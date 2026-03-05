اقرأ أكثر
٦:٥٨ م · ٥ مارس ٢٠٢٦

افتتاح السوق الأمريكية: الأسهم الأمريكية تحت ضغط في بداية التداول؛ أخبار الشركات الرئيسية⬇️

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى تصحيح طفيف عند افتتاح وول ستريت: انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، وناسداك 100 بنسبة 0.5%، وداو جونز بنسبة 0.6%، بينما بقي...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات