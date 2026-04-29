أرباح فيرتيغلوب الإماراتية تقفز بأكثر من 172% خلال الربع الأول من 2026

سجلت Fertiglobe قفزة قوية في أرباح الربع الأول 2026 تجاوزت 172%، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار اليوريا خلال مارس، إلى جانب تحقيق مستويات إنتاج قياسية. هذا الأداء يعكس قوة سوق الأسمدة عالميًا، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن تحديات عميقة.

فبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي أحمد الحوشي فإن هذه الطفرة تأتي وسط ضغوط متزايدة على المزارعين، حيث حذّر من أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يهدد الأمن الغذائي عالميًا خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج في مصر والجزائر ، مع توسيع الصادرات من شمال إفريقيا إلى استراليا والولايات المتحدة.

وأشار أيضًا إلى أهمية دورالصين في استقرار السوق، محذرًا من أن أي تراجع في صادراتها قد يزيد من اضطراب الأسعار.

لكن خلف هذه الأرقام القوية، تبرز صورة أكثر تعقيدًا. فارتفاع أسعار الأسمدة، رغم كونه إيجابيًا للشركات المنتجة، يشكل ضغطًا متزايدًا على المزارعين حول العالم، ما يهدد بتراجع الاستخدام الزراعي ويضع الأمن الغذائي أمام تحديات حقيقية. هنا تكمن المفارقة: ما يمثل أرباحًا قياسية للشركات قد يتحول إلى خطر على الطلب مستقبلاً.

عامل آخر بالغ الأهمية يتمثل في دور الصبن، التي تعد لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسمدة. أي تراجع في صادراتها قد يؤدي إلى اختلالات حادة في التوازن العالمي، وهو ما قد يدعم الأسعار على المدى القصير، لكنه يزيد من تقلبات السوق.

تعيش فيرتيغلوب حاليًا ذروة دورة إيجابية، لكن استدامة هذا الأداء تبقى مرهونة بعوامل خارجية معقدة، أبرزها توازن الأسعار مع قدرة المزارعين على التحمل، واستقرار تدفقات التجارة العالمية. النجاح الحالي واضح، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه.