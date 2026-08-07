  
١١:٢٥ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

أدنوك للإمداد تستحوذ على 11 ناقلة بـ 4.8 مليار درهم

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» استحواذها على خمس ناقلات غاز عملاقة حديثة وست ناقلات نفط خام عملاقة، باستثمار إجمالي يقارب 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

الجدير بالذكر أنه يسهم هذا الاستثمار في التوسّع السريع بهدف تعزيز قدرة «أدنوك للإمداد والخدمات» على التوسّع في مجال نقل الغاز والنفط الخام، بما يدعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، ويعزز قدرتها على مواصلة النمو في مجالات الإنتاج والتداول التجاري والصادرات.

كما تم الاستحواذ على تسع من هذه الناقلات، تشمل ست ناقلات نفط خام عملاقة، وثلاث ناقلات غاز عملاقة، من مالكين سابقين، حيث من المخطط تسلّمها خلال الربع الثالث من عام 2026. كما ستنضم هذه الناقلات إلى الأسطول وتدخل الخدمة التشغيلية لدى «أدنوك» فور تسلّمها. كما استحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على ناقلتين جديدتين من فئة ناقلات الغاز العملاقة قيد الإنشاء، عبر صفقة إعادة بيع من إحدى شركات بناء السفن الصينية، على أن يتم تسلّمهما خلال الربع الرابع من عام 2026.

من جانبه قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «يجسد هذا الاستثمار بقيمة 4.8 مليار درهم نهج الشركة المنضبط في تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والتزامها ببناء قدرات بحرية ولوجستية عالمية المستوى في قطاع الطاقة. ومن خلال إضافة هذه الناقلات الـ11 إلى أسطولها، تعزز قدرتها على مواكبة نمو صادرات»أدنوك«، وخدمة العملاء في الأسواق الرئيسية، واغتنام الفرص المتاحة في مجال تجارة منتجات الطاقة على المستوى الدولي. كما يسهم المركز المالي القوي للشركة وقدرتها العالية على توليد التدفقات النقدية في مواصلتها الاستثمار في فرص النمو، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين».

يذكر أنه تساهم هذه الصفقات في تحقيق قيمة تشغيلية وعوائد مالية ملموسة على المدى القريب، مع تعزيز نطاق أعمال منصة الشحن التابعة لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، وزيادة مرونتها التشغيلية، وعزمها على مواجهة المتغيرات.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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