  
١٨:٠٤ · ٢٦ يونيو ٢٠٢٦

إفتتاح الأسواق الأمريكية: هل يشهد قطاع البرمجيات انتعاشاً؟ ❓ انتعاش قوي لأسهم مايكروسوفت وبالانتير 💥

افتتحت المؤشرات الأمريكية على انخفاض، حيث تراجع عقد ناسداك 100 الآجل بنسبة 1.35% (حوالي 29,355 نقطة)، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65%، ومؤشر داو جونز بنسب...

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