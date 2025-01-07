  
١٩:٠٢ · ٧ يناير ٢٠٢٥

إفتتاح الأسواق الأمريكية : المؤشرات تفتتح على أداء متباين 📈

تفتح مؤشرات الأسهم على ارتفاع طفيف. تدعم معنويات السوق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بشأن المنتجات الجديدة. يضعف الدولار قليلاً. ترتفع عائدات السندات بشكل...

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