10.6 مليارات درهم أرباح «مجموعة الإمارات» النصفية

أعلنت «مجموعة الإمارات» تحقيق نتائج مالية قياسية للنصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026، من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 12.2 مليار درهم، عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، ما يجعلها السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها المجموعة أرباحاً نصفية قياسية وبعد احتساب رسوم ضريبة الدخل، بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليارات درهم.

الجدير بالذكر أنه قد سجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 21.1 مليار درهم، بنمو قدره 3 % عن الفترة ذاتها في السنة الماضية، والتي سجلت 20.4 مليار درهم، ما يعكس قوة الربحية التشغيلية.

كما حققت المجموعة إيرادات بلغت 75.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، بنمو قدره 4 %، مقارنة بـ 70.8 مليار درهم عن المدة ذاتها من السنة الماضية حيث أنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026 في مركز نقدي قياسي، حيث بلغت أرصدتها 56.0 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 53.4 مليار درهم في 31 مارس 2025.

وجب التنويه أنه تمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات الطائرات الجديدة، وسداد ديون أخرى. كما دفعت المجموعة 2 مليار درهم المتبقية من حصة المالكين، والبالغة 6 مليارات درهم، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024 - 2025.

من جانبه قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: " تواصل مجموعة الإمارات أداءها المتميز بثبات وثقة، محققة نتائج مالية نصفية قياسية من السنة المالية 2025 – 2026 "مشيرا أن الشركة تؤكد من جديد قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام عاماً بعد عام، في الوقت الذي تعيد نتائج النصف الأول التأكيد على ريادة طيران الإمارات العالمية، وترسيخ مكانتها أكثر الناقلات الجوية ربحية في العالم، بفضل كفاءة عملياتها، وقوة علامتها التجارية، وتنامي ثقة عملائها».

وأضاف سموه: «يعزو هذا الأداء الاستثنائي إلى الطلب القوي والمتواصل على السفر، وثقة العملاء المتنامية بخدماتنا ومنتجاتنا، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو الإيرادات والربحية» منوها في الإطار ذاته «استثمرت طيران الإمارات ودناتا مليارات الدراهم لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قدراتهما عبر الابتكار والتكنولوجيا، وضمان رفاه موظفينا الذين يمثلون حجر الأساس في نجاحنا واستدامة أدائنا. هذه الالتزامات تشكّل جوهر ثقافتنا المؤسسية، وهي ما يجعلنا نحافظ على قدرتنا التنافسية في سوق سريع التغير».

كما توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن يتواصل الطلب قوياً لبقية السنة 2025 - 2026، ونتطلع إلى زيادة سعتنا لنمو الإيرادات، لا سيما مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات، وتشغيل مرافق دناتا الجديدة.

ولمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنة مع 31 مارس 2025، بنسبة 3 %، ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 124927 موظفاً، في 30 سبتمبر 2025 حيث تواصل طيران الإمارات ودناتا تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.

يذكر أنه قد واصلت «طيران الإمارات» تعزيز شبكة وجهاتها، وخيارات الربط عبر مركزها في دبي. وخلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026، أطلقت الناقلة خدمات جديدة إلى دا نانغ في فيتنام، وسيام ريب في كمبوديا، وشينزن وهانغتشو في الصين.