عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 49.7, الفعلي: 53.3
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 55.1, المتوقع: 53.0, الفعلي: 55.4
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 55.7, المتوقع: 54.2, الفعلي: 55.4
أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر أغسطس 2025 زخمًا قويًا، حيث ارتفع مؤشر المركب إلى 55.4 (يوليو: 55.1)، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مما يشير إلى توسع قوي. انتعش قطاع التصنيع بشكل حاد مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 من 49.8، وهي أقوى قراءة له منذ مايو 2022، بينما ارتفع الإنتاج إلى 55.2. وظل نشاط الخدمات قويًا عند 55.4، وإن كان منخفضًا قليلاً عن 55.7 في يوليو. تسارعت وتيرة التوظيف، مسجلةً أحد أسرع المعدلات في ثلاث سنوات، وسط تزايد تراكم الأعمال. ومع ذلك، دفعت ضغوط التكلفة الناجمة عن الرسوم الجمركية أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى ارتفاع لها منذ أوائل عام 2023، وبلغ تضخم أسعار البيع أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يشير إلى تزايد مخاطر التضخم على المدى القريب على الرغم من تحسن آفاق النمو.