل العملات الوطنية بحرية إلى ذهب (والعكس صحيح) ، مما ساهم في تحسن التجارة الدولية وتطويرها. في الوقت الحالي ، يعتبر تقلب العملة أمراً مفروغاً منه ولكن خلال الفترة ربط العملات بالذهب ظلت معدلات تحويل العملات إلى ذهب مستقراً و متماشياً مع التكافؤ المحدد قبل البنوك المركزية.

لم يتم التخلي عن النظام القياسي الذهبي على مستوى الدول حتى الحرب العالمية الأولى. استمرت "فوضى العملة" التي أعاقت التجارة الدولية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

انعقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944 لحل المشاكل النقدية بعد الحرب وتحقيق الاستقرار في العملات الرئيسية في العالم. خلال المؤتمر ، تم اتخاذ التدابير التالية مما وضع حجر الأساس لسوق الفوركس الحالي:

تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

تم اعتماد الذهب كأداة القياس

تم اعتماد الدولار الأمريكي العملة المركزية لتحويل الذهب على أساس حصري

تم الاتفاق على تثبيت أسعار الصرف عموماً مع السماح ببعض التقلبات في حالات استثنائية.





نظام بريتون وودز ، تماماً مثل سابقه (النظام القياسي الذهبي) لم يكن خاطئًا. دون الخوض في التفاصيل ، أدى النظام الجديد في النهاية إلى مبالغة في تقييم الدولار. في أواخر الستينيات ، بدأ المستثمرون يفقدون ثقتهم بالدولار وبدأ تزايد عدد الدول في استبدال دولاراتهم للذهب. في عام 1971 تم إنهاء العمل على اتفاقية بريتون وودز حيث ألغت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار إلى ذهب ، مما أدى إلى ظهور الشكل المعاصر لسوق العملات و تم إدراج العملات في الأسعار بناءً على اتجاهات العرض والطلب.

أزواج العملات

يتم تعيين رمز فريد من ثلاثة أحرف لكل عملة في سوق الفوركس ، على سبيل المثال اليورو (EUR) ، الدولار الأمريكي (USD) أو الفرنك السويسري (CHF). سوق الفوركس تعتبر منصة تداول لأزواج العملات والتي يتم تقديمها سعرها بناءً على القيمة النسبية لوحدة العملة مقابل وحدة عملة أخرى ، على سبيل المثال EUR / USD (اليورو/الدولار) ، GBP / USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي) أو USD / JPY (الدولار الأمريكي/ الين الياباني).

أكثر الأزواج شيوعاً و سيولةً هم:

EUR/USD –يورو مقابل الدولار الأمريكي

GBP/USD – الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

USD/CAD – الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

USD/JPY – الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

USD/CHF – الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري

يمكن تقسيم أزواج سوق الفوركس إلى عدة مجموعات:

الرئيسية- أزواج العملات الرئيسية تتضمن أزواج عملات أكبر اقتصادات العالم كزوج EURUSD، GBPUSD وUSDCHF

الثانوية- لدى الأزواج الثانوية أهمية أقل من نظرائهم الرئيسين كزوج USDCAD/ AUDUSD/ NZDUSD

الناشئة- أزواج العملات الناشئة هي تلك التي إحدى العملات المدرجة في الزوج هي عادة عملة بلد من الاقتصادات النامية. علي سبيل المثال زوج USDRON و USDPLN.

عند مناقشة سوق الفوركس و أزواج العملات فمن المهم فهم معنى مصطلحي "العملة الأساسية" و "عملة الاقتباس" - والتي تشير على التوالي إلى العملة الأولى والثانية المدرجة في زوج من العملات.

على سبيل المثال ، في زوج USD / JPY فإن الدولار هو العملة الأساسية والين الياباني هي عملة التسعير.

سعر زوج العملة (السعر المقتبس) - قيمة عملة الاقتباس (العملة الثانية المدرجة في الزوج) اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية (أول واحدة مدرجة في زوج).

في الأسفل مثالين بسيطين عن كيفية شرح سعر أزواج العملات:

إذا كان السعر المقتبس على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.1100 هذا يعني أن ستقوم بشراء دولار واحد و 11 سنت مقابل كل يورو.

إذا تم اقتباس زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 108.00 هذا يعني أنك سوف تحصل على 108 ين ياباني بالضبط مقابل كل دولار أمريكي

في هذه المرحلة يجب تقديم مصطلح "عملات السلع" والذي يمكن استخدامه أيضًا في السياق مختلف عن معاملات سوق الفوركس. العملة المرتبطة بالسلع الأساسية هي عملات البلدان التي تعتمد اقتصاداتها إلى حد كبير على صادرات المواد الخامة. تشمل العملات الرئيسية المرتبطة بالسلع الأساسية: الدولار الأسترالي (AUD) ، الدولار النيوزيلندي (NZD) ، الدولار الكندي (CAD) و الكرون النرويجي (NOK).

مصطلح آخر جدير بالذكر في هذا السياق هو "زوج العملات المتقاطعة". تشير العملة المتقاطعة إلى زوج عملات لا تشملها الدولار الأمريكي، على سبيل المثال EUR / JPY ، EUR / PLN أو EUR / GBP.

كيفية الاستثمار في سوق الفوركس؟

كما ذكرنا سابقًا ، فإن حوالي 90٪ من المعاملات التي يتم تنفيذها حاليًا في سوق الفوركس تعتبر مضاربة بطبيعتها. هناك عدة طرق التي يمكنك من خلالها الاستثمار في سوق الفوركس والتي تتمثل الطريقة الأكثر وضوحًا في الشراء الفعلي. إذا كان لديك أسباب للاعتقاد بأن سعر عملة معينة من المرجح أن ترتفع فيمكنك شرائه على شكل أوراق نقدية أو عملات معدنية وبيعها بربح بمجرد أن يتم إدراجها بالفعل بسعر أعلى. إن الشراء الفعلي للعملات ليس الطريقة الأكثر ملاءمة وفعالية للاستثمار. هذا هو السبب في ظهور نوع جديد من الأدوات (من بين أشياء أخرى) مع تطور الأسواق المالية - وهي المشتقات المالية. المشتقات هي أداة مالية ذات قيمة مشتقة من أداة أساسية مثل سعر الصرف أو السلعة أو مؤشر الأسهم. تهدف المشتقات إلى أغراض مختلفة، أحدها المضاربة والاستفادة من تقلب أسعار الأصول الأساسية (مثل الذهب) دون الحاجة إلى شرائها ماديًا وبالتالي تحمل تكاليف التخزين أو النقل المرتبطة بها. أكثر الأدوات المشتقة شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون الأفراد لأغراض المضاربة هي عقد الفرق (CFD). كما تستخدم المشتقات الأخرى (مثل العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات و IRSs والضمانات أو مقايضات العملات) على نطاق واسع ، ولكنها ليست شائعة مثل العقود مقابل الفروقات أو ببساطة غير متاحة للمستثمرين الأفراد.

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) *0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%. افتح حساب

ما هي عقود مقابل الفروقات على الفوركس؟

العقود مقابل الفروقات (CFDs) أو عقود الفروقات هي أدوات مالية متمثلة بعقد بين طرفين اتفقا على استبدال المبلغ المساوي للفرق بين سعر الافتتاح وسعر إغلاق الصفقة. العقود مقابل الفروقات هي نوع من الأدوات المشتقة خارج البورصة. يستخدم مصطلح "خارج البورصة" (OTC) لأن المعاملات التي تنطوي على هذه الأدوات تتم بشكل مباشر بين الطرفين، في حين أن المصطلح "مشتقة" تعني أن سعر العقود مقابل الفروقات يعتمد على سعر الأصل المالي الأساسي. تشمل الأصول الأساسية ما يلي: العملات والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الرقمية الشهيرة و المزيد. تجدر الإشارة إلى أنه عند شراء عقد فرقي على EUR / USD أو الذهب ، فأنت لا تقوم بالشراء الفعلي للعملة أو المعدن الثمين ولا تصبح مالكها.

هناك سبب رئيسي للإقبال على عقود العملات (الفوركس) بين المستثمرين.ترجع شعبية تداول عقود الفروقات على العملات للأسباب التالية:

ساعات التداول - هناك قول شائع يفيد أن سوق الفوركس لا ينام أبدًا لأن تداول الفوركس يستمر على مدار الساعة من الاثنين إلى الجمعة.





