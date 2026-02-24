اقرأ أكثر
٧:٣٧ م · ٢٤ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: طهران مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 🚨 النفط يتراجع 📉

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أشار نائب وزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي، إلى استعداد طهران لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مما أدى فوراً إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات