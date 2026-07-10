  
١٨:٢٩ · ١٠ يوليو ٢٠٢٦

افتتاح السوق الأمريكي: تجمدت الأسواق في نهاية أسبوع متقلب. تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل حاد

تستقبل وول ستريت عطلة نهاية الأسبوع بهدوء نسبي، مع انخفاض ملحوظ في التقلبات بعد سلسلة من الجلسات المضطربة في وقت سابق من هذا الأسبوع. تعجز المؤشرات الرئيسية عن تحقيق...

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