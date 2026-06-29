  
١٨:١٣ · ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

افتتاح الأسواق الأمريكية: US100 يقود المكاسب في وول ستريت؛ أسهم كومكاست وفيريزون ترتفع بأكثر من 10%

افتتحت المؤشرات الأمريكية الأسبوع بمكاسب ملحوظة: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 1.68%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.46%. وسجل مؤشر ناسداك المركب ار...

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