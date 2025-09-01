عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الصادرة اليوم عن نتائج فاقت التوقعات. وبينما كانت أرقام أكبر الاقتصادات قراءات نهائية، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط رئيسية:

شهدت إسبانيا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.3 نقطة، متجاوزًا بذلك التوقعات البالغة 52.0 نقطة وقراءة الشهر السابق البالغة 51.9 نقطة.

عادت إيطاليا إلى منطقة التوسع، حيث بلغ المؤشر 50.4 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 49.8 نقطة والقراءة السابقة البالغة 49.8 نقطة.

كانت القراءة النهائية لفرنسا أقوى من القراءة الأولية، حيث تجاوزت 50 نقطة لتصل إلى 50.4 نقطة. ويمثل هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 49.9 نقطة وقراءة يوليو البالغة 48.2 نقطة.

كانت بيانات ألمانيا أقل بقليل من القراءة الأولية، وظلت دون عتبة التوسع. بلغ الرقم النهائي 49.8 نقطة، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 49.9 نقطة، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة عن قراءة يوليو البالغة 49.1 نقطة.

إجمالاً، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في منطقة اليورو 50.7 نقطة، متجاوزًا كلاً من التوقعات والقراءة الأولية البالغة 50.5 نقطة. ويمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا عن قراءة يوليو البالغة 49.8 نقطة، ويمثل أعلى قراءة منذ يونيو 2022، معاكسًا بذلك اتجاهًا هبوطيًا. ويُعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى انتعاش الطلبات الجديدة، التي بلغت 50.8 نقطة مقارنة بـ 49.3 نقطة في يوليو.

خارج منطقة اليورو، جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) أفضل بكثير من المتوقع في جميع أنحاء العالم. تحسنت بيانات سويسرا إلى 49.0، متحديةً توقعات انخفاض كبير، يُرجَّح أن يكون ذلك مدفوعًا بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية. خلال الجلسة الآسيوية، تجاوزت قراءات الشركات الأسترالية والصينية الصغيرة التوقعات أيضًا. وكان الاستثناء الوحيد هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) الياباني الذي جاء أضعف قليلاً من المتوقع.

تمنح البيانات الأوروبية اليوم زخمًا لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي لا يتأثر فقط بضعف الدولار، بل أيضًا بمؤشرات التعافي الأوروبي. وقد تجاوز الزوج بالفعل مستوى 1.1720. وعلى الرغم من عمليات البيع الحادة في وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسواق الأوروبية تُظهر بوادر انتعاش هذا الصباح.