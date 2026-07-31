  
١٧:٥٥ · ٣١ يوليو ٢٠٢٦

افتتاح السوق الأمريكي: تراجع مؤشر ناسداك عن مكاسبه المبكرة بعد وقت قصير من افتتاح السوق 🚨

بعد افتتاح قوي، بدأت مؤشرات سوق الأسهم في نيويورك بالتراجع عن مكاسبها الصباحية، على الرغم من أن العقود الآجلة قبل افتتاح السوق أشارت إلى ارتفاع ملحوظ مدفوعًا بنتائج أما...

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