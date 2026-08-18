  
١٨:٣١ · ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

افتتاح الأسواق الأمريكية: ناسداك يتعمق في عمليات البيع وسط ارتفاع العائدات وأسعار النفط (18.08.2026)

تواصل العقود الآجلة لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية خسائرها مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فترة الاتفاق التي تمتد لستين يومًا، وسط ضغوط إضافية من ا...

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