سهولة توفرها - الاستثمار التقليدي يتطلب نفقات كبيرة (رأس مال كبير) ، ولكن يمكنك أن تبدأ مشوارك في سوق الفوركس من خلال بضعة دولارات أو اليورو في حسابك - لست بحاجة لإيداع أدنى. سهولة توفره لا يعني بالضرورة سهولة التعامل مع هذا السوق بل على العكس تمامًا - كثيرًا ما يعاني المستثمرين في الدخول هذا السابق بدون أي إعداد وتدريب ملائم.





الرافعة المالية - تتمتع العقود مقابل الفروقات (مثل معظم العقود المشتقة) بالتداول على أساس الرافعة المالية. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى نسبة مئوية من القيمة الكاملة للاستثمار لفتح مركز. على سبيل المثال ، يتطلب استثمار بقيمة 100،000 دولار على باليورو / الدولار الأمريكي وديعة تأمين بقيمة 200 دولار.للمزيد من المعلومات عن الرافعة المالية يرجى الضغط هنا

تكاليف تداول منخفضة - يقدم غالبية وسطاء الفوركس خدمات فتح الحساب والصيانة مجانًا مع عمولة على معاملات شراء وبيع العقود مقابل الفروقات تقتصر على نسبة مئوية من الألف. يتم فرض رسوم على فتح طلب معين في سوق الفوركس ، والذي - وفقًا لنوع الحساب - يتم دفعه على هيئة فرق سعري أو فرق سعري و عمولة.

التداول على صعود أو انخفاض الأسعار - على عكس العديد من أشكال الاستثمار التقليدية (على سبيل المثال شراء الأسهم في البورصة) ، فإن الاستثمار الذي يتضمن العقود مقابل الفروقات على العملات يتيح للمستثمرين التكهن بشأن ما إذا كان سعر زوج معين من العملات سيرتفع أم ينخفض. إذا راهنت على زيادة سعر أحد الأصول ، فهذا يعني أنك تفتح صفقة شراء، وإذا راهنت على انخفاض سعر أحد الأصول - فأنت تفتح صفقة شراء.

تقلبات عالية - تستند المضاربة إلى فرضية بسيطة للغاية: الهدف هو شراء أو بيع شيء بسعر جيد ثم بيعه أو إعادة شرائه بسعر أعلى. لهذا السبب يعتبر المضاربون تقلب الأسواق عاملاً مهمًا للغاية لتحديد مدى جاذبية سوق معين ، وسوق الفوركس إحدى أكثر الأسواق تقلبًا في العالم.

التقدم التكنولوجي لمنصات تداول الفوركس - أدى ارتفاع شعبية المضاربة في سوق تداول العملات الأجنبية إلى ظهور عدد كبير من الوسطاء الذين يقدمون هذا النوع من الخدمات في حين أن ارتفاع المنافسة أدت إلى تطور قطاع التكنولوجيا الاستثمارية للغاية. يمكنك الحصول على جميع الأدوات التي تحتاجها للتداول بشكل فعال من خلال استخدام منصة تداول فوركس موثوقة (ليس فقط بالعملات) - اقتباس أسعار العملات عبر الإنترنت، وأدوات التحليل الفني، وأخبار السوق، وتقويم الأحداث الاقتصادية. يمكنك معرفة المزيد عن منصة المعاملات المبتكرة التي تقدمها منصة xStation 5 المقدمة من قبل XTB عبر الضغط هنا

فرصة للتدرب عبر حساب تداول فوركس تجريبي- يقدم معظم وسطاء الفوركس حسابات تجريبية للعملاء لاتخاذ خطواتهم الأولى كمستثمرين في هذه البيئة الافتراضية دون تعرض أموالهم للخسائر. يستغرق فتح حساب تجريبي بضع ثوانٍ فقط ، ولا يترتب عليه أي التزامات مالية أو التزام بإنشاء حساب حقيقي في المستقبل.

تفضل بالضغط هنا للمزيد من المعلومات عن العقود مقابل الفروقات

ساعات التداول في سوق الفوركس

يعمل سوق الفوركس على مدار الساعة من يوم الاثنين إلى الجمعة. كل يوم تداول يتألف من ثلاث جلسات:

جلسة طوكيو- الجلسة الآسيوية

جلسة لندن- الجلسة الأوروبية

جلسة نيويورك - الجلسة الأمريكية

السبب وراء توزيع الجلسات ما بين طوكيو و لندن و نيويورك يكمن بكونهم أكبر ثلاث مراكز مالية في العام و تحتوي على أكبر عدد من كبرى المؤسسات المالية و أكثرهم تأثيراً.

عند الاستثمار في سوق الفوركس ، يجب أن تتذكر أن أزواج العملات الفردية قد تتفاعل بشكل مختلف خلال جلسات التداول المختلفة. زوج AUD / USD ينشط أكثر أثناء الجلسة الآسيوية مقارنة بجلسة لندن

المصطلحات الأساسية لمتداولي الفوركس

سوق الفوركس هو سوق متخصص و لفهم كيف يعمل علينا أن نوضح المصطلحات الأساسية والأكثر استخدامًا أدناه:

صفقة شراء و صفقة بيع: صفقة شراء - عملية الشراء تتم على أمل أن يرتفع السعر؛ البيع يعني تأمل حدوث انخفاض في سعر السوق. على سبيل المثال شراء زوج EUR/USD يعني أنك سوف تشتري اليورو مقابل الدولار الأمريكي لجني ربح بمجرد ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للدولار الأمريكي و الخسارة بحال انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بالطبع صفقات البيع هي العكس تماماً.

سعر الطلب وسعر العرض - سعر الطلب هو السعر الذي يمكنك عنده شراء زوج عملات معين وسعر العرض هو السعر الذي يمكنك بيعه به.

فرق العملة - الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض. كلما انخفض الفرق سعر العملة انخفضت معه تكلفة فتح الصفقة. يرجى ملاحظة أن فروق العملة ليست ثابتة و قد تصل إلى مستويات أعلى بكثير في أوقات تقلب الأسواق بشكل حاد أو انخفاض الكبير في السيولة لدى سوق معين.على سبيل المثال، سيكون فرق سعر زوج EUR/USD خلال الجلسة الأوروبية أقل بكثير من ذلك خلال الجلسة الآسيوية مما يعني أن جلسة التداول في لندن ستكون أرخص.





النقاط (النقطة) - يتم اقتباس معظم العملات الرئيسية بأربعة منازل عشرية ، لذلك يشار إلى أصغر تغيير - وهو ما يعادل 0.0001 - بالنقطة الواحدة. أحد الاستثناءات هو زوج دولار / ين USD / JPY وهو مقتبس إلى منزلتين عشريتين (في هذه الحالات ، النقطة هي 0.01). إذا كان سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.1100 و ازداد بمقدار نقطة واحدة فهذا يعني أن ارتفاع السعر أصبح 1.1101 (1.1100 + 0.0001). تعتمد قيمة النقطة على حجم الطلب - لمزيد من المعلومات حول كيفية تعريف النقطة وقياسها وتأثرها قم بالضغط هنا





"لوت"- مصطلح يستخدم لوصف حجم مركز التداول في سوق الفوركس. يقاس اللوت على أساس 100,000 من قيمة العملة الأساسية (أول عملة في الزوج). في XTB الحد الأدنى لقيمة المعاملة المتاحة لعقود الفروقات بالعملات هو 0.01 من قيمة العقد في حين أن القيمة الاسمية للطلبات بهذا الحجم هي 1000 وحدة (مقابل EUR / USD - ألف يورو).

الرافعة المالية - هي آلية مشتقة في السوق تتيح للمستثمرين إجراء استثمارات بنسبة مئوية فقط من قيمتها الاسمية. على سبيل المثال ، يتطلب استثمار على عقد فرقي بقيمة 100،000 دولار باليورو / الدولار الأمريكي إيداع تأمين بقيمة 200 يورو.

تعتبر الرافعة المالية أداة بغاية التعقيد و لتعلم المزيد عنها تفضل بالضغط هنا

الهامش - هو إيداع ضمان مطلوب للاستثمارات التي تستخدم الرافعة المالية. يعتمد مبلغ هذه الودائع على حجم الاستثمار ومستوى الرافعة المالية المقدمة. بالنسبة لنسبة الرافعة المالية 1:30 ، يكون الهامش 3.33٪ من القيمة الاسمية للاستثمار ، بينما بالنسبة لنسبة الرافعة المالية 1:20 - 5

تعتبر عمولة التبييت / نقاط التبييت جزءًا لا يتجزأ من سوق العملات الأجنبية. تتأثر قيمة نقاط التبييت بعدد من العوامل المعقدة وأهمها الفرق في أسعار الفائدة بين عملات من زوج عملات معين. في أغلب الأحيان تحسب قيمة نقاط التبييت قيمة سالبة (أي يتم تصنيفها على أنها تكاليف) ولكن - على عكس الفرق السعري (سبريد)، على سبيل المثال، لا يتم فرض عمولة تبييت عند فتح صفقة ولكن يتم إضافتها إلى قيمة الصفقة المفتوحة كل يوم عند منتصف الليل لتدويرها إلى اليوم التالي. الأهم من ذلك ، تختلف قيمة التبييت بناءً على ما إذا كان صفقة بيع أو شراء. بالنسبة لعقود الفروقات على العملات، تكون كلتا القيمتين سلبية عادةً مع وجود بعض الاستثناءات. من المرجح أن تواجه بعض نقاط التبييت العملات الإيجابية إذا كان التفاوت في سعر الفائدة في زوج العملات كبيرًا (EUR / TRY أو USD / ZAR مثالان جيدان على ذلك). يشار إلى طريقة الاستثمار التي تنطوي على استخدام نقاط المبادلة الإيجابية باسم Carry Trade.



وقف الخسارة وجني الأرباح -"أوامر الدفاع" المتاحة في معظم منصات تداول العملات الأجنبية والتي تستخدم لتحديد مستوى جني الأرباح ومستوى الخسارة القصوى للأوامر الفردية. يمكنك معرفة المزيد حول أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح وكيفية استخدامها هنا.

كيفية تحليل أزواج العملات؟

أكثر طريقتين استخداماً لتحليل أزواج العملات الأجنبية هما التحليل الفني و التحليل الأساسي

التحليل الفني- ينص هذا النوع من التحليل على دراسة الحركة السعرية و الرسوم البيانية وهي مرتكزة على ثلاث أسس:



1- تحرّك حركة السوق كل شيء - لا تؤخذ العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على السعر في الاعتبار على أساس افتراض أن هذه العوامل قد تم خصمها بالفعل من قبل السوق.

2- تتحرك الأسعار في أنماط- من المفترض أن تتحرك الأسعار في نمط معين مما يعني أن الاتجاه في الحركة من المرجح أن يستمر بدل السير بالاتجاه المعاكس.

3- التاريخ يكرر نفسه - من المفترض أنه يمكن تحديد حركات الأسعار المستقبلية على أساس سلوك سعري سابق لتمكننا بتوقعها بشكل دقيق.

التحليل الأساسي- لا يعتمد هذا النوع من التحليل على النمط السعري فقط على خلاف التحليل الفني لكن يأخذ في عين الاعتبار كل البيانات الاقتصادية الكلية لتقدير القيمة الفعلية للسوق. يقوم متداولي الفوركس بمراقبة السياسات النقدية لكل بنك مركزي على حدى. على سبيل المثال آخر التوقعات و إعلانات أسعار الفائدة، التدخلات و عمليات السوق المفتوحة

أنواع الرسوم البيانية في سوق الفوركس

تعد مخططات الأسعار عنصرًا مهمًا جدًا في جميع استثمارات الأسواق المالية ، خاصة للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني لتقييم اقتباس الأسعار. يمكن تقديم جميع أنواع المخططات على إطارات زمنية متعددة، ابتداءً من دقيقة واحدة إلى شهر واحد، وأكثرها شيوعًا هو:

الرسم البياني الخطي - أبسط أشكال لعرض الأسعار. يتم تخطيط هذه الرسوم البيانية من خلال رسم خط ربط بين أسعار الإغلاق المتلاحقة .

رسم الأعمدة - توضح الرسوم البيانية الشريطية ، بالإضافة إلى تقديم تمثيل مرئي لأسعار الإغلاق ، اتجاهات سعر الافتتاح وأقل وأعلى سعر خلال الفترة المحددة. وفقًا للفاصل الزمني ، يمثل شريط واحد النطاق الذي تحرك فيه السعر في وقت معين [الرسم يظهر مثالًا على مخطط شريطي نموذجي].

رسم الشموع اليابانية - تشبه مخططات الشموع إلى حد كبير رسوم البيانية ذات الأعمدة وتحتوي على نفس معلومات السعر. إنها أكثر استخداماً من المخططات العامودية بفضل شفافيتها العالية.

هناك مخططات سعرية أقل استخداماً من ضمنها مخططات رينكو و هيكين آشي و كاغي

يمكن عرض كل هذه الرسوم البيانية باستخدام عدة إطارات الزمنية ابتداءً من إطار الدقيقة الواحدة إلى الإطار الشهري.

أساليب الاستثمار في سوق الفوركس



يصنف الأدب المختص الاستثمارات وفق نوع السوق (الأدوات) أو الإطارات الزمنية (الاستثمارات قصيرة أو طويلة المدى). تطور سوق الفوركس عدد من طرق الاستثمار نظرًا لتطوره قدرته على خلق فرص استثمارية كبيرة.

التداول اليومي (النهاري) كما يوحي الاسم، هو نوع من التداول يتم فيه فتح الصفقة ليوم واحد فقط. يحاول متداولو اليوم تجنب الحصول على نقاط تبييت سلبية وترك صفقات بين عشية وضحاها، أي عندما يكون السوق في محض ضحله (أقل سيولةً) وأقل قابلية لتوقعه، لذلك يقوم متداولي النهار بإغلاق جميع الصفقات المفتوحة قبل بدء الجلسة التالية. نظرًا لوجود إطارات زمنية قصيرة للاستثمار يعتمد المتداولون اليوم بشكل أساسي على التحليل الفني والرسوم البيانية بإطارات زمنية منخفضة.

السكالبينج هي إحدى طرق التداول النهاري حيث يقوم المتداول بفتح و إغلاق الصفقات خلال يوم واحد ولكنه عادة ما يتضمن صفقات قصيرة جدًا (تدوم من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق على الأكثر) مع أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح و عادةً ما تؤدي إلى ربح أو خسارة بضع نقاط أو عشرات فقط. يتميز السكالبينج بالإطارات الزمنية القصيرة للغاية مثل إطارات الدقيقة الواحدة أو الخمسة دقائق

تداول الصفقات يعني الاستثمار طويل الأجل في سياق سوق الفوركس ويعتمد متداوليه بشكل أساسي على التحليل الأساسي في التداول بسبب أفق الاستثمار الطويل. إذا كان متداول الموضع يستخدم التحليل الفني ، فعادةً ما يتضمن فواصل يومية (D1) أو أسبوعية (W1) أو شهرية (MN).

يتطلب التداول المتأرجح من المتداولين تحديد نقطة دخول الاستثمار بشكل صحيح لتمكنهم على التقاط تحركات الأسعار المهمة وتحقيق أقصى فائدة منها. عادةً ما يحافظ متداول التأرجح على صفقاتهم مفتوحة لأكثر من يوم و حتى عدة أسابيع. عندما يتعلق الأمر بالأطر الزمنية فإن التداول المتأرجح مزيج من التداول اليومي (النهاري) وتداول الصفقات (الاستثمار طويل الأجل).

تداول الأخبار هو نوع من التداول الذي يعتمد على أخبار السوق لاستخدام تأثيره على عملة أجنبية بمفردها. مع نشر بيانات الاقتصاد الكلي تعاني الأسواق الفردية من انخفاض السيولة وزيادة التقلبات و بحال تلك الظروف التداولية القاسية فوقت ردة الفعل والاستجابة المستهدفة مهمان للغاية. وهذا هو السبب في أن معظم المتداولين الذين يستخدمون هذا النمط من الاستثمار يعتمدون على أدوات التشغيل الآلي للتجارة والاستراتيجيات الآلية.

التداول بأسلوب الكاري تريدينغ أسلوب استثمارللتداول طويل الأجل و يستخدم فيه المستثمر نقاط التبادل الإيجابية. أهم عامل في اختيار الأدوات في هذا النوع من التداول هو الاختلاف الكبير بين أسعار الفائدة على العملة لزوج العملات الأجنبية. وبالتالي فإن أزواج العملات الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحمولين هي EUR / TRY أو USD / ZAR.

