CD Projekt في منطقة دعم رئيسية 💡 هل سيعزز The Witcher 4 و Cyberpunk 2 هذا الاتجاه المستمر؟ ❓

سجلت أسهم شركة CD Projekt (CDR.PL) انخفاضًا متواصلًا اليوم، على الرغم من نتائجها المالية الممتازة للربع الثاني من عام 2025. يُذكر أنه بناءً على النتائج التي نشرتها الشركة يوم الخميس الماضي، تجاوزت الشركة توقعات السوق من حيث الإيرادات (216.7 مليون زلوتي بولندي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 205.5 مليون زلوتي بولندي) والأرباح التشغيلية (72.4 مليون زلوتي بولندي، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي).

أهم إنجازات الشركة في الربع الثاني من عام 2025:

في 3 يونيو، وخلال حدث State of Unreal 2025 ، قدمت CD PROJEKT RED و Epic Games عرضًا تقنيًا للعبة The Witcher 4 .

في 5 يونيو، صدرت لعبة Cyberpunk 2077: Ultimate Edition لأول مرة على جهاز Nintendo Switch 2 في يوم إصدارها العالمي، وفي 17 يوليو، صدرت اللعبة على أجهزة Mac المزودة بمعالجات Apple .

في بداية الربع الثاني، دخل الفريق المسؤول عن تطوير لعبة Cyberpunk 2 مرحلة ما قبل الإنتاج مع المشروع.

في النصف الأول من العام، بلغت إيرادات مجموعة CD PROJEKT 443 مليون زلوتي بولندي، وبلغ صافي الربح الموحد 155 مليون زلوتي بولندي.

كما تفخر CD Projekt بالعديد من الإنجازات، بما في ذلك تجاوز مبيعات لعبة The Witcher 3 حاجز الـ 60 مليون نسخة وتوسعة Cyberpunk 10 ملايين نسخة. كما أعلنت الشركة عن تعاونها في سلسلة جديدة مستوحاة من عالم اللعبة الأخيرة.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة. ويتعرض سعر السهم للضغط بسبب نقص المعلومات الجديدة من مجلس الإدارة بشأن المشاريع المستقبلية أو خطط الأعمال أو مواعيد الإصدار المحددة، بالإضافة إلى الأجواء المتشائمة في بورصة وارسو، حيث تشهد الأسهم انخفاضًا حادًا. ولا تزال البيانات المالية نفسها منخفضة للغاية بحيث لا تدعم التقييمات المرتفعة للشركة. لا تزال التوقعات العالية لإصدار لعبة The Witcher 4 هي المحرك الرئيسي لتقييم شركة CD Projekt. ومن هذا المنظور، شهدنا ربعًا ماليًا بالغ الأهمية للشركة. في يونيو، قدمت CD Projekt عرضًا تجريبيًا تقنيًا للعبة، أظهر طموحات الفريق الهائلة، مع العلم أن اللعبة ستشهد تطورات وتغييرات كثيرة بين العرض التجريبي التقني والنسخة النهائية.

تعمل الشركة حاليًا على زيادة نفقاتها الرأسمالية المتعلقة بإنتاج ألعاب جديدة من سلسلتي The Witcher وCyberpunk. في الوقت نفسه، تُولّد الشركة تدفقات نقدية إيجابية بشكل رئيسي من بيع الألعاب الحالية. وتستفيد الشركة بنجاح من توزيع الألعاب الرقمية في ظل الخصومات الكبيرة التي يقدمها الاستوديو على منصات مثل Steam وEpic Games. المصدر: CD Projekt

الرسم البياني الفني:

توقف التصحيح الحالي من الناحية الفنية عند المتوسط ​​المتحرك الأساسّي لـ 100 جلسة (EMA100)، والذي كان بمثابة دعم رئيسي للسهم منذ خريف عام 2024. وحتى على الرغم من متانة الأساسيات، يُقلّل المستثمرون بوضوح من شأن إمكانات الشركة المستقبلية، مما يعني أن النتائج المعلنة، على الرغم من قوتها، ليست كافية لتحفيز ارتفاع مستدام في سعر السهم في ظل ظروف السوق الحالية. من ناحية أخرى، سرعان ما تم إبطال الانخفاضات دون منطقة EMA100 المذكورة سابقًا، ولكن بشكل متكرر أيضًا في الماضي. في هذه المرحلة، يبدو أن الاتجاه الصعودي طويل الأمد لا يزال سليما.

المصدر: xStation