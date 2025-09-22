شركة أليك القابضة تحت المجهر

وقت القراءة: 6 دقائق

تستحوذ شركة أليك على عدد من الشركات التابعة في مجالات البناء، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، التجهيزات التقنية، تأجير المعدات، المرافق، الطاقة، وغيرها. منذ استحواذ مؤسسة دبي للاستثمارات (ICD) عليها عام 2017، تسعى للتوسع، تحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات.

الأداء المالي لشركة أليك

في سنة 2024، بلغت إيرادات أليك حوالي 8.1 مليار درهم، مقارنة بـ 6.3 مليار درهم في 2023، ما يشير إلى نمو في الإيرادات يقارب 26‑30٪ تقريبًا.

ربح صافي (صافي الدخل) الشركة لعام 2024 كان 363 مليون درهم، مقابل 238 مليون درهم في 2023.

هامش الربح التشغيلي من خلال EBITDA تحسّن أيضًا: في 2024 بلغ نحو 646 مليون درهم، بهامش يقارب 8.0٪، مقارنة بهامش أقل في السنوات السابقة.

في النصف الأول من 2025، الشركة أبلغت أن الإيرادات بلغت 5.362 مليار درهم، وصافي الربح تقريبًا 239 مليون درهم.

المحفظة (backlog) أو حجم المشاريع المتعاقد عليها والتي لم تنفَّذ بعد كبير، يصل قيمة المشاريع المتعاقد عليها إلى 35.4 مليار درهم كما في نهاية يونيو2025

أرباح شركة أليك

النمو في صافي الربح من 2023 إلى 2024 واضح: من 238 مليون درهم إلى 363 مليون درهم.

الربح في النصف الأول من 2025 بلغ 239 مليون درهم.

هامش الربح الصافي يبلغ حوالي 4.5٪ من الإيرادات في 2024 وكذلك في النصف الأول من 2025.

الاستثمار في أسهم أليك القابضة

أليك تعمل الآن على طرح 20٪ من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي (DFM). الاكتتاب مفتوح من 23 إلى 30 سبتمبر2025 .

المؤسسة صاحبة الملكية (ICD) ستبقى تملك 80٪ من الأسهم بعد الطرح إذا تم بيع كامل نسبة العرض.

الغرض من الطرح: تمكين المستثمرين من المشاركة في النمو، وزيادة الشفافية، وتوفير موارد مالية مرنة إذا لزم الأمر للنمو المستقبلي. كما أن الإدراج العام يساعد في تقييم الشركة من وجهة نظر السوق.

الأداء المتوقع لسهم أليك القابضة

حتى الآن، لا توجد بيانات فعلية لسعر السهم في سوق مفتوح لأن الإدراج لم يبدأ رسمياً حتى تاريخه. الإعلان أنه من المتوقع أن يبدأ التداول حوالي 15 أكتوبر 2025 تحت رمز “ALEC”. نظير ذلك، تقييمات الشركة في نشرة الاكتتاب تُظهر أن الشركة تتمتع بهوامش نمو جيدة، مشروع backlog كبير، وضع مالي قوي (وضع نقد صافي). وهذه كلها مؤشرات إيجابية يمكن أن تؤثر على سعر السهم بعد الإدراج.

توزيعات الأرباح

الشركة أعلنت أنها تنوي دفع توزيع نقدي بمبلغ 200 مليون درهم في أبريل 2026، وتوزيع نقدي لـ السنة المالية 2026 بمبلغ 500 مليون درهم يُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027. بعد ذلك، من المقرر أن تعتمد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية (April & October) بمعدل دفع لا يقل عن 50٪ من صافي الربح للسنة المالية، بشرط موافقة مجلس الإدارة وتوفر الاحتياطيات الموزعة.

عوامل تؤثر على أداء سهم أليك

١- حجم backlog المشاريع

حجم العقود الموقعة التي لم تُنفّذ بعد يعطي رؤية واضحة لإيرادات مستقبلية. كلما زاد backlog، زادت الثقة بقدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.

٢- توسع جغرافي والتواجد في السعودية

دخول الشركة في مشاريع في المملكة العربية السعودية، فتح مرافق جديدة، التوسع في خدمات التكملة (مثل التأجير، data centers، MEP، وغيرها). هذا يقلل من الاعتماد على سوق واحد ويزيد من الفرص.

٣- إدارة التكاليف وهوامش الربح

كيف تدير الشركة التكاليف التشغيلية، تكلفة المواد، الأجور، التمويل، الضغط على الأرباح. وهوامش EBITDA وتحسينها مؤشر مهم .

٤- السيولة والتمويل/الديون

وجود صافي نقدي أو ديون منخفضة يجعل الشركة أقل عرضة لمشكلات السيولة أو زيادة تكلفة التمويل. أليك أعلنت أنها في وضع نقدي صافي حوالي 334 مليون درهم بنهاية يونيو 2025.

٥- سياسات التوزيع والشفافية

استراتيجية توزيع الأرباح، وضوح السياسة، التزام الشركة بتوزيع أرباح بنسب معقولة من الربح، هذا يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل.

٦- الظروف الاقتصادية والتنظيمية في الإمارات والسعودية

الأوضاع المتعلقة بتكاليف البناء، تأخر المشاريع، تغيّرات في أسعار المواد الخام، العمالة، السياسات الحكومية، تشريعات العقار، رسوم الأراضي، تراخيص، التأشيرات، التأخيرات في سلاسل التوريد، تكاليف الطاقة والنقل إلخ.

٧- التنافسية والخبرة التقنية

قدرة أليك على الفوز بالعقود الكبيرة ذات التعقيد الفني، تنفيذ المشاريع المعقدة، وتسليمها في الوقت المحدد والجودة المطلوبة، هذا مهم جدًا في القطاع الإنشائي.

التوسعات والاستثمار في أليك القابضة

توسّع في السوق السعودي بشكل ملحوظ، من خلال الفوز بمشاريع كبيرة مثل Qiddiya Speedpark، وغيرها .

تطوير خطط قطاع الخدمات المساندة مثل تأجير المعدات (AJI Rentals)، خطوط fit-out، البناء المعياري (“modular construction”)، data centers، الأعمال الميكانيكية والكهربائية الهندسية (MEP) وغيرها من الشركات التابعة.

الاستثمار في تحسين الكفاءة التشغيلية، تبني تقنيات جديدة، الممارسات المستدامة، التوحيد القياسي، الابتكار، وربما الأتمتة (روبوت) حيث ذُكر أن الشركة تهدف أن تصل نسبة بعض الأنشطة التي تستخدم الأتمتة إلى 5٪ من نشاط البناء بحلول 2030.

فتح مرافق في الإمارات مثل في رأس الخيمة، والتوسع في البُنية التحتية والقدرات الإنتاجية لدعم النمو.

أليك القابضة تبدو في موقع قوي جدًا عند الإطلاق نحو السوق العام، فهي تحقق نموًا جيدًا في الإيرادات والأرباح، وتمتلك محفظة مشاريع ضخمة تضمن إيرادات مستقبلية، ولديها سياسة توزيع أرباح واضحة وجذابة للمستثمر الذي يفضل دخلًا مستقرًا. رغم أنها ليست عامة بعد، المعلومات المتاحة تشير إلى أن الشركة تلبي الكثير من المعايير التي ينظر إليها المستثمرون الجادون: استدامة الربحية، تنويع السوق، هيكل مالي صحّي، والتزام بالشفافية.