ما هو وسيط الفوركس؟

وسطاء الفوركس يعتبروا من المؤسسات المالية التي تتيح للمتداولين إجراء المعاملات في الأسواق المالية. قد يكون اسم "وسيط تداول العملات الأجنبية" مضللاً لأن معظم الوسطاء يقدمون حاليًا مجموعة واسعة من الأدوات تتجاوز سوق العملات. غالبًا ما يتضمن عرض وسطاء الفوركس عقودًا لأنواع أخرى من الأسواق ، على سبيل المثال العقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم أو السلع أو الأسهم أو العملات الرقمية. يقدم بعض وسطاء الفوركس إمكانية الوصول إلى خدمات غير تداول العقود مقابل الفروقات من خلال منصة التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال ، توفر XTB لعملائها خيار شراء عقود الفروقات على الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة. تعرف على كيفية اختيار وسيط فوركس المناسب.

منصة تداول فوركس

النجاح في سوق الفوركس ينطوي على عدد من العوامل. أحد أكثر العوامل ضروريةً للنجاح (إضافةً لمعرفة ومهارات المتداول) هو توفر بيئة عمل جيدة، أي منصة التداول. تُعرف منصة المعاملات أيضًا باسم منصة التداول أو منصة الاستثمار. بكل بساطة منصة التداول هو برنامج على جهاز الكمبيوتر أو جهاز المحمول يقوم المستثمر من خلاله بعقد معاملاته البيع والشراء في الأسواق المالية من خلال الإنترنت. لم يعد هناك حاجة لتركيب عدد متزايد من منصات التداول على جهاز إلكتروني كونها متوفرة على الموقع الإلكتروني للوسيط. على الرغم من الاختلافات الفردية توفر جميع الأنظمة الأساسية أسعار العرض في الوقت المباشر و الرسومات البيانية ومجموعة من أدوات التحليل الفني. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول منصة XTB للتداول xStation عبر الضغط هنا

حساب فوركس تجريبي

بالنسبة للمتداول ، فإن حساب الفوركس التجريبي (forex demo) يشبه محاكاة الطيران. إنها أداة مصممة لمحاكاة ظروف السوق الحقيقية على قدر الإمكان. ببساطة، حساب الفوركس التجريبي (forex demo) هي كاللعبة حيث يتداول فيها اللاعبون في سوق الفوركس باستخدام أموال افتراضية (يجب عدم الخلط بينها وبين العملات الرقمية). نظرًا لحقيقة أن بيئة العرض التوضيحي تم تصميمها عن كثب وفقًا لظروف السوق الحقيقية يمكن للمتداول اختبار استراتيجيته الاستثمارية دون التعرض لخطر خسارة أموال حقيقية أو ببساطة تعلم كيفية استخدام منصة المعاملات من خلال التدريب العملي.



في XTB ، يتم الحفاظ على حساب فوركس التجريبي مجانًا ويحتوي على نفس الأدوات المستخدمة في الحساب الحقيقي ولكن على عكس الحساب الحقيقي يتم إلغاء توقيف الحساب بعد فترة تجريبية مدتها 30 يومًا ولا تعود باستطاعة المستثمر القدرة على الدخول في معاملات عبر حسابه. عادةً ما يكون المبلغ المتاح للمستثمر في الحساب التجريبي 100،000 دولار إفتراضي. في XTB يقوم المستثمر بإعداد حساب تجريبي من خلال ملء النموذج عبر الإنترنت. لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ - فقط اضغط هنا وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك ورقم هاتفك ، واختر أحد منصتي التداول وأحد الحسابات التجريبية (يمكن العثور على مقارنة بينهم من خلال الضغط هنا.)

توفر حسابات XTB التجريبية لمستخدميها معظم أدوات التداول المتاحة لمستخدمي الحساب الحقيقي، مثل التقويم الاقتصادي أو أدوات التحليل الفني لكن للحصول على كامل الأخبار والتحليلات أو الأدوات الأكثر تقدماً ، مثل ماسحة صناديق الاستثمار المتداولة، فإنك تحتاج إلى فتح حساب حقيقي.













