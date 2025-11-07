14.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو 32.6% خلال 9 شهور

حققت شركة إعمار العقارية صافي ربح 14.65 مليار درهم، بنمو 32.6% مقارنة بـ11.04 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت الأرباح العائدة إلى المساهمين 11.45 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ8.522 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 34.4%.

من جانبها الإيرادات وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 33.1 مليار درهم بزيادة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجّلت إعمار مبيعات عقارية بلغت 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 22% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس قوة العلامة التجارية لإعمار، والطلب المتزايد على مشاريعها ومجمّعاتها الرئيسية.

بخصوص الارباح بلغت قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية عبر جميع قطاعات الأعمال، وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية والإدارة المالية المنضبطة وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز نحو 150.3 مليار درهم (41 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 49% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشر بإيرادات مستقبلية عالية وهوامش ربحية قوية.

تمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوّعاً من الأراضي يشمل نحو 660 مليون قدم مربع من الفرص التطويرية المتعددة الاستخدامات، ويقع نحو 370 مليون قدم مربع منها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمتّع هذا الرصيد الشاسع والمتزايد من الأراضي بمواقع استراتيجية متميّزة، ما يُعد ركيزةً أساسية للتوسّع المستمر للمجموعة، ويمنحها مرونةً في الاستجابة للمتطلبات المتغيرة للسوق، ويسهم في إرساء دعائم متينة للمشاريع المستقبليــة ولتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

من جهته قال محمد العبار، مؤسّس إعمار: «تعكس نتائجنا القوية في الشهور التسعة الأولى من عام 2025 الرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تتبناه إعمار، فقد مكّننا هذا النهج من استشراف متغيرات السوق والتكيّف معها بدقة وكل إنجاز تحقّق خلال هذه الفترة إنما هو ثمرة إدراكٍ عميقٍ لتحركات السوق، وسرعة الاستجابة للتطورات، واستباق للتوقّعات، ما يضمن استمرار إعمار في تحقيق قيمة استثنائية أياً كانت الظروف.